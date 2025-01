Según la Ursec, 15 cableoperadores ya ofrecen fibra óptica en todo el país

Para los cableoperadores, prestar servicios de internet era la única posibilidad de subsistencia dada la baja continua de abonados al cable. Luego de haber llegado a un pico en junio de 2018 de 733.002 clientes, este número no hizo más que descender: ese ya señalado informe de la Ursec hablaba de 481.786 afiliados a junio del año pasado. El convencimiento del que habla Melo tiene un fuerte componente de necesidad de sobrevivencia.

De acuerdo con el presidente de la CUTA, las empresas asociadas han hecho “grandes inversiones” para poder ofrecer este servicio. El cableado de una sola manzana, incluyendo mano de obra y materiales, ronda los 1.000 dólares, estimó. Melo subrayó que, pese a haberse reunido en más de una ocasión, no pudieron lograr que Antel les alquilara infraestructura. “Ni siquiera nos vendieron ancho de banda, se la tuvimos que comprar a Movistar y a Claro”, agregó.

También en Montevideo los cableoperadores tuvieron que hacer sus propias redes, comenzando en 2023 en el barrio La Blanqueada. Tres de ellas, Monte Cablevideo S.A., Riselco S.A. y Tractoral S.A., propiedad de los tres canales privados de televisión abierta, fueron autorizadas a mediados del año pasado por el gobierno a “operar de forma consorciada” para ofrecer también sus servicios de fibra óptica. Entre los tres tienen aproximadamente el 53% de la torta del mercado de la televisión por cable en la capital.

En la Ursec se han valorado positivamente estos primeros pasos, según dijeron a Búsqueda fuentes del organismo regulador. Un informe de la propia Unidad sobre la evolución del mercado de banda ancha, con fecha 3 de octubre de 2024, cuando ya había ocho empresas cableoperadoras ofreciendo el servicio (cinco en el interior y tres en Montevideo), indicaba que se registraba un descenso del 10% en el valor de los planes, pasando de un promedio de $ 1.470 pesos en enero del año pasado a $ 1.319 en setiembre.

“Eso es la consecuencia de la apertura de la competencia”, dijo Melo, mencionando este mismo informe.

Cuestionamiento

Este mismo informe fue cuestionado por el representante del Frente Amplio en la Ursec, Pablo Siris. “Desde el punto de vista técnico, es un bolazo”, resumió. Las empresas de cable tienen limitados geográficamente sus servicios, tanto para la televisión para abonados como para internet, recordó. “En un lugar en particular se puede entender una baja, pero no se puede extrapolar a todo el país. ¿También en Tacuarembó, donde hoy no hay un operador privado, se puede concebir la reducción de la tarifa?”, se preguntó, consultado por Búsqueda.

También señaló que los operadores de cable “paquetizan” el servicio de banda ancha con su producto tradicional. “¿Puede hacerse esta comparación cuando no hay una contabilidad separada por servicio?”, se preguntó.

Más de fondo, Siris había cuestionado en su momento que se abriera el campo a los cableoperadores. Esto va en sintonía con el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), que presentó un recurso de revocación a esta medida que, en su momento, la dirigente Florencia Leymonié definió como “un eslabón más en una cadena que asfixia a Antel”.

Para el representante del FA en la Ursec, todo el proyecto es de difícil justificación. “Estas licencias en general se explican para complementar servicios que no están suficientemente cubiertos, como si en Paysandú o Soriano hubiera zonas a las que no llega la fibra óptica. Ahí sería comprensible. Pero en nuestro país esto no pasa, no tiene ningún sentido. El único objetivo de esto es capturar una porción de la torta del servicio que hoy presta Antel. Y cuando esto se promueve desde el gobierno y desde el organismo regulador, me parece un contrasentido. El Estado deja de percibir ingresos”.