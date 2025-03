Juan Salgado sobre el tránsito de Montevideo: “Salimos a la calle a sufrir”

Ante la caída en el número de usuarios y las críticas generalizadas al sistema de transporte metropolitano, Salgado considera que llegó el momento definitivo de un cambio en la movilidad de Montevideo, aunque no necesariamente de las empresas. Dice que Cutcsa ya invirtió US$ 100 millones en buses eléctricos y que ahora el costo debe ser asumido por los gobiernos nacional y municipal. Advierte que el dinero no debe destinarse a “parches” ni malas soluciones como el corredor Garzón, sino a “una inversión de relieve” que implique amplios canales de tránsito desde Canelones hasta la Ciudad Vieja.

Salgado confía en que Mario Bergara y Martín Lema, quienes lideran las intenciones de voto para la intendencia, se atrevan a llevar adelante la reforma. “Si no, se va a seguir andando en Montevideo como se pueda, con calles colapsadas, todas desordenadas. Si no, va a ser una preocupación para los que tengan que andar lidiando en la calle dentro de pocos años. Ya no se tiene por dónde circular, ya no hay cortadas para escaparle al tránsito”, dice.

—Además de presidente de Cutcsa, usted es presidente de la Cámara del Transporte. En 2021, durante la pandemia, advirtió sobre un momento muy complejo para el sector. ¿Cuál es la situación ahora?

—Respecto a 2019, el transporte en todo el país perdió promedialmente un 15% de usuarios, de boletos, de pasajes, de todo. Es mucho, pero en definitiva ya se veía venir incluso después de superada la pandemia del Covid-19, porque después de la pandemia se impuso un cambio cultural que redujo la movilización de la gente y se veía que un porcentaje de la caída que sufrió el transporte no se iba a recuperar. Es una nueva realidad.

—¿Y cómo afronta el sector esa nueva realidad?

—Al contrario de lo que la baja de usuarios supone, las empresas del transporte hicieron en estos años inversiones fuertes en mejorar la tecnología, en preocuparse de emitir menos carbono, en mejorar sus flotas. A nivel de todo el país las flotas son las mejores de toda la historia del transporte. Los ómnibus de ruta, de larga y mediana distancia, los taxímetros, los remises, los coches escolares incluso, todos han mejorado con todas las normas de seguridad requeridas. Por ejemplo, en el transporte urbano, el promedio de antigüedad de un coche de Cutcsa es hoy apenas de siete años y para fin de año el 25% de los coches serán eléctricos. Además, nuestros ómnibus vienen equipados ya de línea, en general, con aire acondicionado, con puertos USB, con facilidades de acceso para que todos los pasajeros suban, con cámaras de videovigilancia, con wifi a bordo, con GPS a bordo para georreferenciar las rutas. Ya hay más de 200 coches con visores en los costados que anuncian las paradas donde se va frenando. Y ahora vamos a dar el paso de renovar las máquinas de pasajes que se utilizan con la tarjeta STM, que ya hace 16 años reemplazaron a las boleteras.

Cutcsa-parada-adhoc.jpg Transporte en el centro de Montevideo. Javier Calvelo / adhocFotos

—¿Qué tendrán las nuevas máquinas expendedoras de boletos?

—En julio terminan de ponerse en todas las unidades. Van a ampliar las formas de pago de boletos, permitiendo que se pueda pagar con el teléfono, con códigos QR y con tarjetas de débito y crédito. Cualquiera va a poder subir y pagar con una tarjeta, por ejemplo, lo que entre otras cosas va a ayudar al turista. Es tecnología de punta que hay en las capitales más importantes de Europa. Las empresas del transporte ya vienen invirtiendo y van a seguir invirtiendo a riesgo puro de las empresas y de los que ponen la firma para asumir préstamos particulares. La inversión para tener el 25% de la flota de Cutcsa eléctrica es de más de US$ 100 millones, no son dos pesos. No es un ómnibus con una batería y un enchufe, es una inversión muy relevante que después se amortiza pero que al principio hay que hacerla. Entonces, cuando las autoridades hablan de “hacer una revolución del transporte”, nosotros estamos de acuerdo con esa premisa, nos parece bien. Pero nosotros ya empezamos a hacer esa revolución al tener la herramienta en condiciones para poder circular. Los transportistas ya estamos dando la solución con la herramienta, con el medio de transporte. Ya no podemos tener coches más modernos de los que tenemos.

—¿Los gobiernos nacionales y municipales no empezaron ese cambio?

—Es cierto que había que invertir en rutas, carreteras, puentes, puertos, porque hay que mover el comercio y la mercadería. Y se invirtió y hoy esa infraestructura está en una buena situación y está bien que se siga invirtiendo. Pero creo que hay que pensar en redistribuir los fondos públicos al área metropolitana. Lo que precisamos ahora es tener carreteras, calles, canalizaciones en condiciones para poder circular. Lo que necesitamos son inversiones, que se haga una intervención fuerte en movilidad. Nosotros desde la Cámara del Transporte estamos muy entusiasmados con todos los anuncios, pero queremos que se focalicen y se cumplan. Acá la inversión, el sacudón, es en movilidad.

—¿Se refiere en específico a Montevideo?

—En Montevideo ya no se pueden hacer inversiones que sean un parche, por más que algunas de esas inversiones sean buenas, como las que se hicieron en bulevar Artigas y Luis Alberto de Herrera. Pero vos hacés una obra en esos pedacitos y, cuando salís de ahí, ya no está igual de bien. Se precisa una inversión, una obra pública importante. Si pensara en clave puramente política, si le embocan ahí…

—¿Cree que quien se anime a realizar esa obra puede beneficiarse a futuro electoralmente?

—Vos con una inversión de ese tipo les estás dando a casi 2 millones de personas una gran solución. Hay gente en el área metropolitana que camina 15 cuadras o más para llegar a avenida Giannattasio o a camino Maldonado para tomarse un ómnibus, en calles en mal estado o sin veredas. Si uno analiza desde que esa persona pone el pie fuera de su casa hasta que llega a destino, asusta la cantidad de tiempo que puede reducirse con inversiones de verdad. Por ejemplo, si en ciertos lugares se ponen estacionamientos para autos, bicicletas, motos, y que desde ahí la gente pueda tomarse un ómnibus, toda esa gente va a tener un transporte mejor, más rápido.

Juan-Salgado-adhoc.jpg Juan Salgado durante su entrevista con Búsqueda. Javier Calvelo / adhocFOTOS

—¿Y por qué no se hizo aún esta reforma?

—Por tiempo, porque es un proyecto que trasciende un período de gobierno. Para hacerlo hay que pensar mirando muy por encima del horizonte, pensar que el que empieza la obra va a hacer un desgaste titánico por iniciar una gran obra de vialidad, que va a ser el trabajo que menos se vea pero que se va a traspasar a otras administraciones sin posibilidad de que esas otras administraciones puedan ir para atrás con el proyecto. El corredor Garzón lo inició una administración y fue imposible para las otras ir para atrás. Yo fui muy crítico del corredor Garzón y me quedé cortísimo en la crítica, la verdad es que me quedé cortísimo. Ahora hay que hacer algo con lo que tampoco pueda irse para atrás, pero algo que sea bueno.

—¿Es factible que esto suceda en el próximo período de gobierno departamental?

—Escuché a una persona decir que si los intendentes, el gobierno nacional y Montevideo se ponen de acuerdo, puede llegar a ser la obra más importante después de la construcción de la rambla de Montevideo. Hay que aprovechar cuando todo se alinea y comenzar con esta obra. Las condiciones están dadas. Dándose un gobierno nacional de un partido político y un gobierno departamental del mismo partido político… Si no se hace nada con la luz roja que está prendida… Si la situación se da con un triunfo del Frente Amplio en Montevideo, se supone que todo puede estar más aceitado. Pero si gana Martín Lema también le vamos a pedir al gobierno nacional que tenga esa mirada de trabajo en conjunto más allá de quien gobierne Montevideo. No hay más tiempo para hacer política sobre quién está o no está en el poder. Hay que hacerlo ahora.

—¿La Cámara del Transporte ya se reunió con Lema y Bergara?

—Vamos a tener reuniones con todos los candidatos para dar nuestra visión e intercambiar. Yo a los dos candidatos principales, Mario Bergara y Martín Lema, les tengo esperanza. En el caso de Bergara estoy seguro de que nada de lo que sucede en Montevideo le es ajeno. Él ya estuvo en puestos importantes y como intendente tal vez tenga que ir a golpear puertas de esos lugares en donde ya trabajó. Conoce todos los lados del mostrador. Y Lema ha demostrado en estos años trabajar muy seriamente en el Ministerio de Desarrollo Social, que no es un ministerio fácil. Se lo ve como un candidato que tiene ganas, que tiene potencia y que escucha. En estas cosas es bueno hacerle caso a la biología, que por algo nos da dos orejas y solo una boca.

—¿Qué les pedirá en concreto a los candidatos a la intendencia de Montevideo?

—Todos los uruguayos destacan orgullosamente que este es un país estable, con certeza jurídica, con reglas claras, con una democracia sólida. Nos parece bárbaro, pero queremos que se mantenga ese escenario para los empresarios locales: que las reglas se mantengan, que no nos cambien criterios, que se demuestre que están dispuestos a meterle la mano al tema movilidad. Si no, se va a seguir andando en Montevideo como se pueda, con calles colapsadas, todas desordenadas. Si no, va a ser una preocupación para los que tengan que andar lidiando en la calle dentro de pocos años. Porque tirarle 30, 40, 50.000 autos por año a estas calles que tenemos no se va a poder resistir mucho más. Ya no hay por dónde circular, ya no hay cortadas para escaparle al tránsito. Salimos a la calle a sufrir, de verdad: los choferes, los inspectores, la gente.

Cutcsa-adhoc-pv.jpg Pablo Vignali / adhocFOTOS

—¿Qué reformas deberían hacerse?

—Hay dos canales de movilidad que se imponen cambiar: avenida Italia y avenida Giannattasio, y avenida 8 de Octubre y camino Maldonado. En avenida Italia y en Giannattasio lo que podemos lograr es una de las acciones más importantes para recuperar parte del 15% de usuarios que perdió el transporte. Si se canaliza bien esa zona, como corresponde, llegando hasta Ciudad Vieja y no hasta Tres Cruces, se puede reducir el tiempo entre origen y destino. Así se le da a la gente la opción de que, en algunos días de la semana, no tengan que subirse al auto y vayan a trabajar en un ómnibus, cómodos, con wifi, con aire acondicionado, y encima en un viaje que demore menos que en auto.

—Más allá de estas reformas, ¿no cree que también ciertas zonas de Montevideo están saturadas de tránsito por un exceso de líneas de ómnibus?

—Sin dudas hay que ordenar, hay que ordenar. Ordenar quiere decir hacer cumplir las normas. Multar cuando hay que multar: los horarios de carga y descarga tienen que ser en determinadas horas, las calles deberían tener espacios específicamente más anchos para que frenen los ómnibus, las motos tienen que tener la patente e ir por el carril correcto, las bicicletas tienen que ir por la bicisenda y el ciclista tiene que cumplir y no ir por la calle, los ómnibus también deben ir por el carril que le marcan… La cantidad de accidentes menos que pueden haber con esto hasta el Banco de Seguros del Estado lo va a ver con muy buenos ojos.

—¿Y por qué no se hacen cumplir las normas?

—Hoy no se necesita tener al inspector de tránsito con la lapicera y el gorrito parado en la esquina. Hoy con la tecnología disponible se pueden ordenar las cosas. La gente en auto, por ejemplo, ya se cuida del exceso de velocidad porque están los radares. La tecnología se puede controlar para ver en qué carril circulan los vehículos, si frenan en un cartel de “Pare” o en dónde estacionan. En estos días que comenzaron las escuelas, veo que la gente pone las balizas en doble fila para parar al lado de la puerta y darle comodidad al hijo de bajarse casi adentro de la escuela y no a media cuadra. Si se ordena todo esto haciendo cumplir las normas, se puede mejorar el tránsito. Igual, repito, hoy estamos en una situación en donde Montevideo y el área metropolitana necesitan una inversión de relieve. Confío que se pueda lograr, porque llevo casi 40 años en el directorio de Cutcsa y nunca quedó ningún tema de movilidad sin que le hayamos encontrado una solución.

Salgado-Orsi-2025-adhoc.jpeg Yamandú Orsi y Juan Salgado durante la asunción de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, 5 de marzo 2025. Mauricio Zina / adhocFOTOS

—Usted mantuvo vínculos cercanos con los anteriores gobiernos del Frente Amplio. ¿Siguen vigentes hoy?

—Con Tabaré Vázquez tuve un vínculo de altísimo respeto, absolutamente personal con él, y con su familia hasta el día de hoy. A Yamandú Orsi lo he tratado como intendente de Canelones y le tengo aprecio porque en las pocas actividades que tuvimos ha sido siempre muy claro. Yo tengo confianza de que su gobierno va a querer hacer las cosas bien. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hay gente muy conocida desde hace muchos años, como el director nacional de Transporte, Felipe Martín, lo cual es una ventaja pese a las diferencias que hayamos tenido. A Gabriel Oddone lo conozco también desde hace muchos años, de la actividad privada, y confío en que siga siendo Gabriel Oddone.

—¿A qué se refiere?

—A que siga siendo un tipo inteligente, una muy buena persona, alguien que busca soluciones, que siempre tiene diálogo, que nunca se la creyó, que siempre mantuvo una relación fraterna.

—¿Pudo con Luis Lacalle Pou generar también una relación cercana?

—A Lacalle Pou lo conocía, también al padre y a la madre, y nos tocó atravesar con él como presidente un momento dificilísimo para el transporte como la pandemia, en donde tuvimos que cerrar los ojos y confiar en el concepto de la libertad responsable. Y logramos mantener esa confianza en todo el período, con un ida y vuelta muy bueno y con una evaluación a modo personal muy buena de lo que fue su gestión de gobierno.