Tras la Rendición de Cuentas, diputados retomarán el proyecto para independizar a la Defensoría Pública

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes retomará el tratamiento del proyecto de ley que crea una Defensoría Pública independiente del Poder Judicial una vez finalice la discusión de la Rendición de Cuentas.

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El anuncio fue realizado por el diputado frenteamplista Joaquín Garlo durante un coloquio organizado por la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, el 29 de junio, en el que participaron el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda y la senadora del Frente Amplio Constanza Moreira. También estaba prevista la presencia de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, que no pudo asistir por temas de salud.

Los legisladores coincidieron en que existe un “gran acuerdo parlamentario” sobre la necesidad de darle autonomía al servicio de defensa pública. Aunque, reconocieron, todavía falta resolver algunos “nudos” vinculados a los bienes y a eventuales incompatibilidades con la Constitución, que fueron advertidos tanto por académicos como por los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Parlamento Senado dio media sanción a ley que da autonomía a la Defensoría Pública, que nace con una “espada de Damocles”

Garlo, integrante de la comisión que estudia la iniciativa —que cuenta con media sanción del Senado—, señaló durante el evento que el ingreso del proyecto de ley de Rendición de Cuentas para su análisis en el Parlamento obliga a postergar la discusión del proyecto sobre la Defensoría. “Eso va a paralizar un poco el trabajo de la comisión”, dijo, pero agregó que, luego de que se vote la Rendición, la comisión estará en condiciones de “avanzar” con la iniciativa y que la intención es “darle media sanción este año en Diputados”. El legislador expresó su aspiración de que antes de fin de año el proyecto tenga ya una sanción definitiva en la Cámara de Senadores (debido a que tiene que volver a esa cámara si se le hacen modificaciones al texto).

El diputado dijo que la comisión recibió a la Asociación de Defensores Públicos, a la Suprema Corte de Justicia y a la Asociación de Funcionarios Judiciales, lo que permitió identificar los principales puntos de conflicto del proyecto original. En ese sentido, aseguró que con el diputado frenteamplista Alejandro Zavala trabajan en “redacciones alternativas” sobre “tres nudos fundamentales”, que refieren a los bienes que pasarían a la nueva institución, al mecanismo de designación de los defensores públicos y a los derechos de los funcionarios judiciales que eventualmente sean transferidos.

En diálogo con Búsqueda, Garlo dijo que no tienen una propuesta concreta para presentar todavía, pero que mantuvieron reuniones con los actores involucrados en el proceso y trabajan en una redacción sustitutiva de los artículos en cuestión, que será elevada a la comisión luego del tratamiento de la Rendición.

Durante el coloquio, el senador Ojeda advirtió que “lo que no debería pasar” es que el proyecto “vaya al pantano” y sostuvo que su discusión en la Cámara de Diputados debería suceder “en lo posible durante este año”, para aprovechar el impulso que obtuvo tras su aprobación en el Senado, en octubre de 2025.

Ojeda propuso, como posible solución, eliminar del texto del proyecto toda referencia al traspaso de bienes entre el Poder Judicial y la futura Defensoría Pública. Esto debido a que la iniciativa legislativa prevé que la Corte transfiera al nuevo organismo descentralizado todos los bienes destinados a la prestación del servicio de la defensa pública, uno de los puntos que fue visto con preocupación por la SCJ, que en octubre del año pasado advirtió al Parlamento que ocasionaría “graves perjuicios institucionales y económicos al Poder Judicial”.

“Yo sacaría cualquier referencia a los bienes. La sacaría del texto de la ley y la eliminaría sin poner otra cosa”, sostuvo. También propuso mantener una participación de la Corte en el proceso de selección de defensores públicos, con la intervención de un representante en los tribunales de concurso.

Para el senador colorado, esos dos temas constituyen “los dos puntos neurálgicos para salir del pantano”.

Por su parte, Moreira coincidió en que la autonomía de la Defensoría Pública es un objetivo compartido por el sistema político, y que “el proyecto venía con mucho empuje” y su discusión “no puede eternizarse”.

“Me preocupan menos los bienes que los concursos”, sostuvo. La senadora transmitió reparos respecto a modificar el régimen de concursos para facilitar un acuerdo. Según el artículo 239 de la Constitución, las designaciones de defensores y los directores las debe realizar la SCJ. A su entender, “una institución autónoma tendría que tener la libertad de poder armar sus tribunales y hacer su orden de prelación”. Por lo tanto, cree que solo se debería mantener la ratificación de las designaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia, para cumplir con lo previsto en la Constitución.

“Hay consenso en el sistema político sobre la autonomía y ninguna redacción va a obstaculizar eso”, afirmó. La senadora destacó la importancia de que la Defensoría Pública obtenga la independencia del Poder Judicial: es “un deber imprescindible”.

En tanto, la secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos, Lucía Long, explicó a Búsqueda que el ciclo de coloquios que organizaron busca reinstalar el proyecto en la agenda política, luego de varios meses sin avances legislativos, para “que no se quede dormido”.

El proyecto, que fue presentado por la bancada de senadores del Frente Amplio en la legislatura pasada, consagra la autonomía del organismo que provee asistencia legal a las personas de menos recursos económicos, que no tienen la posibilidad de contratar un defensor particular.