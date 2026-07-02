Inteligencia artificial: las empresas que más invierten en IA contratan más personal

Si bien la inteligencia artificial suele presentarse como una amenaza para el empleo, un estudio estadounidense realizado por Ramp y Revelio Labs matiza esta idea. Según sus conclusiones, las empresas que invierten masivamente en IA contratan personal más rápidamente que sus competidoras. Una tendencia que se explica, ante todo, por las ganancias en productividad que genera esta tecnología.

Cuando se habla de inteligencia artificial, casi siempre surge el mismo escenario: las empresas invierten en IA, los programas de computación reemplazan gradualmente a los empleados y se multiplican los despidos. Los anuncios recientes de varios gigantes de la tecnología, como Meta, parecen, de hecho, alimentar esta idea. La plantilla se reduce mientras que las inversiones en inteligencia artificial siguen aumentando. Sin embargo, un nuevo estudio estadounidense realizado por Ramp y Revelio Labs pone seriamente en duda esta conclusión. Los investigadores analizaron cerca de 22.000 empresas estadounidenses para medir el impacto real de las inversiones en inteligencia artificial sobre el empleo.

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El resultado es, como mínimo, sorprendente. En promedio, el número de ejecutivos en las empresas que han invertido masivamente en IA aumenta un 10,2 % en los dos años posteriores al inicio de sus inversiones. Otra conclusión destacada: los recién graduados, a quienes a menudo se presenta como las primeras víctimas de la inteligencia artificial en el mercado laboral, también parecen beneficiarse de esta dinámica. Los puestos para quienes inician su carrera profesional también están en aumento. Las contrataciones abarcan tanto a ingenieros como a vendedores, puestos administrativos o incluso equipos de servicio al cliente.

La IA no crea empleos directamente, sino que acelera el crecimiento de las empresas Sin embargo, no se debe concluir que la inteligencia artificial crea empleos de manera automática. Ahí radica toda la sutileza de este estudio. Los investigadores demuestran que las ganancias de productividad que aporta la IA permiten a las empresas desarrollar más productos, acelerar sus proyectos y ganar cuota de mercado. La consecuencia es que, al final, contratan personal para acompañar este crecimiento. Esta lógica económica es bien conocida. Cada gran innovación tecnológica reduce los costos de producción. Las empresas tienen entonces dos opciones: producir lo mismo con menos empleados o aprovechar estas ganancias de productividad para expandir su negocio. En el segundo caso, el crecimiento va acompañado naturalmente de nuevas contrataciones.

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Sin embargo, esta dinámica no afecta a todas las empresas. Aquellas que se limitan a unas pocas suscripciones a ChatGPT o que experimentan de manera esporádica con herramientas de inteligencia artificial apenas observan cambios en su plantilla. Los beneficios se hacen evidentes cuando la IA forma parte de una verdadera estrategia de transformación. Esto implica inversiones importantes, una integración profunda de esta tecnología en los procesos de la empresa, pero también una visión a largo plazo. Por lo tanto, la inteligencia artificial no es una solución milagrosa a corto plazo. Es un proyecto de transformación que requiere recursos, competencias y una verdadera estrategia.