Uruguay se suma a la ayuda internacional para Venezuela tras los terremotos

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sacudieron el miércoles el centro de Venezuela . Los epicentros se ubicaron cerca del municipio de Montalbán, en el estado Carabobo, y los movimientos se sintieron también en Colombia, Curazao y Aruba.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez , informó que hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos. Además, declaró el estado de emergencia y calificó a La Guaira como “zona de desastre” por la magnitud de los daños.

Las autoridades mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros en distintos sectores de Caracas, como El Paraíso, San Bernardino, Maripérez y Los Palos Grandes. También se reportaron problemas en los servicios de electricidad, agua y gas.

Venezuela “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”, vecinos cuentan cómo vivieron los terremoto en Venezuela

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal puerta de entrada aérea al país, fue cerrado debido a los daños sufridos por sus instalaciones. Además, fueron suspendidas las clases y las actividades no esenciales.

Según el USGS, el segundo terremoto, de magnitud 7,5, es el más potente registrado en Venezuela desde 1900. El organismo recordó que el 29 de octubre de ese año un sismo de magnitud 7,7 frente a la costa provocó graves daños en iglesias, edificios públicos y viviendas.

El organismo estadounidense emitió una alerta roja por el posible impacto humano y económico del desastre. En su evaluación preliminar estimó que podrían registrarse entre 10.000 y 100.000 muertes, aunque aclaró que se trata de un cálculo automático que todavía no fue revisado por especialistas.

Embed Protección Civil desaloja para la hora (10:20pm) varias familias de uno de los edificios afectados en la urbanización Las Salias de San Antonio de los Altos por el sismo de este miércoles pic.twitter.com/6P0OJR0gEm — Daniel Murolo (@dmurolo) June 25, 2026

El informe también señala que las pérdidas económicas podrían representar entre el 1% y el 7% del producto interno bruto de Venezuela. Además, millones de personas estuvieron expuestas a distintos niveles de intensidad del movimiento.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano De Santis, indicó que Funvisis podría determinar una magnitud menor para el segundo sismo y advirtió que es probable que se produzcan réplicas cercanas a magnitud 5, además de otros movimientos de menor intensidad.

Embed Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Miles pasaron la noche fuera de sus casas

El temor a nuevas réplicas llevó a cientos de personas a pasar la madrugada en plazas, avenidas y dentro de sus vehículos, mientras esperaban nuevas evaluaciones sobre el estado de los edificios.

Las autoridades pidieron mantener las precauciones y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia, que continúan recorriendo las zonas más afectadas.

Embed La Guaira in Venezuela looks straight up apocalyptic after it was hit by two massive earthquakes in quick succession.



Almost every building has collapsed.



Writers: Monica, Ian pic.twitter.com/nMdyJzd9mP https://t.co/AdSzebqi5v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

Nicolás Maduro, desde la cárcel en Nueva York, difundió un mensaje en el que llamó a la unión nacional y pidió acompañar el trabajo de los rescatistas, bomberos, Protección Civil, policías y voluntarios.

Mientras tanto, continúan las inspecciones estructurales para determinar si otros edificios presentan riesgo de derrumbe.

Ofertas de ayuda desde varios países

La emergencia generó una rápida reacción internacional. Estados Unidos anunció el envío inmediato de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria por orden del presidente Donald Trump. Delcy Rodríguez agradeció públicamente el respaldo de Washington y afirmó que ambos gobiernos mantienen contacto permanente.

Embed - En vivo: Delcy Rodríguez ofrece balance tras devastador terremoto en Venezuela

China también anunció que brindará toda la asistencia posible. Italia informó que pedirá activar el mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para coordinar la ayuda, mientras Bélgica expresó que está preparada para participar si ese sistema entra en funcionamiento.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, aseguró que la organización acompañará a Venezuela durante la emergencia. También expresaron su solidaridad el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en X: “En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas”.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente argentino Javier Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano”, expresó la Presidencia en un comunicado.

“El Gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida”, indicó la cancillería chilena.

Embed #Venezuela

Gritos de angustia mientras intentan localizar a sus seres queridos entre los escombros. pic.twitter.com/dQbUbR4hDa — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 25, 2026

Uruguay ofrece colaboración

El presidente Yamandú Orsi manifestó este miércoles la solidaridad de Uruguay con Venezuela tras los dos terremotos.

“A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario”, escribió el mandatario en la red social X.