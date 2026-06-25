Uruguay se suma a la ayuda internacional para Venezuela tras los terremotos
Venezuela enfrenta una de las mayores emergencias de su historia reciente tras dos fuertes terremotos que dejaron víctimas y una amplia destrucción. Con las tareas de rescate aún en marcha, crecen las muestras de apoyo de la comunidad internacional
Agentes de la policía municipal evacuan a una víctima herida de un edificio derrumbado en Caracas.
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Juan Barreto / AFP
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas.
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Equipos de rescate buscan entre los escombros en Caracas.
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Una ambulancia transporta a una persona rescatada este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas.
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Una persona observa entre los escombros este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano.
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Personas en la calle en Caracas tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país.
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Una mujer herida es transportada en un vehículo luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano.
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Personas en la calle en Caracas tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país.
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Una persona es ingresada a emergencias tras resultar herida durante los dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano.
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sacudieron el miércoles el centro de Venezuela. Los epicentros se ubicaron cerca del municipio de Montalbán, en el estado Carabobo, y los movimientos se sintieron también en Colombia, Curazao y Aruba.
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos. Además, declaró el estado de emergencia y calificó a La Guaira como “zona de desastre” por la magnitud de los daños.
Las autoridades mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros en distintos sectores de Caracas, como El Paraíso, San Bernardino, Maripérez y Los Palos Grandes. También se reportaron problemas en los servicios de electricidad, agua y gas.
El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal puerta de entrada aérea al país, fue cerrado debido a los daños sufridos por sus instalaciones. Además, fueron suspendidas las clases y las actividades no esenciales.
Embed - Informe desde Caracas: terremotos sacuden Venezuela y dejan edificios colapsados • FRANCE 24
El terremoto más fuerte en más de un siglo
Según el USGS, el segundo terremoto, de magnitud 7,5, es el más potente registrado en Venezuela desde 1900. El organismo recordó que el 29 de octubre de ese año un sismo de magnitud 7,7 frente a la costa provocó graves daños en iglesias, edificios públicos y viviendas.
El organismo estadounidense emitió una alerta roja por el posible impacto humano y económico del desastre. En su evaluación preliminar estimó que podrían registrarse entre 10.000 y 100.000 muertes, aunque aclaró que se trata de un cálculo automático que todavía no fue revisado por especialistas.
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Protección Civil desaloja para la hora (10:20pm) varias familias de uno de los edificios afectados en la urbanización Las Salias de San Antonio de los Altos por el sismo de este miércoles pic.twitter.com/6P0OJR0gEm
El informe también señala que las pérdidas económicas podrían representar entre el 1% y el 7% del producto interno bruto de Venezuela. Además, millones de personas estuvieron expuestas a distintos niveles de intensidad del movimiento.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano De Santis, indicó que Funvisis podría determinar una magnitud menor para el segundo sismo y advirtió que es probable que se produzcan réplicas cercanas a magnitud 5, además de otros movimientos de menor intensidad.
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Edificio Oasis, Playa grande La Guaira, Venezuela Totalmente colapsado ! Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr
Nicolás Maduro, desde la cárcel en Nueva York, difundió un mensaje en el que llamó a la unión nacional y pidió acompañar el trabajo de los rescatistas, bomberos, Protección Civil, policías y voluntarios.
Mientras tanto, continúan las inspecciones estructurales para determinar si otros edificios presentan riesgo de derrumbe.
Ofertas de ayuda desde varios países
La emergencia generó una rápida reacción internacional. Estados Unidos anunció el envío inmediato de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria por orden del presidente Donald Trump. Delcy Rodríguez agradeció públicamente el respaldo de Washington y afirmó que ambos gobiernos mantienen contacto permanente.
Embed - En vivo: Delcy Rodríguez ofrece balance tras devastador terremoto en Venezuela
China también anunció que brindará toda la asistencia posible. Italia informó que pedirá activar el mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para coordinar la ayuda, mientras Bélgica expresó que está preparada para participar si ese sistema entra en funcionamiento.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, aseguró que la organización acompañará a Venezuela durante la emergencia. También expresaron su solidaridad el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en X: “En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas”.
“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente argentino Javier Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano”, expresó la Presidencia en un comunicado.
“El Gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida”, indicó la cancillería chilena.
El presidente Yamandú Orsi manifestó este miércoles la solidaridad de Uruguay con Venezuela tras los dos terremotos.
“A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario”, escribió el mandatario en la red social X.
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A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario.