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    André Janones, el hombre que ayudó a Lula a ganar la batalla digital en una de las elecciones más polarizadas de Brasil

    En su primer discurso tras ser reelegido presidente de Brasil, Lula buscó al diputado André Janones. “Nuestro general”, le dijo en señal de agradecimiento por su rol clave en las redes sociales para lograr una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro

    André Janones, el “general” del ejército digital de Lula en Brasil.

    André Janones, el “general” del ejército digital de Lula en Brasil.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    A sus 42 años, este legislador por el populoso estado de Minas Gerais asumió un desafío que parecía imposible: revertir el favoritismo de Bolsonaro tras su victoria en la primera vuelta de las presidenciales, algo que ningún candidato había logrado tras el fin de la dictadura en 1985.

    Para ello, este diputado jovial y de energía desbordante, se propuso ganar la batalla en las redes sociales, tradicionalmente de dominio de la derecha, a través del “Ejército de Lula”, un canal de difusión de WhatsApp que había creado en abril en el que los simpatizantes reciben a diario "munición visual" para compartir en sus propias redes.

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    De los 60.000 seguidores que tenía tras la primera vuelta del 4 de octubre, saltó a casi once millones en tres semanas en este país hiperconectado. Cada video selfie publicado por Janones en el canal tenía aires de ritual de batalla.

    Al grito de “¡Explote Brasil!” subía la voz, movía su brazo de arriba abajo en señal de arenga y ordenaba a sus seguidores que distribuyeran su contenido proselitista en apoyo a Lula o críticas a Bolsonaro.

    El primer celular de Lula

    Este miembro del partido de izquierda REDE también dio consejos al mandatario, que casi le dobla la edad, y juntos hicieron la promesa de que Lula se compraría su primer celular al llegar a los cinco millones de seguidores en el canal.

    Janones lo acompañó cuando sacó el dispositivo de la caja. “Nuestro ejército ahora tiene un general y tiene un mariscal, será el mayor ejército democrático del mundo”, le dijo al mandatario, que el martes cumplirá 81 años.

    Lula reconoció la importancia de Janones para derrotar al hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro por casi cuatro puntos de diferencia.

    “Tuvo un papel exponencial en esta campaña para levantar diariamente, por la mañana, por la tarde y por la noche, la moral de nuestras tropas”, dijo el mandatario en el hotel en Sao Paulo donde siguió el escrutinio.

    Más tarde, Janones reapareció al lado del izquierdista ante una multitud enloquecida en la emblemática Avenida Paulista, en Sao Paulo, para festejar la victoria.

    El diputado alentó a sus guerreros: “¡Que levanten la mano los soldados del Ejército de Lula!”.

    “Todos nosotros aquí formamos parte de su ejército”, “él ordenaba explotar y nosotros hacíamos lo que pedía”, dijo a la AFP Sofía Vaz, una estudiante de 18 años.

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), pronuncia un discurso junto a su esposa, Rosângela da Silva (i), el diputado federal André Janones (c-i) y el vicepresidente, Geraldo Alckmin (d), tras ganar las elecciones presidenciales de Brasil el domingo 25 de octubre de 2026, en el Hotel Intercontinental en Sao Paulo (Brasil).

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), pronuncia un discurso junto a su esposa, Rosângela da Silva (i), el diputado federal André Janones (c-i) y el vicepresidente, Geraldo Alckmin (d), tras ganar las elecciones presidenciales de Brasil el domingo 25 de octubre de 2026, en el Hotel Intercontinental en Sao Paulo (Brasil).

    Jugar para Messi

    Janones compara a Lula con el astro Lionel Messi. “Al igual que en la selección argentina, Messi sigue siendo un genio, pero necesita que los jóvenes corran por él”, dijo.

    Janones, diputado desde 2019, cuenta que proviene de una familia humilde de Ituiutaba, en el interior de Minas Gerais (sureste). Su madre fue empleada doméstica y su padre cobrador de autobuses, un trabajo que él también ejerció de joven.

    El diputado atribuye su crecimiento profesional a los programas sociales de los gobiernos de Lula (2003-2010, 2023-2026). Gracias a que ganó becas, se graduó de abogado.

    Arritmia cardiaca

    Después del primero de los dos debates entre Lula y Flávio Bolsonaro, el diputado fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos tras sufrir una arritmia cardiaca. Volvió al ruedo poco después.

    Durante la campaña Janones aseguró varias veces, sin pruebas, que su canal de difusión estaba expuesto a un ataque para silenciarlo.

    Su canal fue suspendido temporalmente en dos oportunidades por la justicia electoral, una de ellas debido a una solicitud de Bolsonaro, que alegaba una supuesta divulgación de información falsa.

    Era “un tipo que estaba olvidado, marginado, nadie sabía quién era, y demostró ser un comunicador increíble”, opinó David Germano, un abogado de 36 años que votó por Lula en Sao Paulo.

    “Janones va a ser el ministro de Defensa”, bromeó una joven con sus amigos durante la celebración.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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