Banco Central crea Unidad de Salud y Cultura Financiera; un “enigma” pauta comportamiento de uruguayos

La “magnitud del problema de endeudamiento es de primer orden”, considera el organismo

En torno al comportamiento financiero de los uruguayos existe un “enigma”: su alfabetización en ese aspecto es “razonable” en términos comparados, pero los resultados que obtienen “son preocupantes”. Sobre la base de ese diagnóstico, el Banco Central (BCU) informó este lunes 26 una Unidad de Salud y Cultura Financiera.

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El organismo entiende que “este desafío adquiere especial relevancia en Uruguay, donde las decisiones financieras vienen presentando desviaciones importantes con respecto a los países de la región”, planteó en un documento.

Se trata de un diagnóstico advertido reiteradas veces en los últimos tiempos por el presidente del BCU, Guillermo Tolosa; en julio había adelantado la decisión de crear la unidad anunciada hoy.

En su documento, el BCU subraya tres aspectos. Del lado del endeudamiento, cerca de un tercio de las personas registra un informe negativo por incumplimiento de pagos; del lado del ahorro, se suma una “preferencia por la liquidez y por la moneda extranjera”, y del lado del ahorro jubilatorio, la tasa de remplazo “se ubica por debajo de umbrales de referencia habituales, sin que esto se traduzca en mayores aportes voluntarios, prácticamente marginales”. Refiriéndose a los casos de, entre otras, Conexión Ganadera y República Ganadera, se agrega a todo esto una “escasa diversificación de las inversiones que explicitó la revelación de los fraudes asociados a los fondos ganaderos, en los que numerosos uruguayos perdieron buena parte de lo ahorrado”.

“El enigma” que plantea el organismo “es que, medida con los instrumentos habituales, la alfabetización financiera de la población uruguaya se ubica en un lugar razonable en las comparaciones internacionales, mientras que los resultados financieros efectivos de esa misma población son preocupantes. Esta brecha entre el conocimiento medido y la conducta declarada en la encuesta deja en evidencia la necesidad de complementar la enseñanza en el aula con otro tipo de respuesta institucional, como la de anclar los conceptos al momento en que efectivamente se toma la decisión”.