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    Banco Central crea Unidad de Salud y Cultura Financiera; un “enigma” pauta comportamiento de uruguayos

    La “magnitud del problema de endeudamiento es de primer orden”, considera el organismo

    Banco Central del Uruguay en Montevideo.

    Banco Central del Uruguay en Montevideo.

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    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En torno al comportamiento financiero de los uruguayos existe un “enigma”: su alfabetización en ese aspecto es “razonable” en términos comparados, pero los resultados que obtienen “son preocupantes”. Sobre la base de ese diagnóstico, el Banco Central (BCU) informó este lunes 26 una Unidad de Salud y Cultura Financiera.

    El organismo entiende que “este desafío adquiere especial relevancia en Uruguay, donde las decisiones financieras vienen presentando desviaciones importantes con respecto a los países de la región”, planteó en un documento.

    Se trata de un diagnóstico advertido reiteradas veces en los últimos tiempos por el presidente del BCU, Guillermo Tolosa; en julio había adelantado la decisión de crear la unidad anunciada hoy.

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    En su documento, el BCU subraya tres aspectos. Del lado del endeudamiento, cerca de un tercio de las personas registra un informe negativo por incumplimiento de pagos; del lado del ahorro, se suma una “preferencia por la liquidez y por la moneda extranjera”, y del lado del ahorro jubilatorio, la tasa de remplazo “se ubica por debajo de umbrales de referencia habituales, sin que esto se traduzca en mayores aportes voluntarios, prácticamente marginales”. Refiriéndose a los casos de, entre otras, Conexión Ganadera y República Ganadera, se agrega a todo esto una “escasa diversificación de las inversiones que explicitó la revelación de los fraudes asociados a los fondos ganaderos, en los que numerosos uruguayos perdieron buena parte de lo ahorrado”.

    “El enigma” que plantea el organismo “es que, medida con los instrumentos habituales, la alfabetización financiera de la población uruguaya se ubica en un lugar razonable en las comparaciones internacionales, mientras que los resultados financieros efectivos de esa misma población son preocupantes. Esta brecha entre el conocimiento medido y la conducta declarada en la encuesta deja en evidencia la necesidad de complementar la enseñanza en el aula con otro tipo de respuesta institucional, como la de anclar los conceptos al momento en que efectivamente se toma la decisión”.

    En ese sentido, el BCU anunció que la nueva unidad trabaja sobre las “tres capas a la vez”, produciendo “contenido para la concientización masiva”, aportando al “diseño de la educación financiera curricular” e incidiendo en la “arquitectura de la decisión que la regulación ya empieza a moldear”. Esa agenda “incluye tanto el crédito como las decisiones de ahorro”.

    Endeudados

    La “magnitud del problema de endeudamiento es de primer orden”, describe el documento del regulador del sistema financiero. Menciona que aproximadamente un millón de las personas en la base de Equifax (Clearing de Informes) registra al menos un incumplimiento de pago. En la comparación regional, añade, Uruguay tiene la “segunda mora más alta entre los países relevados”. De ese universo de personas con al menos un incumplimiento, si bien alcanzan a diversos niveles socioeconómicos y en diferentes proporciones, “se concentran en mayor medida en los sectores de menores ingresos”.

    Dolarizados

    El BCU también trae el asunto de la economía bimonetaria. “Uruguay es una de las economías más dolarizadas del mundo. La dolarización es la agregación de millones de decisiones individuales de ahorrar y endeudarse en dólares, alimentada por la memoria de la inflación y de las crisis pasadas, y no el resultado de una decisión de política”. Según el organismo, la “microdecisión de moneda se convierte así en una vulnerabilidad que ninguna persona individual internaliza, pero que el conjunto del sistema soporta”.

    Recientemente, el BCU viene llevando adelante una campaña orientada a desincentivar los depósitos en moneda extranjera, entre otras.

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