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    Tras una victoria sorpresiva, Lula se enfrenta a una dura realidad

    El veterano líder afrontará batallas en el Congreso y elevados niveles de deuda, en medio de un desplazamiento político hacia la derecha

    Fotografía que muestra portadas de los periódicos en un quiosco el lunes 26 de octubre de 2026, en la Avenida Paulista en Sao Paulo (Brasil).

    Fotografía que muestra portadas de los periódicos en un quiosco el lunes 26 de octubre de 2026, en la Avenida Paulista en Sao Paulo (Brasil).

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    EFE/ Isaac Fontana
    Búsqueda | Geoff Dyer
    Por Geoff Dyer

    Al derrotar a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del domingo, Lula ha consolidado su posición como uno de los grandes estrategas políticos de los últimos tiempos. Lula, que el martes cumple 81 años, ha desafiado a los encuestadores y a gran parte de la clase política, que ya habían declarado el fin de su carrera.

    En todo el mundo democrático, los líderes en el poder —especialmente los de centroizquierda— han sido desalojados de sus cargos por votantes descontentos con el costo de la vida, un malestar alimentado por los algoritmos de las redes sociales, que potencian el resentimiento.

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    Lula no sólo ha logrado la reelección en este clima, sino que, además, es el primer candidato en Brasil que ha ganado tras haber perdido la primera vuelta desde que se restablecieron las elecciones en 1989. Hace tres semanas, Lula estaba 2.2 millones de votos por detrás de Bolsonaro; el domingo, ganó por una diferencia de 4.4 millones de votos.

    Logró esta hazaña combinando la fuerza de su personalidad con un uso extensivo del aparato gubernamental.

    Tras una campaña deslucida antes de la primera vuelta, Lula consiguió centrar la atención en la inexperiencia de su rival —de 45 años— y en sus vínculos personales con individuos relacionados con el crimen organizado en Río de Janeiro, la ciudad natal de Bolsonaro.

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso al ganar las elecciones presidenciales de Brasil el domingo 25 de octubre de 2026, en el Hotel Intercontinental en Sao Paulo (Brasil).

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso al ganar las elecciones presidenciales de Brasil el domingo 25 de octubre de 2026, en el Hotel Intercontinental en Sao Paulo (Brasil).

    Durante segundo y último debate, realizado en TV Globo el viernes 23, Bolsonaro cometió lo que pudo haber sido un error garrafal al llamar a Lula “nueve dedos”, en alusión a un dedo que el presidente perdió a los 17 años en un accidente con maquinaria en una fábrica. En un momento que se hizo viral durante el fin de semana, Lula arremetió contra Bolsonaro, afirmando que “nunca ha trabajado en su vida”, y exigió una disculpa.

    Lula también aprovechó su posición como presidente para ofrecer una serie de beneficios a los votantes, desde transporte público gratuito los fines de semana hasta un aumento del 15% en su programa social emblemático. Los economistas estiman que el costo total será de al menos R$43.6 mil millones (US$8.8 mil millones) el próximo año, y posiblemente mucho más.

    Sin embargo, una vez que se disipe el entusiasmo por su sorprendente victoria —superando su desventaja inicial— la dura realidad de su cuarto mandato se hará evidente rápidamente. Salvo por un breve período durante su primer mandato, cuando un escándalo de corrupción amenazó con derribar su gobierno, Lula se encontrará en su posición política más débil como presidente al asumir el cargo nuevamente en enero.

    En las elecciones legislativas de hace tres semanas, los partidos de derecha lograron una posición dominante tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El nuevo gobierno afrontará negociaciones extenuantes sobre numerosas cuestiones que requieren la aprobación del Congreso. Lula será un presidente de izquierda en un país donde el sentimiento político se ha desplazado hacia la derecha.

    Su mayor desafío será la economía. Existen claros indicios de que la fórmula de Lula para impulsar el crecimiento que —pone un fuerte énfasis en el gasto público y el endeudamiento de los consumidores— ha llegado a su límite.

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la deuda bruta de Brasil alcanzará este año el 98% del producto interno bruto (PIB) —una cifra muy superior al promedio de los mercados emergentes—, mientras que el déficit presupuestario llegará al 8 por ciento del PIB. Y esto fue antes del derroche de gasto realizado durante la campaña electoral.

    El resultado de una política fiscal tan laxa son unas tasas de interés reales de casi el 10%, las cuales están asfixiando la inversión empresarial y afectando a muchas familias endeudadas por el consumo. Si Lula no toma medidas para contener de manera significativa el gasto público, se arriesga a sufrir una grave crisis de credibilidad en los mercados financieros.

    A lo largo de su trayectoria, Lula siempre ha demostrado capacidad para combinar una visión del mundo de izquierda con un pragmatismo implacable, lo que le ha permitido sortear períodos en los que sus políticas económicas fueron cuestionadas. A sus 81 años, y sintiéndose reivindicado por este sorprendente regreso, su cuarto mandato podría definirse por si aún conserva esa misma agudeza política.

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