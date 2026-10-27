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    El Partido de Flávio Bolsonaro reconoce la reelección de Lula

    En un comunicado, el Partido Liberal, al que pertenece el opositor Flávio Bolsonaro, reconoció la reelección del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil; Donald Trump calificó las elecciones de “amañadas”

    El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro habla en una rueda de prensa el domingo 25 de octubre de 2026, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil).

    El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro habla en una rueda de prensa el domingo 25 de octubre de 2026, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil).

    FOTO

    EFE/ Andre Borges
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral”, señaló el partido de Flávio Bolsonaro en un comunicado y recordó que su candidato ganó la primera vuelta por 2,2 millones de votos.

    El partido de Bolsonaro atribuyó el giro en el balotaje a “medidas fuertemente electoralistas”, en particular la ampliación de los beneficios sociales durante la campaña.

    La formación dijo que esas medidas plantean dudas sobre la equidad del proceso.

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    Previamente este lunes, Bolsonaro había dicho en un video publicado en Instagram que pedirá a la justicia que anule la candidatura de Lula por “abuso de poder” político y económico durante la campaña.

    El derechista aseguró que liderará la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, no reconoció explícitamente la victoria de su rival, que lo superó por casi cuatro puntos en el balotaje del domingo.

    Elecciones “amañadas”, dice Trump

    Por su prate Trump dijo que las elecciones en Brasil fueron “amañadas”. El mandatario dijo a periodistas: “Yo no tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada... Se veía tan corrupta, tan terrible”.

    Nerviosismo en los mercados

    La histórica reelección de Lula hizo temblar este lunes los mercados, que contaban con la victoria de su adversario conservador y ahora temen que el mandatario gobierne sin disciplina fiscal en su cuarto mandato.

    La Bolsa de Sao Paulo, que apostaba a un triunfo de Flávio Bolsonaro tras su buen desempeño en primera vuelta, se desplomó casi 17% al abrir este lunes y cerró con una caída de casi 14%.

    La fuerte caída del índice de referencia Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, algo que no ocurría desde la inestabilidad causada por la pandemia en 2020.

    Además del desplome bursátil, el precio del dólar se disparó y cerró con un alza de 8%, cotizado a 5,40 reales por unidad.

    En un contexto de deterioro fiscal, el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro defendía un “tijerazo” al gasto público, aunque sin detallar a qué sectores impactaría. Además, él mismo hizo promesas de inversión en políticas sociales.

    FUENTE:RFI

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