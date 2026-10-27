El Partido de Flávio Bolsonaro reconoce la reelección de Lula

“Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral”, señaló el partido de Flávio Bolsonaro en un comunicado y recordó que su candidato ganó la primera vuelta por 2,2 millones de votos.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El partido de Bolsonaro atribuyó el giro en el balotaje a “medidas fuertemente electoralistas”, en particular la ampliación de los beneficios sociales durante la campaña.

La formación dijo que esas medidas plantean dudas sobre la equidad del proceso.

Elecciones en Brasil Voto joven y soberanía: Lula marca en Brasil el contrapeso a la ola de ultraderecha en América Latina

Previamente este lunes, Bolsonaro había dicho en un video publicado en Instagram que pedirá a la justicia que anule la candidatura de Lula por “abuso de poder” político y económico durante la campaña.

El derechista aseguró que liderará la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva . Sin embargo, no reconoció explícitamente la victoria de su rival, que lo superó por casi cuatro puntos en el balotaje del domingo.

Elecciones “amañadas”, dice Trump

Por su prate Trump dijo que las elecciones en Brasil fueron “amañadas”. El mandatario dijo a periodistas: “Yo no tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada... Se veía tan corrupta, tan terrible”.

Nerviosismo en los mercados

La histórica reelección de Lula hizo temblar este lunes los mercados, que contaban con la victoria de su adversario conservador y ahora temen que el mandatario gobierne sin disciplina fiscal en su cuarto mandato.

La Bolsa de Sao Paulo, que apostaba a un triunfo de Flávio Bolsonaro tras su buen desempeño en primera vuelta, se desplomó casi 17% al abrir este lunes y cerró con una caída de casi 14%.

La fuerte caída del índice de referencia Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, algo que no ocurría desde la inestabilidad causada por la pandemia en 2020.

Además del desplome bursátil, el precio del dólar se disparó y cerró con un alza de 8%, cotizado a 5,40 reales por unidad.

En un contexto de deterioro fiscal, el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro defendía un “tijerazo” al gasto público, aunque sin detallar a qué sectores impactaría. Además, él mismo hizo promesas de inversión en políticas sociales.

FUENTE:RFI