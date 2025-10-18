  • Cotizaciones
    Búsqueda contrarreloj de cuerpos en medio de tensiones por el alto el fuego en Gaza

    En Gaza continúan los esfuerzos para recuperar los cuerpos de rehenes israelíes en el marco del acuerdo de alto el fuego propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump

    Oración del viernes en las ruinas de la mezquita Albaani en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 17 de octubre de 2025.

    Oración del viernes en las ruinas de la mezquita Albaani en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 17 de octubre de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Hamás solo ha entregado un tercio, alegando retrasos, mientras Israel lo acusa de violar el pacto y mantiene restricciones a la ayuda humanitaria.

    Un equipo turco de 81 rescatistas espera autorización para ingresar y usar perros de búsqueda.

    Leé además

    Manifestación de la Organización Sionista del Uruguay bajo el lema “Basta de antisemitismo en el Uruguay” 
    Conflicto en Medio Oriente

    Nivel de antisemitismo en Uruguay enciende “una luz amarilla”, según informe de Opción

    Por Redacción Búsqueda
    Dólares.
    Mercado cambiario

    El dólar sin tendencia clara en su precio, al influjo de novedades bélicas

    Por Redacción Búsqueda

    Israel se comprometió a devolver 15 cuerpos palestinos por cada israelí recuperado.

    Embed - Búsqueda contrarreloj de cuerpos en medio de tensiones por el alto el fuego en Gaza

    FUENTE:FRANCE24

