Búsqueda contrarreloj de cuerpos en medio de tensiones por el alto el fuego en Gaza

Hamás solo ha entregado un tercio, alegando retrasos, mientras Israel lo acusa de violar el pacto y mantiene restricciones a la ayuda humanitaria.
En Gaza continúan los esfuerzos para recuperar los cuerpos de rehenes israelíes en el marco del acuerdo de alto el fuego propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump
Hamás solo ha entregado un tercio, alegando retrasos, mientras Israel lo acusa de violar el pacto y mantiene restricciones a la ayuda humanitaria.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Un equipo turco de 81 rescatistas espera autorización para ingresar y usar perros de búsqueda.
Israel se comprometió a devolver 15 cuerpos palestinos por cada israelí recuperado.
FUENTE:FRANCE24