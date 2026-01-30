  • Cotizaciones
    Con gran presupuesto y rodeado de polémica, el documental sobre Melania Trump llega a los cines

    El documental se estrenó el jueves 29 de enero en el Kennedy Center, un importante centro cultural de Washington, recientemente rebautizado como Trump-Kennedy Center. Melania ofrece una mirada al interior de los veinte días previos a la llegada de la Primera Dama a la Casa Blanca en 2025

    La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, observa mientras el presidente Donald Trump habla con periodistas durante el estreno mundial de Melania, de Amazon MGM Studios, en el Kennedy Center de Washington, D.C., el 29 de enero de 2026.

    FOTO

    SMIALOWSKI / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En total, el documental sobre Melania Trump producido por Amazon se proyecta en 1.700 salas de cine de Estados Unidos y Canadá, y se estrena además en una veintena de países de todo el mundo. Más adelante, está previsto su lanzamiento en línea a través del servicio de streaming Amazon Prime Video.

    Para los Trump, el arte de negociar es una cuestión de familia. Melania Trump es prueba de ello: logró incrementar el precio de los derechos de su película. El documental, de poco menos de dos horas, la sigue a bordo de jets privados, en Mar-a-Lago y en hoteles de lujo. “Verán mi vida en 20 días, de qué tengo que ocuparme, y creo que les gustará”, aseguró la primera dama estadounidense a la prensa el jueves por la noche.

    Kevin Warsh.
    Video
    Estados Unidos

    Donald Trump postula a Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed

    Por RFI
    Un miembro del personal se sienta en las escaleras cerca del Capitolio en Washington, 30 de setiembre de 2025. 
    Video
    Tensiones en el Congreso

    ¿Otro cierre de gobierno en EE.UU.? Financiamiento del ICE centra el debate presupuestario

    Por France 24

    Donald Trump, que llegó acompañado por su esposa, aseguró ante los presentes que la película “era muy buena, glamurosa, muy glamurosa”. “Es muy influyente, alguien en quien puedo confiar”, añadió, de pie junto a la exmodelo de 55 años, antes de responder largamente a las preguntas de los periodistas sobre una amplia variedad de temas políticos nacionales e internacionales.

    Embed - MELANIA | Official Trailer

    Un documental de 75 millones de dólares

    Sobre la alfombra negra —en sintonía con la estética en blanco y negro de la película— se hicieron presentes varios miembros de la administración Trump, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el enviado diplomático Steve Witkoff; y el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr. También asistió el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

    Amazon abrió la chequera: desembolsó 40 millones de dólares para adquirir la película y otros 35 millones adicionales destinados a promoción y marketing. Para muchos, el movimiento responde a un intento del multimillonario Jeff Bezos de congraciarse con el presidente. “Un soborno de 75 millones de dólares”, denunció el presentador estadounidense Jimmy Kimmel.

    Embed - Trump Celebrates Melania’s Movie Premiere, Has New BFF Nicki Minaj & Government Shutdown Looms

    Bezos, director de la firma californiana, es señalado por buscar el favor de la Casa Blanca, en un contexto de evidente acercamiento al presidente estadounidense en los últimos meses. El fundador del grupo se vio además beneficiado por un asiento en primera fila durante la ceremonia de investidura presidencial del 20 de enero de 2025, en el Capitolio.

    El director acusado de violencia sexual

    Una cosa es segura. La película no está atrayendo multitudes. Según varios estudios, apenas recaudaría cinco millones de dólares en su fin de semana de estreno. “Corran a verla, las entradas se están vendiendo rápido”, escribió Trump en redes sociales.

    En su estreno en un cine de Broadway, en Londres, el jueves por la noche se vendió apenas una entrada.

    En Sudáfrica, en tanto, la película fue retirada de los principales complejos justo antes de su lanzamiento, una decisión que la distribuidora atribuyó a “la situación actual”.

    Embed - Melania and Donald Trump arrive at ‘Melania’ movie premier

    El gobierno sudafricano mantiene una relación tensa con la administración Trump, que ha cuestionado la postura de Pretoria en diversos asuntos de política nacional e internacional.

    El film también recibió duras críticas por la elección de su director, Brett Ratner. Responsable de éxitos de taquilla como Rush Hour y X-Men: La decisión final, fue acusado de agresión sexual en 2017 por varias mujeres —incluidas actrices— en pleno auge del movimiento #MeToo.

