Cuba reporta un apagón total: así agrava la presión de Estados Unidos

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El operador de la red cubana, UNE, reportó un colapso en la red eléctrica nacional, dejando a cerca de 10 millones de personas sin electricidad en medio del bloqueo petrolero impuesto por la Administración de Donald Trump que agrava la crisis en la isla.

Relaciones bilaterales Apagones, liberaciones, protestas y detenciones: Cuba se sacude tras anuncio de contactos con Estados Unidos

Se trata del sexto apagón masivo en año y medio. La compañía informó que se encuentra investigando las causas del apagón, el más reciente de una serie de cortes de energía generalizados que duran horas o días y que este fin de semana provocaron una inusual protesta violenta en el país, en la que cinco personas resultaron detenidas.

La crisis energética se ha agravado desde mediados de 2024. La situación responde a múltiples factores, entre ellos problemas estructurales en el sistema eléctrico y las restricciones externas sobre el suministro de combustible. Sin embargo, la situación se agrava luego de que Estados Unidos (EE.UU.) intensificara la presión sobre Cuba, desde la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, hasta ese momento el mayor proveedor de combustible a la isla.

Trump cortó los envíos de petróleo venezolano a la nación latinoamericana y amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a La Habana, asfixiando así la ya obsoleta red eléctrica de la isla.

Embed - Cuba a oscuras: 10 millones de habitantes sin electricidad mientras Trump habla de un acuerdo

Previo al apagón de este lunes, datos citados por la UNE, indicaron que nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país se encuentran fuera de servicio debido a averías o trabajos de mantenimiento, pese a que esta tecnología representa cerca del 40% del sistema energético cubano.

Expertos independientes consideran que la situación es el resultado de “una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de Estados Unidos”. Por su parte, el gobierno cubano ha insistido en que las sanciones estadounidenses constituyen el principal factor detrás de lo que describe como una “asfixia energética”.

La escasez de combustible y los problemas de generación han provocado apagones rotativos en todo el país y limitaciones en algunos servicios públicos, una situación que ha paralizado buena parte de la actividad económica y ha incrementado el malestar social.

En medio de esta escalada, Trump afirmó el domingo 15 de marzo que su Administración podría alcanzar “pronto” un acuerdo con el gobierno cubano, aunque advirtió que la prioridad inmediata de Washington está centrada en el conflicto con Irán. “Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, declaró Trump.

El mandataeior estadounidense agregó que su gobierno mantiene contactos con La Habana, pero matizó: “Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”.

En las últimas semanas, Trump ha endurecido su discurso hacia la isla, llegando a afirmar que la Administración de Díaz-Canel podría caer pronto y que el país se encuentra “en ruinas” tras el bloqueo de crudo impuesto por Washington.

El líder de la Casa Blanca incluso sugirió que la isla podría convertirse en objeto de una “adquisición amistosa”, para luego añadir: “Puede que no sea una adquisición amistosa”.

Embed - Cuba busca alternativas para superar la falta de suministro energético

El turismo, otro sector golpeado

A la crisis energética y al conflicto diplomático se suma el deterioro del turismo, uno de los pilares de la economía cubana.

Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI), la ocupación hotelera en 2025 cayó más de cuatro puntos porcentuales con respecto al año anterior, hasta situarse en apenas 18,9%.

Los ingresos del turismo internacional también disminuyeron. En el mismo periodo, el sector generó 109.426 millones de pesos, lo que representa una caída del 9,3%.

El número total de visitantes extranjeros alcanzó 1.810.663 personas, cerca de un 18% menos que el año anterior y el peor registro desde 2003 si se excluyen los años de la pandemia del Covid-19.

Entre los principales mercados emisores se mantienen Canadá con 754.010 visitantes y Rusia con 131.882, seguidos por EE.UU., México, Argentina, España, Francia, Colombia y Alemania.

Sin embargo, la mayoría de estos países registró descensos significativos en el número de visitantes. Las caídas más pronunciadas se dieron en Alemania, Rusia, España y Francia.

El turismo fue durante años una de las principales fuentes de divisas para la economía cubana, pero se encuentra ahora en una situación crítica. La crisis económica interna, las sanciones estadounidenses, la reducción de rutas aéreas directas y las consecuencias de epidemias como el dengue y el chikunguña registradas en la isla durante el último trimestre de 2025.

Además, el bloqueo petrolero ha generado problemas adicionales para el sector al afectar el suministro de combustible para aviones. En los últimos meses, varias aerolíneas han cancelado sus rutas hacia el territorio cubano, incluidas compañías canadienses y rusas, mientras otras han reducido sus frecuencias.

Las dificultades también han afectado a la industria hotelera. Grandes cadenas que operan en el país, como Meliá Hotels International, Iberostar y la canadiense Blue Diamond Resorts, han cerrado temporalmente parte de sus instalaciones ante la caída de visitantes.

Embed - Cuba anuncia reformas económicas: cubanos en el extranjero podrían invertir en la isla

Cuba abrirá la inversión privada a sus ciudadanos en el exterior

Bajo la intensa presión, el gobierno cubano anunció que prepara una reforma económica que permitirá a los ciudadanos de la isla residentes en el extranjero invertir en empresas privadas dentro del país. La medida supone un cambio significativo en la política económica de La Habana y llega en un momento marcado por contactos recientes con Washington y por la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

El anuncio fue confirmado por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC. La decisión ya había sido adelantada por el diario 'Miami Herald'.

Según explicó el funcionario, la iniciativa no se limitará a pequeñas operaciones comerciales. También abrirá la puerta a inversiones de mayor escala, especialmente en sectores considerados estratégicos para la economía cubana, como el turismo, la minería y la energía, así como proyectos de infraestructura.

Se espera que el propio Pérez-Oliva ofrezca más detalles sobre el alcance de la medida en una intervención en la televisión estatal cubana. El anuncio se produce apenas unos días después de que el gobierno reconociera haber iniciado conversaciones con EE.UU., que desde hace semanas insiste en la necesidad de que Cuba adopte reformas económicas.

El anuncio representa un cambio en el marco legal. Hasta ahora, la normativa cubana impide que los ciudadanos residentes en el exterior participen como socios en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), aunque sí pueden invertir a través de compañías extranjeras o en empresas mixtas.

Embed - Cuba: Diaz-Canel confirma negociaciones con Estados Unidos

Contactos diplomáticos entre La Habana y Washington

A pesar de las tensiones, ambos países han iniciado contactos diplomáticos para intentar reducir la confrontación. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó recientemente la existencia de conversaciones entre los dos gobiernos. “Estas conversaciones han tenido como objetivo encontrar soluciones a través del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, afirmó Díaz-Canel en un mensaje transmitido por la televisión estatal.

El mandatario cubano expresó además su expectativa de que las negociaciones contribuyan a alejar a los dos países “de la confrontación”, en un momento en que la economía de la isla enfrenta una grave situación.

Las autoridades estadounidenses, sin embargo, han señalado que cualquier alivio de las sanciones dependería de concesiones políticas y económicas por parte del gobierno cubano, mientras que La Habana insiste en que cualquier diálogo debe respetar la independencia del país.

La confirmación de estos contactos se produjo durante una comparecencia pública de Díaz-Canel sobre la crisis energética y las conversaciones con Washington. En ese acto participaron también miembros de la familia Castro, incluido el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y el sobrino-nieto Óscar Pérez-Oliva.

Embed - México envía ayuda humanitaria a Cuba en medio de una de las peores crisis económicas de la isla

“Una luz en el horizonte”: México anuncia que seguirá apoyando a la isla

En medio de este escenario, Cuba ha recibido gestos de apoyo desde algunos gobiernos latinoamericanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes 16 de marzo que realizará una donación económica a título personal para apoyar al pueblo cubano.

“México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único"

La decisión se produjo después de que el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hiciera un llamado público a recaudar fondos para ayudar a la isla.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum defendió la ayuda mexicana y criticó el bloqueo estadounidense. “México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre, un pueblo hermano”, afirmó.

La mandataria subrayó además que apoyar a la isla responde a una tradición histórica de solidaridad entre ambos países. “Corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba porque esa es la esencia de lo que somos”, señaló.

Sheinbaum indicó que la aportación económica se realizará de forma personal y adelantó que informará posteriormente el monto de la donación.

Con EFE y Reuters

FUENTE:FRANCE24