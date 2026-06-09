EE.UU. bombardeó objetivos en Irán tras el derribo de un helicóptero y Teherán respondió con ataques en Bahréin

Estados Unidos (EE.UU.) anunció este martes una serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes luego de denunciar el derribo de un helicóptero de ataque Apache frente a las costas de Omán.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la operación comenzó por orden del presidente Donald Trump y fue presentada como una acción de “autodefensa” en respuesta a lo que calificó como una agresión iraní injustificada.

Según el comunicado difundido por el mando militar, los ataques se concentraron en sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia ubicados cerca del estrecho de Ormuz.

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La ofensiva se llevó a cabo con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate de la Fuerza Aérea y de la Armada estadounidense.

Horas más tarde, el Centcom aseguró que la operación había sido completada y que los objetivos previstos habían sido alcanzados.

Embed - Estados Unidos ataca Irán en respuesta al derribo de helicóptero militar en Ormuz

Trump defendió una respuesta militar

El presidente Donald Trump justificó la decisión de atacar territorio iraní y afirmó que la respuesta debía ser contundente. “Estamos respondiendo en estos mismos momentos. Creo que la respuesta debería ser muy firme, muy potente”, declaró durante una entrevista con la cadena ABC News.

Trump sostuvo que la operación fue una consecuencia directa del derribo del helicóptero estadounidense ocurrido durante la noche anterior.

Desde Washington señalaron que la acción buscó evitar una escalada mayor, aunque el nuevo intercambio de ataques volvió a aumentar la tensión en la región.

El portal Axios informó que entre los objetivos alcanzados figuraban sistemas de radar y defensa aérea iraníes.

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Irán respondió con drones contra Bahréin

Poco después de los bombardeos estadounidenses, la Guardia Revolucionaria iraní anunció ataques con drones contra la Quinta Flota de EE.UU. en Bahréin.

La organización militar sostuvo que la acción fue una respuesta directa a los ataques realizados por Washington contra instalaciones ubicadas en el sur de Irán.

Medios estatales iraníes señalaron que los enfrentamientos continuaban durante la madrugada y que las fuerzas iraníes estaban llevando adelante operaciones de represalia.

Además, la Guardia Revolucionaria afirmó que los bombardeos estadounidenses dañaron una torre de telecomunicaciones y dos depósitos de agua en la ciudad portuaria de Sirik.

Las autoridades iraníes advirtieron que podrían adoptar medidas más severas si continúan las acciones militares de Estados Unidos.

Embed - En vivo: EE. UU. lanza ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar

Teherán endurece sus advertencias

El canciller iraní, Abbas Araqchi, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país responderán a cualquier ataque o amenaza.

“A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos optó por probar nuestra determinación. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán sin respuesta ningún ataque o amenaza”, escribió en redes sociales.

El funcionario también pidió a EE.UU. abandonar la región si desea evitar mayores riesgos para sus fuerzas desplegadas en Oriente Medio.

FUENTE:FRANCE24