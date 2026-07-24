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    Nueva guerra comercial de Donald Trump afecta a más de 80 países

    A partir de este viernes Washington aplica nueves aranceles de un mínimo del 10% a más de 80 países. El gobierno de Trump indicó que los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso y vendrían a reemplazar el arancel global del 10%

    El presidente estadounidense Donald Trump sale de la Casa Blanca.

    El presidente estadounidense Donald Trump sale de la Casa Blanca.

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    EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los nuevos aranceles afectan a más de 80 países que, según la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés), representan cerca del 99% del comercio de Estados Unidos.

    La administración de Trump justifica las nuevas tarifas diciendo que son para combatir el trabajo forzado y las prácticas comerciales injustas. En ese sentido, los países que cuentan con leyes para combatir el trabajo forzoso se les aplicó un arancel del 10%, mientras que a aquellos sin dicha normativa se les impuso uno del 12,5%.

    Este tipo impuesto es más difíciles de rebatir por los países afectados, pues de acuerdo a la normativa, sucedería lo mismo que con los gravámenes que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios.

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    Las nuevas tasas entraron en vigor este viernes después que se venciera el plazo de 150 días para la imposición de los aranceles anteriores que no tenían la aprobación del congreso y fueron valorados ilegales por la Corte Suprema de Justicia.

    Estos nuevos gravámenes se fundamentan en una disposición de la legislación comercial conocida como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Además, pueden mantenerse indefinidamente y ser modificados unilateralmente por el presidente Trump. Sin embargo, Se prevé que el impacto económico inmediato de los aranceles sea limitado, dado que las nuevas tasas son similares al arancel global del 10% que ya estaba en pie.

    FUENTE:RFI

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