  • Cotizaciones
    sábado 31 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Estados Unidos en las calles: protestas masivas contra el ICE tras dos muertes en Minneapolis

    Miles de personas marcharon en un “paro nacional” contra la represión migratoria impulsada por la administración Trump. Minneapolis se convirtió en el epicentro del conflicto tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales, en una crisis que ya desborda lo local y suma apoyos culturales y políticos

    Personas participan en una protesta de “Paro Nacional” contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota, el 30 de enero de 2026.

    Personas participan en una protesta de “Paro Nacional” contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota, el 30 de enero de 2026.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    Miles de personas se movilizaron este viernes en ciudades de todo Estados Unidos en el marco de un “paro nacional” contra las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. La convocatoria, impulsada por organizaciones estudiantiles y colectivos de derechos civiles, tuvo como eje central el rechazo al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otras fuerzas federales desplegadas en Minnesota.

    Las protestas se intensificaron tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses —Alex Pretti y Renée Nicole Good— abatidos por agentes federales en Minneapolis en operativos vinculados al control migratorio. Los hechos, ocurridos con pocas semanas de diferencia, desataron una ola de indignación que convirtió a la ciudad en símbolo de la resistencia a lo que los manifestantes describen como una política de militarización interna.

    Leé además

    El fiscal general adjunto Todd Blanche habla en una conferencia de prensa para anunciar una actualización sobre los archivos de Epstein en el Departamento de Justicia el 30 de enero de 2026 en Washington, D.C.
    Video
    Estados Unidos

    Departamento de Justicia anuncia la publicación de tres millones de páginas de archivos sobre Epstein

    Por France 24
    Kevin Warsh.
    Video
    Estados Unidos

    Trump nomina a Kevin Warsh para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed

    Por RFI
    Estudiantes.-ICE-Georgia
    Estudiantes participan en una huelga escolar y una manifestación de protesta contra el ICE en la escuela secundaria Decatur, en Decatur, Georgia, EE. UU., el 30 de enero de 2026.

    Estudiantes participan en una huelga escolar y una manifestación de protesta contra el ICE en la escuela secundaria Decatur, en Decatur, Georgia, EE. UU., el 30 de enero de 2026.

    Minneapolis ya había sido escenario, una semana antes, de multitudinarias marchas pese a las bajas temperaturas, en rechazo a la llamada Operación Metro Surge, que implicó el despliegue de unos 3.000 agentes federales en la zona. Para muchos residentes, esa presencia es percibida como una ocupación ajena a las autoridades locales y a la voluntad de la comunidad.

    Las movilizaciones del viernes replicaron ese clima en otras ciudades del país, con marchas, concentraciones y paros simbólicos que buscaron visibilizar el impacto social de la política migratoria y exigir la retirada del ICE de Minnesota.

    Embed - Bruce Springsteen - Streets of Minneapolis - First Ave 260130

    El conflicto sumó una dimensión cultural inesperada con la irrupción de Bruce Springsteen. El músico se presentó por sorpresa en Minneapolis en un concierto a beneficio de las familias de Pretti y Good, organizado por Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine. El recital, anunciado con un “invitado sorpresa”, agotó entradas en pocas horas y reforzó el carácter simbólico de la ciudad.

    Durante el show, Springsteen interpretó junto a Morello The Ghost of Tom Joad, una balada histórica sobre los desposeídos, y presentó Streets of Minneapolis, una canción escrita y grabada en cuestión de días como reacción directa a los hechos. El tema fue lanzado públicamente el miércoles previo a las marchas, amplificando el alcance del reclamo más allá de las calles.

    Embed - RAW VIDEO: Anti-ICE Protestors Hold Demonstration In Front Of Los Angeles, California, City Hall

    “Escribí esta canción en respuesta al terrorismo de Estado que ha azotado la ciudad de Minneapolis”, explicó el artista en sus redes sociales. En la letra, Springsteen describe con crudeza la muerte de Alex Pretti y apunta directamente contra los agentes federales desplegados por la Casa Blanca, a los que califica como “policía privada” del presidente.

    El músico dedicó la canción a “la gente de Minneapolis, a nuestros vecinos inmigrantes inocentes” y a la memoria de las dos víctimas. El gesto consolidó a la ciudad como epicentro de una protesta que ya no es solo política, sino también cultural, con figuras públicas usando su voz para denunciar lo que consideran abusos del poder estatal.

    Embed - Se extiende la ola de protestas contra el ICE en EE. UU.

    Las muertes de Pretti, de 37 años, a manos de la policía fronteriza (CBP), y de Renée Good, madre de familia de la misma edad, baleada por agentes del ICE, marcaron un punto de quiebre. Ambos casos reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales y su creciente protagonismo en tareas de seguridad interna.

    Springsteen, crítico histórico del trumpismo, volvió a cargar contra el presidente al afirmar que Trump “no entiende este país, su historia ni lo que significa ser verdaderamente estadounidense”. En Streets of Minneapolis, el cantante también cuestiona a figuras clave del gobierno como Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quienes acusa de sostener una narrativa basada en el miedo y la desinformación.

    Desde la Casa Blanca, Trump respondió con ataques personales al músico, al que calificó de “muy sobrevalorado”, una estrategia que ya utilizó contra otras celebridades que se manifestaron en su contra, como Beyoncé o Taylor Swift.

    Selección semanal
    Entrevista

    Gabriel Oddone descarta competir en 2029: “Mi horizonte es este gobierno y punto”

    Por  Ismael Grau  y Guillermo Draper
    Política y sistema judicial

    Gabriela Fossati volverá a ejercer la abogacía y ofreció asistencia legal a joven atropellado por Carlos Negro

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández
    Oficialismo

    Operativos para retirar a la población que habita en la calle causan diferencias en el gobierno, que creará una nueva figura para coordinar la respuesta

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    La Unidad N° 1, ubicada en Punta de Rieles, es una de las cárceles más modernas del sistema. 

    Betito Suárez y Fernández Albín, separados en distintas cárceles para evitar que se comuniquen

    Por Redacción Búsqueda
    Ministro Gabriel Oddone.

    Déficit fiscal cerró el 2025 por encima de 4% del PIB; ministro dice que seguirá “alto” este año

    Por Redacción Búsqueda
    Personas participan en una protesta de “Paro Nacional” contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota, el 30 de enero de 2026.
    Video

    Estados Unidos en las calles: protestas masivas contra el ICE tras dos muertes en Minneapolis

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Billetes de dólares.

    El dólar retomó su caída y cerró enero con un retroceso de 1,4% frente al peso uruguayo

    Por Redacción Búsqueda