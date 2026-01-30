Estados Unidos en las calles: protestas masivas contra el ICE tras dos muertes en Minneapolis

Miles de personas se movilizaron este viernes en ciudades de todo Estados Unidos en el marco de un “paro nacional” contra las políticas migratorias de la administración de Donald Trump . La convocatoria, impulsada por organizaciones estudiantiles y colectivos de derechos civiles, tuvo como eje central el rechazo al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otras fuerzas federales desplegadas en Minnesota.

Las protestas se intensificaron tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses — Alex Pretti y Renée Nicole Good — abatidos por agentes federales en Minneapolis en operativos vinculados al control migratorio. Los hechos, ocurridos con pocas semanas de diferencia, desataron una ola de indignación que convirtió a la ciudad en símbolo de la resistencia a lo que los manifestantes describen como una política de militarización interna.

Minneapolis ya había sido escenario, una semana antes, de multitudinarias marchas pese a las bajas temperaturas, en rechazo a la llamada Operación Metro Surge, que implicó el despliegue de unos 3.000 agentes federales en la zona. Para muchos residentes, esa presencia es percibida como una ocupación ajena a las autoridades locales y a la voluntad de la comunidad.

Estudiantes participan en una huelga escolar y una manifestación de protesta contra el ICE en la escuela secundaria Decatur, en Decatur, Georgia, EE. UU., el 30 de enero de 2026.

Las movilizaciones del viernes replicaron ese clima en otras ciudades del país, con marchas, concentraciones y paros simbólicos que buscaron visibilizar el impacto social de la política migratoria y exigir la retirada del ICE de Minnesota.

El conflicto sumó una dimensión cultural inesperada con la irrupción de Bruce Springsteen. El músico se presentó por sorpresa en Minneapolis en un concierto a beneficio de las familias de Pretti y Good, organizado por Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine. El recital, anunciado con un “invitado sorpresa”, agotó entradas en pocas horas y reforzó el carácter simbólico de la ciudad.

Durante el show, Springsteen interpretó junto a Morello The Ghost of Tom Joad, una balada histórica sobre los desposeídos, y presentó Streets of Minneapolis, una canción escrita y grabada en cuestión de días como reacción directa a los hechos. El tema fue lanzado públicamente el miércoles previo a las marchas, amplificando el alcance del reclamo más allá de las calles.

Embed - RAW VIDEO: Anti-ICE Protestors Hold Demonstration In Front Of Los Angeles, California, City Hall

“Escribí esta canción en respuesta al terrorismo de Estado que ha azotado la ciudad de Minneapolis”, explicó el artista en sus redes sociales. En la letra, Springsteen describe con crudeza la muerte de Alex Pretti y apunta directamente contra los agentes federales desplegados por la Casa Blanca, a los que califica como “policía privada” del presidente.

El músico dedicó la canción a “la gente de Minneapolis, a nuestros vecinos inmigrantes inocentes” y a la memoria de las dos víctimas. El gesto consolidó a la ciudad como epicentro de una protesta que ya no es solo política, sino también cultural, con figuras públicas usando su voz para denunciar lo que consideran abusos del poder estatal.

Embed - Se extiende la ola de protestas contra el ICE en EE. UU.

Las muertes de Pretti, de 37 años, a manos de la policía fronteriza (CBP), y de Renée Good, madre de familia de la misma edad, baleada por agentes del ICE, marcaron un punto de quiebre. Ambos casos reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales y su creciente protagonismo en tareas de seguridad interna.

Springsteen, crítico histórico del trumpismo, volvió a cargar contra el presidente al afirmar que Trump “no entiende este país, su historia ni lo que significa ser verdaderamente estadounidense”. En Streets of Minneapolis, el cantante también cuestiona a figuras clave del gobierno como Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quienes acusa de sostener una narrativa basada en el miedo y la desinformación.

Desde la Casa Blanca, Trump respondió con ataques personales al músico, al que calificó de “muy sobrevalorado”, una estrategia que ya utilizó contra otras celebridades que se manifestaron en su contra, como Beyoncé o Taylor Swift.