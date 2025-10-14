  • Cotizaciones
    Hamás aprovecha el alto el fuego para consolidar su control en Gaza

    Hamás pelea por reimponer su control en las zonas de Gaza de las que se retiró el ejército israelí, a la espera de nuevas negociaciones sobre el plan promovido por Estados Unidos que prevé excluirlo del gobierno del territorio

    Hamás aprovecha el alto el fuego para consolidar su control en Gaza.

    Hamás aprovecha el alto el fuego para consolidar su control en Gaza.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    A la llegada a Gaza el lunes de autobuses llenos de prisioneros liberados de las cárceles israelíes, combatientes de las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamás, se encargaron de controlar a la multitud.

    En el norte, tras la retirada de las fuerzas israelíes de Ciudad de Gaza, la policía del territorio -gobernado por Hamás-, reanudó con sus máscaras negras las patrullas en las calles.

    Mientras tanto, una unidad de seguridad del movimiento islamista inició operaciones contra clanes y bandas armadas, algunas de las cuales presuntamente cuentan con el respaldo de Israel.

    “Se produjeron intensos enfrentamientos, que aún continúan en estos momentos, como parte de los esfuerzos por eliminar a colaboradores”, afirmó Yahya, un testigo que pidió no revelar su nombre completo por temor a represalias.

    Embed - La hambruna declarada en Gaza tendrá efectos a largo plazo en los niños, según expertos

    Explosiones y detenciones

    Otro residente de Gaza que no quiso dar su nombre completo, Mohammed, indicó a AFP que “durante largas horas la mañana del martes 14 hubo intensos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Hamás y miembros de la familia Hilles”.

    “Escuchamos disparos intensos y explosiones, y las fuerzas de seguridad detuvieron a algunos de ellos. Nosotros apoyamos esto”, afirmó.

    Los combates se produjeron en Shujaiya, al este de Ciudad de Gaza, cerca de la denominada Línea Amarilla, detrás de la cual las unidades israelíes siguen controlando aproximadamente la mitad del territorio.

    Una fuente de seguridad palestina en Gaza declaró a AFP que el cuerpo de seguridad de Hamás, una unidad recientemente creada cuyo nombre se traduce como “Fuerza de Disuasión”, estaba llevando a cabo “operaciones de campo para garantizar la seguridad y la estabilidad”.

    Hamás acusó a Israel de romper la tregua al abrir fuego durante los enfrentamientos. El ejército afirmó que solo disparó cuando palestinos no identificados se acercaron a la Línea Amarilla. “Se intentó alejar a los sospechosos”, indicó un comunicado militar, agregando que estos “continuaron acercándose de las tropas, que abrieron fuego para eliminar la amenaza”.

    Hamás ha sido la facción palestina dominante en Gaza desde 2007, cuando derrotó a su rival Fatah en enfrentamientos armados.

    Israel insiste en que Hamás no puede tener ningún papel en un futuro gobierno de Gaza y debe desarmarse.

    El plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump establece que los miembros de Hamás que acepten “deponer sus armas” serán amnistiados.

    El documento, respaldado el lunes por las potencias mundiales en una cumbre presidida por Trump en Egipto, también establece que Gaza será desmilitarizada y que Hamás no tendrá ningún papel de liderazgo.

    Embed - ONU estima que costo total de reconstrucción de Gaza será de 70.000 millones de dólares

    “Pequeña mejoría”

    Para muchos palestinos que este martes reconstruían sus hogares y sus vidas entre los escombros, la presencia de los milicianos de Hamás era tranquilizadora.

    Tras el despliegue de la policía “empezamos a sentirnos seguros”, afirmó Abu Fadi al Banna, de 34 años, en Deir al Balah, en el centro de Gaza. “Empezaron a organizar el tráfico y a despejar los mercados (...). Nos sentimos protegidos de los matones y los ladrones”, declaró.

    Hamdiya Shammiya, de 40 años y que tuvo que desplazarse por los combates desde el norte hasta la ciudad sureña de Jan Yunis, se mostró de acuerdo. “Nuestras vidas necesitan ahora paciencia, orden y la seguridad que la policía empezó a restablecer. Ya notamos una pequeña mejoría”, declaró a AFP.

    En Israel, las familias de los rehenes intensificaron la presión para que Hamás devuelva los restos de los 24 fallecidos que aún se encuentran en Gaza, como establece el acuerdo de alto el fuego negociado bajo el impulso de Estados Unidos.

    Tras el acuerdo, que entró en vigor el viernes, 20 rehenes vivos regresaron entre escenas de júbilo, y se devolvieron los restos de otros cuatro.

    En un comunicado, el ejército dijo haber identificado a las cuatro víctimas, e indicó que dos de ellas eran Guy Iluz, ciudadano israelí, y Bipin Joshi, un estudiante nepalí de agricultura.

    Los nombres de los otros dos aún no se revelaron a petición de sus familias, añadió.

    Por otra parte, los restos mortales de 45 palestinos entregados por Israel en el marco del acuerdo llegaron a Jan Yunis, anunció el martes por la tarde el hospital Nasser de esta gran ciudad del sur de la Franja.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

