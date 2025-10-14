Donald Trump proclama el fin de la guerra en Gaza, pero Israel y Hamás mantienen sus condiciones

Donald Trump proclamó el fin de la guerra en Gaza , pero sobre el terreno las tensiones continúan. El presidente estadounidense presentó este lunes en Egipto el acuerdo de paz redactado en Washington y respaldado por Catar, Egipto y Turquía como “el mejor de la historia” y “la base de un futuro grandioso”. Sin embargo, ni Israel ni Hamás parecen dispuestos a ceder en los puntos clave que definirán el futuro del enclave palestino.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“La guerra ha terminado”, insistió Trump en una jornada en la que Tel Aviv celebraba el regreso de una veintena de rehenes liberados con vida por Hamás. Pero la ofensiva israelí no se ha detenido por completo: el Ejército mantiene presencia en zonas de la Ciudad de Gaza, Khan Younis y Rafah, así como en la línea fronteriza con Israel.

Paz en Medio Oriente Trump proclama “el fin de una era de terror” y celebra en Israel la liberación de los últimos rehenes

Paz en Medio Oriente Hamás libera a los últimos rehenes israelíes y confirma que no quedan cautivos con vida

El plan, aun en su primera fase de implementación, prevé tres etapas y deja abiertos los asuntos más sensibles: el desarme de Hamás, la retirada israelí y la administración civil de Gaza. Washington propone que un organismo internacional supervise la gestión del enclave junto a tecnócratas palestinos, pero el grupo islamista insiste en que el futuro gobierno debe decidirse “entre palestinos”.

Embed - Israel advierte de incumplimiento del acuerdo tras entrega parcial de cuerpos por parte de Hamás

El texto también otorga un papel a la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas, algo históricamente rechazado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu , y sugiere un horizonte de Estado palestino, una fórmula que sigue siendo inaceptable para el actual gobierno israelí.

“La versión de Trump es que la guerra terminó; la de Netanyahu, que puede reanudarse en cualquier momento”, advirtió el historiador Efraín Davidi, de la Universidad de Tel Aviv, a la cadena France 24. “No hay ninguna garantía de que este acuerdo se cumpla”, recordó, aludiendo a pactos anteriores que quedaron inconclusos.

Embed - ¿Una jornada histórica?: EE. UU. y países mediadores firman compromiso de "plan de paz" para Gaza

Egipto acoge la cumbre del “nuevo amanecer”

Trump presentó el acuerdo durante una cumbre en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, ante más de 30 líderes mundiales. Allí, Abdel Fattah al-Sisi elogió al republicano como “el único capaz de lograr la paz” y le concedió la Orden del Nilo, la mayor distinción civil de Egipto.

También acudieron los mandatarios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Bahréin, Francia, Italia y España, entre otros, mientras Netanyahu se negó a asistir. El presidente francés, Emmanuel Macron, urgió a “reanudar las operaciones humanitarias” y ofreció la colaboración de París para organizar una conferencia internacional de reconstrucción.

Trump, eufórico, prometió que “la reconstrucción empezará ya”, reivindicando su experiencia como empresario: “Sabemos reconstruir mejor que nadie”. El Banco Mundial calculó en febrero que los daños en Gaza superan los 53.000 millones de dólares, y el PNUD anunció que varios países, incluidos Estados Unidos y socios árabes, están dispuestos a financiar hasta 70.000 millones para la recuperación del territorio devastado.

Embed - EE. UU., Qatar, Egipto y Turquía firman plan de Trump para Gaza

Liberaciones e intercambio de prisioneros

El pacto de alto el fuego se concretó con la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes que quedaban con vida en manos de Hamás, trasladados por la Cruz Roja a Israel, donde miles de personas los recibieron en la “Plaza de los Rehenes” de Tel Aviv. A cambio, Israel excarceló a 1.900 prisioneros palestinos, recibidos entre celebraciones en Gaza.

También fueron entregados cuatro cuerpos de cautivos fallecidos, entre ellos Guy Illouz, secuestrado en el festival Nova, y el estudiante nepalí Bipin Joshi. El ejército israelí advirtió que aún hay restos por recuperar y que Hamás no ha revelado todos los lugares de enterramiento.

Embed - Trump elogia cese de hostilidades en Gaza y pide indulto a Netanyahu ante la Knéset

Violencia residual y señales contradictorias

Pese al alto el fuego, el Ejército israelí denunció este martes una violación del acuerdo en el norte de Gaza y confirmó haber abierto fuego “para eliminar una amenaza” tras el acercamiento de varios sospechosos a sus posiciones. En tanto, videos difundidos por agencias internacionales mostraron ejecuciones públicas en Gaza de 32 presuntos delincuentes por parte de hombres armados identificados con Hamás, en un intento del grupo islamista por reafirmar su control interno.

En Tel Aviv, Netanyahu aseguró que “la ofensiva no ha terminado”, mientras Trump insistía en su narrativa de victoria diplomática: “No habrá una tercera guerra mundial, y no empezará en Medio Oriente”.

Embed Earlier today, several suspects were spotted crossing the yellow line and approaching IDF troops in northern Gaza, a clear violation of the agreement.



After multiple attempts to distance them, the suspects refused to comply, prompting troops to open fire to remove the threat.… — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025

FUENTE:FRANCE24