    Irán contraataca a Israel y a bases de EE. UU. en Medio Oriente y escala la crisis regional

    Teherán lanzó drones y misiles contra territorio israelí y posiciones militares estadounidenses en el Golfo tras una ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv. La tensión crece en plena disputa por el programa nuclear iraní y con advertencias cruzadas de Rusia y Ucrania

    Un proyectil entrante explota sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la ciudad costera del norte de Israel, el 28 de febrero de 2026.

    FOTO

AFP

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La ofensiva iraní incluyó el envío de decenas de drones hacia territorio israelí, según informaron las fuerzas armadas de la República Islámica. En paralelo, el Ejército israelí aseguró haber atacado “cientos de objetivos” en el oeste de Irán como parte de la denominada Operación León Rugiente, aunque no detalló blancos ni posibles víctimas.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que los ataques buscan impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear. En un mensaje difundido en su red social, advirtió que, pese a las medidas adoptadas para reducir riesgos, podrían registrarse bajas estadounidenses. “Es una misión noble”, afirmó, enmarcando la ofensiva en una estrategia de largo plazo para frenar al régimen iraní.

    Embed - Estados Unidos e Israel atacan Irán y Teherán responde con misiles y drones • FRANCE 24 Español

    Irán invoca el derecho a la autodefensa

    Desde Teherán, el canciller Abbas Araqchi comunicó a sus pares de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin e Irak que Irán utilizará “todas sus capacidades defensivas y militares” bajo el derecho a la autodefensa. El mensaje fue difundido en Telegram.

    El ministro pidió además a los países de la región que impidan que EE.UU. e Israel utilicen su territorio para lanzar operaciones contra Irán. Según un comunicado oficial, Teherán acusó a ambos gobiernos de intentar “abusar” del espacio regional para ejecutar acciones agresivas.

    La República Islámica reprochó que los ataques se produjeron en medio de negociaciones diplomáticas con Washington sobre el programa nuclear, lo que —según su versión— supone un golpe a la vía política.

    Israel-Ataque-Iran
    Captura de video del momento en el que varias personas corren para resguardarse en un área protegida mientras suenan las alarmas antiaéreas este sábado en Jerusalén, tras nuevos lanzamientos de misiles por parte de Irán en represalia por los bombardeos perpetrados esta mañana por el Ejército israelí.

    Víctimas civiles y denuncias cruzadas

    Víctimas civiles y denuncias cruzadas

    En el plano humanitario, autoridades provinciales iraníes denunciaron que un bombardeo contra una escuela dejó al menos 40 niñas muertas. El hecho, de confirmarse, marcaría uno de los episodios más graves en términos de víctimas civiles desde el inicio de la escalada.

    En paralelo, Ucrania intervino en la crisis con un comunicado en el que responsabilizó al “régimen de Teherán” por décadas de represión interna y desestabilización regional. Kiev recordó además la cooperación militar entre Irán y Rusia, particularmente el suministro de drones Shahed utilizados en ataques contra ciudades ucranianas, y sostuvo que el actual escenario es consecuencia de la política de confrontación iraní.

    Rusia pide frenar la escalada

    Rusia, por su parte, instó al “cese inmediato” de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y reclamó que la situación retorne a la vía política y diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó las acciones de “irresponsables” y advirtió que pueden desestabilizar aún más una región ya marcada por conflictos abiertos y rivalidades estratégicas.

    Moscú señaló que está dispuesta a colaborar en esfuerzos de solución pacífica basados en el derecho internacional y el equilibrio de intereses.

    FUENTE:FRANCE24

