Estados Unidos e Israel lanzan ataques contra Irán

En un discurso televisado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de “gran envergadura” para “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán .

“La hora de su libertad está al alcance de la mano”, dijo el mandatario a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la “inmunidad” o una “muerte segura” .

En este mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que el objetivo es destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica. El Ministerio de Defensa israelí anunció poco antes un “ataque preventivo” contra Irán con el fin de "eliminar las amenazas que pesan sobre el Estado de Israel ".

Periodistas de AFP escucharon dos fuertes detonaciones en Teherán, poco después de que dos columnas de humo comenzaran a elevarse en zonas del centro y del este de la capital iraní. “La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles”, señaló la agencia de prensa Fars, sin ofrecer por ahora más detalles.

Según Isna, la agencia de noticias oficial del gobierno de Irán, una de las columnas de humo denso es visible sobre las inmediaciones del barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo y la sede de la presidencia, en pleno centro de Teherán. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se encuentra “sano y salvo”, informó Isna. El portan iraní Fars News informó también de explosiones en varias ciudades del país tras las registradas en la capital.

Entre las localidades mencionadas figuran Isfahán y la ciudad santa de Qom, ambas en el centro de Irán, así como Karaj, al oeste de Teherán. De inmediato, el departamento de aviación civil iraní anunció el cierre del espacio aéreo del país hasta nueva orden.

Al mismo tiempo, las comunicaciones se ven gravemente afectadas: las llamadas telefónicas dejaron de funcionar y la conexión a internet es muy inestable, según un periodista de AFP.

Iran-Ataque-EEUU Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. EFE/ Isna

Posible respuesta de Irán

Según el gobierno israelí, “se espera un ataque de misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en un futuro inmediato”, por lo que se instauró un “estado de emergencia especial e inmediato” en todo el país. El Ministerio de Transportes anunció el cierre “del espacio aéreo israelí a los vuelos civiles” y pidió a los viajeros ”no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso”. Las escuelas están cerradas en Jerusalén hasta el lunes.

Irán y Estados Unidos (EE.UU.) llevaron a cabo esta semana una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní, considerada un último intento para evitar una guerra. Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por Irán.

El 19 de febrero el presidente estadounidense Trump dio un ultimátum de “10 a 15 días” para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza. En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la república islámica. Trump amenazó entonces con intervenir en el país para "ayudar" al pueblo iraní.

En junio de 2025, Israel e Irán se enfrentaron en una guerra de doce días, desencadenada por un ataque sin precedentes lanzado por Israel contra el alto mando militar iraní, así como contra lanzadores de misiles e instalaciones vinculadas al programa nuclear de la república islámica.

EE.UU. se sumó a la operación militar de su aliado, atacando tres sitios nucleares iraníes.

FUENTE:RFI