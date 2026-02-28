  • Cotizaciones
    Estados Unidos e Israel lanzan ataques contra Irán

    Ambos países anunciaron el sábado ataques contra territorio iraní, donde se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar

    Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado.

    Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado.

    FOTO

    EFE/ Mehrnews
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En un discurso televisado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de “gran envergadura” para “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.

    Embed - En vivo: Estados Unidos e Israel atacan Irán; Teherán respode con misiles hacia suelo israelí

    En este mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que el objetivo es destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica. El Ministerio de Defensa israelí anunció poco antes un “ataque preventivo” contra Irán con el fin de "eliminar las amenazas que pesan sobre el Estado de Israel".

    Periodistas de AFP escucharon dos fuertes detonaciones en Teherán, poco después de que dos columnas de humo comenzaran a elevarse en zonas del centro y del este de la capital iraní. “La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles”, señaló la agencia de prensa Fars, sin ofrecer por ahora más detalles.

    Según Isna, la agencia de noticias oficial del gobierno de Irán, una de las columnas de humo denso es visible sobre las inmediaciones del barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo y la sede de la presidencia, en pleno centro de Teherán. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se encuentra “sano y salvo”, informó Isna. El portan iraní Fars News informó también de explosiones en varias ciudades del país tras las registradas en la capital.

    Entre las localidades mencionadas figuran Isfahán y la ciudad santa de Qom, ambas en el centro de Irán, así como Karaj, al oeste de Teherán. De inmediato, el departamento de aviación civil iraní anunció el cierre del espacio aéreo del país hasta nueva orden.

    Al mismo tiempo, las comunicaciones se ven gravemente afectadas: las llamadas telefónicas dejaron de funcionar y la conexión a internet es muy inestable, según un periodista de AFP.

    Iran-Ataque-EEUU
    Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado.

    Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado.

    Posible respuesta de Irán

    Según el gobierno israelí, “se espera un ataque de misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en un futuro inmediato”, por lo que se instauró un “estado de emergencia especial e inmediato” en todo el país. El Ministerio de Transportes anunció el cierre “del espacio aéreo israelí a los vuelos civiles” y pidió a los viajeros ”no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso”. Las escuelas están cerradas en Jerusalén hasta el lunes.

    Irán y Estados Unidos (EE.UU.) llevaron a cabo esta semana una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní, considerada un último intento para evitar una guerra. Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por Irán.

    Embed - USS Gerald Ford llega cerca de Israel en medio de tensiones entre Estados Unidos e Irán

    El 19 de febrero el presidente estadounidense Trump dio un ultimátum de “10 a 15 días” para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza. En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la república islámica. Trump amenazó entonces con intervenir en el país para "ayudar" al pueblo iraní.

    En junio de 2025, Israel e Irán se enfrentaron en una guerra de doce días, desencadenada por un ataque sin precedentes lanzado por Israel contra el alto mando militar iraní, así como contra lanzadores de misiles e instalaciones vinculadas al programa nuclear de la república islámica.

    EE.UU. se sumó a la operación militar de su aliado, atacando tres sitios nucleares iraníes.

    FUENTE:RFI

    Por Mandy Barrios
    Acuerdo comercial

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el capítulo comercial

    Por Redacción Búsqueda
    Salud mental

    El alzhéimer podrá afectar a unas 100.000 personas en Uruguay en 2050, el doble de los casos actuales

    Por Leonel García
    Caso Cardama

    Comisión bicameral por el caso Cardama comienza con dudas sobre su funcionamiento

    Por Redacción Búsqueda

    Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado.
    Video

    Estados Unidos e Israel atacan Irán

    Por RFI
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    Ignacio Alonso, presidente de la AUF, a la salida de una reunión con Tenfield el año pasado en el hotel Sofitel. 

    AUF envió por mail los contratos finales de todos los lotes, a la espera de que se firmen antes del 2 de marzo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministerio de Economía anuncia cumplimiento de metas fiscales en 2025 y ratifica objetivos para 2026

    Por Redacción Búsqueda
