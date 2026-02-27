AUF posterga reunión con Tenfield tras resolución que le ordenó no fijar precios en la venta del fútbol

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, dictó ayer jueves una resolución preventiva que impone límites a la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) en la ejecución del nuevo esquema de comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo.

El fallo, del que informó el periodista deportivo Martín Charquero y a cuya resolución accedió Búsqueda , no declara la existencia de una infracción ni aplica sanciones, pero establece ciertas instrucciones bajo la Ley 18.159 (Defensa de la Libre Competencia en el Comercio), que pueden condicionar la fase de implementación del modelo de derechos de la liga local durante el período 2026-2029.

Firmado por Daniel Ferrés, María Amelia de León y Martín Sequeira, dispone que la AUF debe "abstenerse de incluir condicionamientos a la distribución de los derechos —de forma directa o indirecta— mediante la fijación de precios mínimos de reventa". También que no debe "establecer restricciones o condicionamientos que limiten artificialmente la sustituibilidad entre plataformas, distorsionen la competencia, obstaculicen la entrada o expansión gradual de operadores, o restrinjan la innovación y la competencia inter plataforma".

Este segundo punto refiere a la competencia entre los distintos modelos de distribución —cable, servicios streaming y plataformas OTT— y a la posibilidad de que cláusulas contractuales generen, en los hechos, un cierre o segmentación artificial del mercado.

Además de las referidas al establecimiento de precios mínimos y a las limitaciones de competencia entre plataformas, la comisión dispuso que la AUF no podrá condicionar la firma de contratos a la aceptación de obligaciones accesorias que no guarden relación directa con el objeto del acuerdo, ni imponer exigencias complementarias que operen como trabas indirectas en la negociación. Asimismo, ordenó aplicar un criterio de no discriminación frente a potenciales sublicenciatarios, distribuidores o comercializadores, de modo que no se aprueben o rechacen sublicencias ni se impongan condiciones económicas o comerciales arbitrarias que no estén respaldadas por diferencias objetivas de costos, riesgos o prestaciones.

La licitación por el fútbol uruguayo

La denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia fue presentada el 6 de febrero bajo reserva de identidad y declarada "pertinente" por el organismo, lo que le dio curso formal al trámite. Acusa a la AUF de intentar fijar precios entre los competidores directos que resultaron adjudicatarios en la licitación de los derechos de comercialización del fútbol uruguayo, actuando como un hub que coordina un esquema de precios uniformes y limita la competencia entre distintas tecnologías de distribución. Según el escrito, la AUF pretende imponer uno de los sistemas de restricciones verticales "más severos observados en el mercado local en los últimos años", al controlar la cadena comercial hasta el consumidor final y suprimir herramientas habituales de competencia, como la diferenciación de precios y promociones.

La denuncia pidió, además, que Defensa de la Competencia adopte medidas cautelares para suspender el plazo que la AUF tiene para negociar y firmar los contratos con los adjudicatarios.

La AUF realizó el año pasado una licitación internacional para comercializar los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029. La estructuró en ocho lotes de derechos, fragmentando así el esquema que desde 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2025 concentró todos los derechos en un único operador, Tenfield. En la nueva adjudicación, Tenfield obtuvo el lote de streaming y el cable se otorgó a un consorcio integrado por Directv y Torneos y Competencias.

Aunque los contratos correspondientes a esos dos lotes, al igual que los de los otros seis, aún no han sido firmados, el nuevo modelo de derechos comenzó a funcionar desde la final de la Supercopa 2026. En virtud de acuerdos de sublicencia de Tenfield con Disney+ y Antel TV, la transmisión en streaming se realizó a través de los canales ESPN y VTV Plus, respectivamente. Sin embargo, ya en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 la AUF decidió intervenir, debido a que la señal VTV Plus en Antel TV estuvo disponible para clientes de distintos planes de la telefónica sin un precio máximo definido. Por ese motivo, comunicó a Tenfield que debía deshabilitar el canal en Antel TV hasta que se fijara un precio considerado razonable.

Deporte-Nacional-Racing-Fecha 2-Apertura 2026-Daniel Rodríguez-adhocFOTOS Partido de Nacional y Racing por la fecha 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga AUF Uruguaya. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

En la evacuación de vista a la denuncia en Defensa de la Competencia, la AUF negó que haya aplicado prácticas anticompetitivas, calificó el reclamo como absurdo y temerario y lo atribuyó expresamente a Tenfield. "La denuncia de Tenfield ante la comisión no es más que el manotón de ahogado de una empresa que durante tres décadas fue la dueña de los derechos de televisión y que nunca se imaginó que un día el fútbol uruguayo se despertaría para organizar un llamado a licitación internacional, en virtud del cual se obtuvieron ofertas de mercado que superaron todas las expectativas", dice parte del escrito.

En su fallo, Defensa de la Competencia no hizo lugar al pedido del denunciante de suspender el plazo para negociar y firmar los contratos. El martes, representantes de la AUF y Tenfield se reunieron para acercar posiciones y lograr formalizar el acuerdo por el streaming 2026-2029. Según dijeron participantes del encuentro a Búsqueda, se coincidió casi en un 90% de lo conversado y se esperaba cerrar las diferencias hoy viernes en un nuevo encuentro pactado para las 14:00 en el hotel Sofitel Carrasco, a la espera de la llegada al mediodía desde Brasil del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, que viajó para una sesión del Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Sin embargo, la reunión fue postergada hasta nuevo aviso, ya que Alonso citó este viernes a la tarde al Comité Ejecutivo de la AUF para reunirse con los abogados de la institución, analizar el fallo de Defensa de la Competencia y evaluar los pasos a seguir.