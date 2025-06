Irán lanza un ataque masivo contra Israel y golpea un hospital en Beersheba: más de 60 heridos

Desde Teherán, las autoridades iraníes ofrecieron otra versión. Afirmaron que el blanco principal del ataque era una base militar israelí situada junto al hospital Soroka. “El objetivo fue el centro de comando e inteligencia del ejército israelí, ubicado en el Parque Tecnológico Gav-Yam”, indicó la agencia estatal IRNA. Según esta versión, el hospital solo fue alcanzado por la onda expansiva. La Guardia Revolucionaria confirmó que la operación utilizó “misiles guiados de alta precisión” contra objetivos militares, no civiles.

Mientras las partes intercambian acusaciones, la situación humanitaria en Irán también se agrava. Según una organización de derechos humanos con sede en Washington, los ataques israelíes en territorio iraní ya han dejado al menos 639 muertos y más de 1.300 heridos, incluidos civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Irán no publica regularmente cifras oficiales de víctimas.

Embed - Escalada de tensiones diplomáticas en medio de enfrentamientos entre Israel e Irán • FRANCE 24

Donald Trump duda sobre intervenir en guerra entre Israel e Irán

La tensión ha provocado movimientos diplomáticos en varias partes del mundo. En Estados Unidos (EE.UU.) el presidente Donald Trump convocó por segunda vez en 24 horas a su Consejo de Seguridad Nacional. Aunque medios locales afirman que ya aprobó planes de ataque contra Irán, Trump evitó confirmar cualquier decisión: “Prefiero esperar hasta el último minuto. Las cosas cambian, sobre todo cuando se trata de guerra”. No obstante, sostuvo que el objetivo sigue siendo impedir que Irán obtenga armas nucleares: “Siempre lo he dicho: no permitiremos que Irán tenga una bomba atómica”.

El mandatario también reveló que Teherán habría intentado establecer un canal de diálogo: “Quieren una reunión, incluso están dispuestos a venir a la Casa Blanca. Ya veremos, pero es una pena que no haya ocurrido antes”.

En paralelo, EE.UU. comenzó a evacuar a parte de su personal diplomático en Israel. Según funcionarios citados por agencias de prensa, un avión gubernamental retiró este jueves a diplomáticos y familiares que habían solicitado salir del país. La embajada estadounidense también anunció que prepara vuelos y barcos para la evacuación de ciudadanos norteamericanos.

Diplomáticos uruguayos evacuados de Teherán

Uruguay, por su parte, logró evacuar a su embajador y su cónsul en Teherán tras dos días de gestiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que ambos diplomáticos salieron de la capital iraní este miércoles y se dirigen hacia la frontera. También fue evacuada la única ciudadana uruguaya residente en la capital iraní. “Estamos preparados para apoyar a uruguayos que estén temporalmente en la región, aunque por ahora son pocos los que solicitaron asistencia”, declaró el canciller Mario Lubetkin.

Además, los intendentes electos de Paysandú y Salto, Nicolás Olivera y Carlos Albisu, lograron abandonar Israel este martes. Ambos participaban en un curso de formación para autoridades locales cerca de Tel Aviv, organizado por la Embajada de Israel en Uruguay. “La situación es tremenda. Aviones no llegan, moverse por tierra es muy difícil”, señaló Lubetkin.