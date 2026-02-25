Exportación en pie: Mujica “nos convenció” y el resultado fue el contrario, dijo expresidente de la CIF en el Parlamento

“Fue una política de la cual nos convenció el Pepe (José) Mujica. Lo digo con total honestidad: en la chacra me convenció a mí, al padre de la señora Misa y a una cantidad de que nos convenía acompañar el asunto, ¡y lo hicimos!”, dijo el expresidente y actual asesor de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), Daniel Belerati, sobre la exportación de ganado en pie, el pasado jueves 19, durante su concurrencia a la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo Interino de Comercio Mercosur-Unión Europea (UE).

Belerati comentó que en 2009 se prestaron a la exportación de ganado porque “el resultado final implicaba que hubiera 3 millones de animales para faenar y que se fueran 200.000 o 300.000, es decir, 8%, 9% o 10% (…), y todo el mundo viviría contento”.

El representante de la CIF agregó, según consta en la versión taquigráfica de esa sesión, que “desde 2009 hasta ahora han pasado 17 años y el resultado no es ese”. “Seguimos faenando entre 2,2 millones y 2,4 millones (de bovinos al año). El año que nos fue mejor faenamos 2,5 millones, y cada año se van más terneros”, lamentó.

“Era un círculo virtuoso, pero la realidad nos ha pegado en la cara y tenemos plantas cerradas. En este momento hay cinco frigoríficos cerrados. Dos de ellos son de capitales chinos, que ya no los abren porque —estamos convencidos— la industria no es rentable”, expresó el dirigente ante los legisladores.

El asesor de la CIF se refirió a un estudio realizado en 2019 por el Instituto Nacional de Carnes, en el cual estimó que por cada animal que se exporta en pie se perdía la posibilidad de generar US$ 500 en valor agregado en el proceso industrial y comercial; y otro estudio similar, de CPA Ferrere, dio como resultado US$ 480 por animal.

En ese ámbito, Belerati planteó que la exportación de ganado en pie “merece ser revisada”, pues es necesario “que haya más ganado” para faenar. Y agregó: “Si se puede importar ganado del mismo estatus sanitario, habría que habilitarlo”.

El representante de la CIF también enfatizó en que “el 90% del ganado en pie que exporta Uruguay va con destino a Turquía”, con 0% de arancel, mientras que la carne uruguaya en ese mercado debe pagar 225%.

Puerta de vaivén

De esa instancia también participó la presidenta de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay, Elizabeth Misa, quien agregó: “Esperábamos que el stock vacuno aumentara y ha ocurrido todo lo contrario”. “Esto quiere decir que no ha sido efectiva la política de incentivar al criador”, sostuvo.

La empresaria afirmó que las consecuencias de esto son las “plantas cerradas por falta de materia prima, que hacen que los precios de la hacienda suban y que esto sea inviable”.

Por último, expresó que son “afines al libre comercio” y aclaró: “Ninguno está abogando por que se corte ni se prohíba la exportación de ganado en pie; simplemente planteamos que la puerta de vaivén funcione, y así como traemos carne procesada desde Argentina o de Brasil para venderles a los uruguayos, también deberíamos poder traer animales en pie para poder producirlos acá”.

Debate en el gobierno

En julio de 2025, a pocos meses de asumir, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, confirmó la “suspensión momentánea” de las emisiones de permisos de exportación de ganado en pie para faena inmediata.Desde las gremiales agropecuarias hubo duras críticas contra esa medida, y aseguraron que impactaría negativamente en la producción y los precios, porque causaba desconfianza.

Sin embargo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se desmarcaron de la decisión de Fratti.

Según informó Búsqueda el 17 de julio de 2025, Orsi habló por separado con ambos ministros y definió involucrar al Ministerio de Economía y a la Presidencia en las decisiones de futuros permisos de embarques.

El 5 de agosto directivos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) fueron recibidos por Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. La reunión fue solicitada por la ARU y el motivo fue el anuncio de Fratti.

En esa oportunidad el presidente les transmitió “total tranquilidad” a los productores, y aseguró que el gobierno “no va a restringir ningún tipo de exportación”, comentó el presidente de la ARU, Rafael Ferber, luego del encuentro. “Sigue todo como estaba antes de estos anuncios”, agregó.

Acuerdo Mercosur-UE

A propósito del tema central de la convocatoria, ambos dirigentes manifestaron su total respaldo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Belerati, quien participó de las negociaciones entre ambos bloques —en representación del sector privado— desde abril de 2004, repasó diferentes momentos claves de ese proceso y animó a que el Mercosur siga trabajando para celebrar más acuerdos comerciales.