Israel aprueba alto el fuego en Gaza y acuerda liberar a los rehenes

Tras dos años de guerra, Israel ratificó un alto el fuego con Hamás y un plan para liberar a los últimos rehenes. Estados Unidos apoyará la iniciativa con 200 soldados en una fuerza conjunta de estabilidad

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, este jueves antes de entrar a la reunión del gabinete de gobierno.

El gobierno de Israel aprobó este viernes el alto el fuego en Gaza, en el marco de la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El acuerdo contempla la liberación de los rehenes restantes, retenidos desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y establece la suspensión de las hostilidades en un plazo de 24 horas, con la liberación de los cautivos en las siguientes 72 horas.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos”, informó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. Se estima que 20 rehenes israelíes siguen con vida, 26 se presumen muertos y dos más permanecen desaparecidos. Hamás advirtió que la recuperación de los cuerpos podría demorar más que la liberación de los vivos.

Trump planea viajar al Medio Oriente este domingo Estados Unidos desplegará 200 soldados como parte de una fuerza de tarea conjunta para garantizar la estabilidad de Gaza, aunque sin presencia directa en el enclave palestino. Trump, que planea viajar al Medio Oriente este domingo, aseguró que bajo este marco ningún palestino será obligado a abandonar Gaza, en contraste con propuestas previas de desplazamiento forzado.

El acuerdo incluye además la liberación de cientos de prisioneros palestinos a cambio de los rehenes israelíes y la posibilidad de ingresar flotas de ayuda humanitaria y alimentos a Gaza, donde cientos de miles de civiles viven en refugios tras la destrucción de sus hogares.

Aunque el alto el fuego representa un avance significativo, persisten desafíos para su implementación completa. Entre ellos, la lista final de palestinos a liberar y la discusión sobre el destino de Hamás, que rechaza desarmarse, así como la forma de gobernar la Franja de Gaza tras la guerra. Dentro de la coalición israelí, sectores de extrema derecha expresaron su oposición al acuerdo, exigiendo la destrucción de Hamás.