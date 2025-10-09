La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

A partir de una denuncia anónima, la Dirección General Impositiva busca determinar si AUF TV se amparó incorrectamente en exoneraciones impositivas

Los abogados de la AUF ya están al tanto del inicio de trámite de la denuncia por parte de la DGI.

La Dirección General Impositiva (DGI) dio trámite a una denuncia que recibió el mes pasado para determinar si la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se amparó equivocadamente en exoneraciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Según confirmaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo, la investigación se inició en los últimos días.

La denuncia ante la DGI fue presentada el 19 de setiembre, informó El Observador el 25 de setiembre. Fue realizada de manera anónima e indicó que la AUF puede estar amparándose “en forma indebida e incluso abusiva” en los beneficios fiscales previstos en el artículo 69 de la Constitución. Esta norma establece que las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios.

Sede de la Dirección General Impositiva en Montevideo. De acuerdo con El Observador, la denuncia se elevó a partir de un informe solicitado por el abogado Leonardo Costa al contador Felix Abadi. El 4 de setiembre, entrevistado en VTV noticias, Costa señaló que el documento plantea la posibilidad de irregularidades de la AUF con su señal AUF TV, la plataforma oficial de transmisión audiovisual de la asociación creada para difundir partidos, contenidos exclusivos y producciones vinculadas al fútbol uruguayo, incluida la selección nacional. "Esto podría denunciarlo alguien, nosotros lo que estamos haciendo es exponiéndolo públicamente", dijo el abogado.

El informe señala que la AUF estaría aplicando la exoneración fiscal a rentas provenientes de actividades comerciales —como la explotación de derechos de televisión, publicidad o señales audiovisuales—, las cuales están supuestamente fuera del alcance del beneficio legal.

La denuncia en la DGI y las correspondientes acciones que tomará el organismo ya están en conocimiento de la AUF, que tiene preparados los informes jurídicos para respaldar su posición y demostrar que todos sus movimientos fiscales están sujetos a las normas vigentes.