La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

La Dirección General Impositiva (DGI) dio trámite a una denuncia que recibió el mes pasado para determinar si la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se amparó equivocadamente en exoneraciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Según confirmaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo, la investigación se inició en los últimos días.
La denuncia ante la DGI fue presentada el 19 de setiembre, informó El Observador el 25 de setiembre. Fue realizada de manera anónima e indicó que la AUF puede estar amparándose “en forma indebida e incluso abusiva” en los beneficios fiscales previstos en el artículo 69 de la Constitución. Esta norma establece que las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios.
Sede de la Dirección General Impositiva en Montevideo.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
De acuerdo con El Observador, la denuncia se elevó a partir de un informe solicitado por el abogado Leonardo Costa al contador Felix Abadi. El 4 de setiembre, entrevistado en VTV noticias, Costa señaló que el documento plantea la posibilidad de irregularidades de la AUF con su señal AUF TV, la plataforma oficial de transmisión audiovisual de la asociación creada para difundir partidos, contenidos exclusivos y producciones vinculadas al fútbol uruguayo, incluida la selección nacional. “Esto podría denunciarlo alguien, nosotros lo que estamos haciendo es exponiéndolo públicamente”, dijo el abogado.
El informe señala que la AUF estaría aplicando la exoneración fiscal a rentas provenientes de actividades comerciales —como la explotación de derechos de televisión, publicidad o señales audiovisuales—, las cuales están supuestamente fuera del alcance del beneficio legal.
La denuncia en la DGI y las correspondientes acciones que tomará el organismo ya están en conocimiento de la AUF, que tiene preparados los informes jurídicos para respaldar su posición y demostrar que todos sus movimientos fiscales están sujetos a las normas vigentes.
¿Una nueva disputa entre AUF y Tenfield?
La situación se da en el marco del inicio del proceso de licitación para la explotación audiovisual y comercial del fútbol uruguayo. Tenfield, que posee esos derechos desde 1998, culminará su contrato actual con la AUF el 31 de diciembre, al vencer la última extensión del acuerdo, firmada en 2016.
Información-Leonardo Costa-Foto Perfil-Brum Costa
Leonardo Costa.
Brum Costa
A partir de hoy jueves, la AUF habilitará oficialmente las consultas de todas las empresas interesadas en los distintos paquetes de la licitación segmentados por rubro. Tenfield, que conserva por contrato la posibilidad de igualar las ofertas, aún analiza si participará del proceso. La empresa también evalúa iniciar acciones legales contra la AUF, al entender que el contrato vigente impide la segmentación de los derechos y que la asociación no cumplió con una instancia de negociación de buena fe para la renovación del vínculo.
Costa, que ha representado legalmente a Tenfield, calculó la eventual defraudación de la AUF en aproximadamente US$ 7 millones y afirmó que, en caso de comprobarse, representa una ventaja comercial para la asociación al negociar derechos de televisación. “Así, la AUF está hoy compitiendo deslealmente con cualquier oferente comercial que se presente, sea Tenfield o sea X sociedad anónima, de manera tal que, si yo ofrezco 20, la AUF puede ofrecer menos. ¡Si total no paga nada! Y eso desde el punto de vista tributario me parece que está incorrecto”.