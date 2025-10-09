Martín Lema presenta un nuevo sector “para volver a ganar y volver a gobernar”

“Sería muy hipócrita no transmitir las ganas de volver a gobernar”, dijo en la noche de ayer miércoles 8 a toda voz el senador blanco Martín Lema. Sus palabras cerraron el primer plenario de la flamante agrupación tras su alejamiento del sector Aire Fresco del Partido Nacional. Lema no anduvo con rodeos. Dejó claro que la principal motivación de la construcción de un nuevo espacio dentro del partido es volver al poder. “Construir un proyecto viable para el 2029”, afirmó. “Se necesitan estos proyectos políticos que acomoden, que encaminen, que ayuden a este gobierno, que va a contramano, a que no choque de frente. Y vamos a hacer todo el esfuerzo en esa oposición responsable, pero también con el objetivo de que los grandes cambios se dan desde los gobiernos. Y nosotros, ¿cómo no vamos a querer volver a gobernar?”, se preguntó.
El senador y excandidato a la intendencia de Montevideo dio un discurso de campaña. Insistió en el deseo de volver a gobernar porque observa que en “temas centrales” la actual administración “tiene la hoja de ruta en blanco”. “Estamos siendo gobernados en un borrador que se tacha, se borra, se cambia, se improvisa”. Y puso algunos ejemplos en las distintas áreas. En seguridad pública cuestionó que el ministro del Interior, Carlos Negro, “arrancó entregado” al decir que la lucha contra el narcotráfico “está perdida”. “Tiró la toalla antes de dar la pelea”, criticó. Y destacó el trabajo de uno de los dirigentes de su nuevo sector, el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, que “se levantaba todos los días dando pelea con coraje y determinación”.
En el área de la salud pública también hubo cuestionamientos. Lema cargó contra el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. Dijo que su “primera medida” fue “aumentar el salario de los jerarcas”, después, “crear cargos de confianza” y “dejar un directorio desmantelado”. Y por último cuestionó que su “cabeza no esté en los usuarios de ASSE”, sino en las mutualistas privadas en las que trabaja. En este rubro también destacó la labor de otro de sus dirigentes, el exsubsecretario de Salud, José Luis Satdjian. “Como rector no hubiera permitido bajo ningún concepto esta situación en la que se está de los dos lados del mostrador”.
Lema dijo que con su agrupación recorrerá todos los barrios de Montevideo “no para pedir el voto, sino para escuchar y estar cerca de la gente”, y aseguró que el proyecto de ganar la intendencia capitalina sigue vigente. En ese sentido llamó a que nuevos dirigentes y militantes se sumen a la lista 404 que preside. “Les abrimos las puertas a todos, tanto a los que llevamos más tiempo como a los que vienen al primer plenario. Se vienen varios desafíos. Y la pregunta correcta no es por qué abrimos un nuevo sector, sino para qué: para volver a ganar, gobernar y mejorar nuestro país”, insistió.
Nuevas bajas en Aire Fresco
En tanto, en estos días la agrupación Dignidad Nacionalista, de extensa trayectoria en el Partido Nacional, dejó el sector de Aire Fresco.
En un comunicado público señaló que el alejamiento se produce “tras un proceso de evaluación interna, profunda autocrítica y reflexión colectiva” y que se “cierra una etapa” para “iniciar un nuevo camino”. “La decisión responde a la convicción de abrir un nuevo tiempo, orientado a repensar estrategias y reafirmar compromisos a partir de las raíces nacionalistas”, dice el texto. Y se agrega que se “considera necesario volver a escuchar activamente a la militancia de base y a dar lugar a los dirigentes que trabajan desde y por los ideales nacionalistas”.
Aníbal Abreu, presidente de Dignidad Nacionalista, afirmó que “el trabajo continuará desde el nuevo rumbo que la agrupación decida tomar”. Según pudo saber Búsqueda, la posibilidad “más clara” que tiene la agrupación es unirse al sector que está construyendo Lema dentro del Partido Nacional.