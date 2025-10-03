  • Cotizaciones
    Israel intercepta el último barco de la flotilla humanitaria, mientras sigue bombardeando Gaza

    Israel interceptó este viernes el último barco de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza. Cuatro parlamentarios italianos, entre los más de 400 activistas detenidos desde el miércoles, fueron deportados. Al mismo tiempo, el Ejército israelí endurece su asedio a Ciudad de Gaza y advierte que es la “última oportunidad” para evacuar

    Una captura de pantalla de una transmisión en vivo muestra a las fuerzas de la armada israelí acercándose al buque Marinette.

    FOTO

    FOTO

    Captura
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Israel intercepta el último barco de la Flotilla Global Sumud e inicia las deportaciones.

    Una transmisión en vivo mostró a las fuerzas del Estado de mayoría judía abriéndose paso a bordo del ‘Marinette’, de bandera polaca y con una tripulación de seis personas. La radio del Ejército de Benjamin Netanyahu confirmó que la Armada tomó el control del buque, detuvo a sus ocupantes y que el barco estaba siendo conducido al puerto de Ashdod, en Israel.

    Leé además

    Israel frena flotilla humanitaria hacia Gaza y genera ola de protestas en Europa y América Latina.
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel frena flotilla humanitaria hacia Gaza y genera ola de protestas en Europa y América Latina

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Una captura de pantalla muestra a los activistas a bordo del barco levantando las manos para demostrar que estaban desarmados, mientras las fuerzas navales israelíes continúan atacando los buques de la Flotilla Global Sumud que navegan hacia Gaza, en el mar Mediterráneo el 2 de octubre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel intercepta la Flotilla Global Sumud y Uruguay expresa su “seria preocupación”

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda

    Los organizadores de la Flotilla Global Sumud informaron que el Marinette fue interceptado a unas 42,5 millas náuticas (79 km) de Gaza.

    Embed - Protestas en todo el mundo por interceptación israelí de Flotilla Global Sumud

    En un comunicado, declararon que las fuerzas navales israelíes “interceptaron ilegalmente nuestros 42 barcos, cada uno con ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el asedio ilegal de Israel a Gaza”.

    El ‘Marinette’, se encontraba rezagado con respecto al resto de las embarcaciones y seguía navegando hacia territorio palestino hasta la madrugada de este viernes.

    Una cámara que transmitía imágenes desde el ‘Marinette’ mostró a una persona, sosteniendo una nota que decía “¡Vemos un barco! Es un barco de guerra”, antes de que se viera acercarse un buque de donde descendieron varios soldados. Se escuchó una voz que les decía a las personas a bordo que no se movieran y que levantaran las manos.

    Embed

    Esta irrupción llegó después de que-en la noche del pasado miércoles 1 de octubre-los soldados israelíes empezaran a detener a la mayoría de los barcos de la Flotilla y alrededor de 450 activistas, entre ellos a la ciudadana sueca Greta Thunberg.

    Las intercepciones continuaron el jueves, con barcos abordados por los militares frente a la costa de Gaza y entre los activistas arrestados también se encuentra un nieto de Nelson Mandela, así como varios legisladores europeos.

    Las autoridades israelíes habían advertido que el ‘Marinette’ también sería detenido si continuaba su viaje.

    La Flotilla Global Sumud, que zarpó a finales de agosto, marcó el más reciente intento de los activistas por desafiar el bloqueo naval de Israel contra el enclave palestino, casi dos años después de que iniciara la escalada de sus ataques, tras el sorpresivo asalto de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023.

    Embed - Protestas en diferentes países en rechazo al actuar de Israel con la Flotilla Global Sumud

    Israel deporta a cuatro de los activistas que fueron detenidos

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que deportó a cuatro ciudadanos italianos que formaban parte de los activistas que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud. La Cancillería agregó que se prepara para expulsar al resto de los detenidos.

    “Israel desea poner fin a este procedimiento lo antes posible”, declaró la cartera de Exteriores en la plataforma X, en el que subrayó que los 461 activistas detenidos se encuentran "a salvo y en buen estado de salud".

    Anteriormente, la Flotilla Global Sumud instó a Israel a liberar a todos sus activistas, varios de ellos han iniciado una huelga de hambre indefinida desde su detención.

    Embed

    El grupo prometió que los arrestos no marcarían el final de su misión. “Nuestra determinación de enfrentar las atrocidades de Israel y apoyar al pueblo palestino se mantiene inquebrantable”, declaró la organización.

    Al menos 20 periodistas entre los arrestados por Israel en la Flotilla Global Sumud

    Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este viernes que al menos 20 periodistas a bordo de la Global Sumud Flotilla han sido arrestados "ilegalmente" entre el 1 y el 2 de octubre por las autoridades israelíes y exigió “la liberación inmediata” de los informadores.

    Según los datos de la oenegé, se trata de periodistas internacionales que cubrían el convoy de 42 embarcaciones que iba a aportar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

    Entre los medios a los que pertenecían estos reporteros figuran el español El País, el catarí Al-Jazeera, el canal público italiano RAI, el periódico francés L'Humanité y el medio público turco TRT.

    RSF aseguró que los periodistas arrestados por las fuerzas israelíes han perdido el contacto con sus respectivas redacciones. La oenegé explicó que, al parecer, todos los informadores están retenidos en el puerto israelí de Asdod, entre Tel-Aviv y la Franja de Gaza.

    Embed - ¿Fue ilegal el ataque a la Flotilla Sumud? Esto dice la norma • FRANCE 24 Español

    “Las Fuerzas Armadas israelíes, que han matado a más de 210 periodistas en la Franja, continúan, con estas detenciones ilegales mar adentro, su estrategia de bloqueo mediático para ocultar los crímenes que cometen contra la población palestina”, denunció el responsable de RSF para las situaciones de crisis, Martin Roux, en un comunicado.

    El mensaje de RSF coincide con la interceptación por parte de Israel del Marinette, el último barco de la Global Sumud Fotilla con destino a Gaza que quedaba navegando en el Mediterráneo, del total de 42, que sumaban 473 tripulantes.

    La Global Sumud Flotilla, compuesta por decenas de barcos que salieron de España, Túnez, Italia y Grecia, es la misión humanitaria más amplia de este tipo organizada hasta el momento, con cientos de voluntarios de más de cuarenta nacionalidades.

    Con Reuters, AP, EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

