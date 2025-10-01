  • Cotizaciones
    Israel frena flotilla humanitaria hacia Gaza y genera ola de protestas en Europa y América Latina

    Israel interceptó la Flotilla Global Sumud, con Greta Thunberg y cientos de activistas a bordo, cuando intentaba llevar ayuda a Gaza; los detenidos serán deportados tras el Yom Kipur, mientras crecen las protestas y condenas internacionales

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    Las fuerzas navales de Israel interceptaron el miércoles la Flotilla Global Sumud, integrada por unas 45 embarcaciones y alrededor de 500 activistas internacionales que buscaban entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y romper el bloqueo israelí. Entre los detenidos se encuentra la activista climática sueca Greta Thunberg, junto a legisladores europeos y activistas de varis países.

    El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, anunció que los activistas serán deportados inmediatamente después del Yom Kipur, la festividad judía que culmina el jueves.

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.
    Conflicto en Medio Oriente

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump, tras dirigirse a altos oficiales militares reunidos en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, el 30 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Trump da a Hamás “tres o cuatro días” días para aceptar su plan de paz en Gaza

    Por France 24
    “No permitiremos que ninguna maniobra publicitaria que se acerque a una zona de guerra activa viole nuestra soberanía. Aquellos que intentaron entrar ilegalmente en territorio israelí serán deportados”, afirmó en un comunicado.

    Israel sostiene que ofreció en varias ocasiones canales seguros para que la ayuda llegara a Gaza “de manera pacífica”, pero que la flotilla “no estaba interesada en la ayuda, sino en la provocación”.

    Denuncias de agresión en el mar

    Los organizadores de la flotilla denunciaron que varios de sus barcos, entre ellos el Yulara, el Meteque, el Alma y el Sirius, fueron embestidos y atacados con cañones de agua por parte de la marina israelí. “Un buque de Florida fue embestido deliberadamente en el mar”, publicaron en sus canales oficiales, asegurando que se trata de “un crimen de guerra contra barcos humanitarios desarmados”.

    Israel confirmó que al menos seis barcos fueron interceptados y que sus tripulantes estaban siendo trasladados a un puerto israelí. El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió imágenes de Thunberg y otros activistas bajo custodia militar, asegurando que “Greta y sus amigos están sanos y salvos”.

    Reacciones internacionales

    La operación naval ha desatado una fuerte ola de reacciones diplomáticas. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció la expulsión de los últimos diplomáticos israelíes en el país y denunció un “nuevo crimen internacional de Netanyahu”. Confirmó que dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, formaban parte de la flotilla y habrían sido detenidas en “aguas internacionales”.

    Turquía calificó la interceptación como un “acto de terrorismo” y “una de las más graves violaciones del derecho internacional”. Desde España e Italia, cuyos gobiernos habían instado a la flotilla a no ingresar en la zona de exclusión marítima declarada por Israel, también se registraron críticas. El presidente español Pedro Sánchez afirmó que los activistas “no representan un peligro para Israel” y pidió que el gobierno de Netanyahu tampoco los considerara una amenaza. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni instó a detener la misión, alegando que ponía en riesgo un plan de paz en negociación.

    El gobierno uruguayo “sigue de cerca” la situación. La Cancillería estuvo en comunicación en los últimos días con las dos uruguayas que están embarcadas y con sus familiares, dijeron a Búsqueda fuentes de ese ministerio.

    Protestas en Europa

    Tras la interceptación, manifestaciones en apoyo a la flotilla se multiplicaron en Europa. En Roma, cientos de personas bloquearon trenes en la estación central, mientras que en otras ciudades italianas como Milán y Nápoles se realizaron concentraciones contra el accionar israelí. En España, manifestantes se reunieron frente al consulado de Israel en Barcelona.

    Protestas-Gaza-Flotilla
    La gente grita “¡Huelga general, bloqueemos todo!” durante una manifestación en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud (GSF) en Roma, Italia, el 1 de octubre de 2025.

    La gente grita “¡Huelga general, bloqueemos todo!” durante una manifestación en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud (GSF) en Roma, Italia, el 1 de octubre de 2025.

    Contexto de tensión

    La Flotilla Global Sumud había partido de España en agosto y tras una escala en Túnez —donde sus organizadores denunciaron ataques con drones— reanudó su marcha el 15 de setiembre rumbo a Gaza. A pocas millas de la costa, Israel advirtió que impediría su ingreso al área bloqueada, tal como lo ha hecho en intentos similares en junio y julio.

    El operativo se produce en medio de la guerra en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y mientras Naciones Unidas alerta sobre la amenaza de hambruna en el enclave palestino.

