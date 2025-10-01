Israel frena flotilla humanitaria hacia Gaza y genera ola de protestas en Europa y América Latina
Israel interceptó la Flotilla Global Sumud, con Greta Thunberg y cientos de activistas a bordo, cuando intentaba llevar ayuda a Gaza; los detenidos serán deportados tras el Yom Kipur, mientras crecen las protestas y condenas internacionales
Israel frena flotilla humanitaria hacia Gaza y genera ola de protestas en Europa y América Latina.
Las fuerzas navales de Israel interceptaron el miércoles la Flotilla Global Sumud, integrada por unas 45 embarcaciones y alrededor de 500 activistas internacionales que buscaban entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y romper el bloqueo israelí. Entre los detenidos se encuentra la activista climática sueca Greta Thunberg, junto a legisladores europeos y activistas de varis países.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port. Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s
“No permitiremos que ninguna maniobra publicitaria que se acerque a una zona de guerra activa viole nuestra soberanía. Aquellos que intentaron entrar ilegalmente en territorio israelí serán deportados”, afirmó en un comunicado.
Israel sostiene que ofreció en varias ocasiones canales seguros para que la ayuda llegara a Gaza “de manera pacífica”, pero que la flotilla “no estaba interesada en la ayuda, sino en la provocación”.
Embed - 24/7 LIVESTREAM OF GLOBAL SUMUD FLOTILLA
Denuncias de agresión en el mar
Los organizadores de la flotilla denunciaron que varios de sus barcos, entre ellos el Yulara, el Meteque, el Alma y el Sirius, fueron embestidos y atacados con cañones de agua por parte de la marina israelí. “Un buque de Florida fue embestido deliberadamente en el mar”, publicaron en sus canales oficiales, asegurando que se trata de “un crimen de guerra contra barcos humanitarios desarmados”.
Israel confirmó que al menos seis barcos fueron interceptados y que sus tripulantes estaban siendo trasladados a un puerto israelí. El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió imágenes de Thunberg y otros activistas bajo custodia militar, asegurando que “Greta y sus amigos están sanos y salvos”.
Embed - Flotilla Global Sumud fue interceptada por Israel: tripulantes denuncian ciberataques • FRANCE 24
Reacciones internacionales
La operación naval ha desatado una fuerte ola de reacciones diplomáticas. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció la expulsión de los últimos diplomáticos israelíes en el país y denunció un “nuevo crimen internacional de Netanyahu”. Confirmó que dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, formaban parte de la flotilla y habrían sido detenidas en “aguas internacionales”.
Turquía calificó la interceptación como un “acto de terrorismo” y “una de las más graves violaciones del derecho internacional”. Desde España e Italia, cuyos gobiernos habían instado a la flotilla a no ingresar en la zona de exclusión marítima declarada por Israel, también se registraron críticas. El presidente español Pedro Sánchez afirmó que los activistas “no representan un peligro para Israel” y pidió que el gobierno de Netanyahu tampoco los considerara una amenaza. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni instó a detener la misión, alegando que ponía en riesgo un plan de paz en negociación.
Tras la interceptación, manifestaciones en apoyo a la flotilla se multiplicaron en Europa. En Roma, cientos de personas bloquearon trenes en la estación central, mientras que en otras ciudades italianas como Milán y Nápoles se realizaron concentraciones contra el accionar israelí. En España, manifestantes se reunieron frente al consulado de Israel en Barcelona.
Protestas-Gaza-Flotilla
La gente grita “¡Huelga general, bloqueemos todo!” durante una manifestación en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud (GSF) en Roma, Italia, el 1 de octubre de 2025.
EFE
Contexto de tensión
La Flotilla Global Sumud había partido de España en agosto y tras una escala en Túnez —donde sus organizadores denunciaron ataques con drones— reanudó su marcha el 15 de setiembre rumbo a Gaza. A pocas millas de la costa, Israel advirtió que impediría su ingreso al área bloqueada, tal como lo ha hecho en intentos similares en junio y julio.