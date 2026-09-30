Israel investiga como ataque terrorista el incidente del vuelo Dubái-Tel Aviv

No es difícil imaginar los minutos de terror vividos a bordo del vuelo FZ1073 de FlyDubai. Lo que debía ser un viaje corto se transformó en una verdadera pesadilla aérea. A mitad de trayecto, el terror se apoderó de los 174 pasajeros y tripulantes a bordo, 27 niños entre ellos.

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El avión sufrió una caída en picada de más de seis mil metros en cuestión de minutos, provocando gritos de pánico, llantos y la amarga certeza de que iban a estrellarse.

En la cabina se libraba una batalla a muerte.

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El copiloto, un ciudadano de Omán, atacó con una navaja al capitán, un emiratí, e intentó derribar la aeronave, presuntamente en un intento de ataque suicida. Tras escucharse desgarradores gritos desde el interior de la cabina, la puerta se abrió: había sangre por todas partes y los dos hombres forcejeaban por el control de los mandos.

En medio del caos y la desesperación, la osadía de varios pasajeros israelíes y de miembros de la tripulación evitó la tragedia. Se abalanzaron contra el agresor, logrando reducirlo y estabilizar la nave antes de un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

“El copiloto intentó asesinar al piloto”

Según una pasajera, un piloto intentó apuñalar al otro para estrellar el avión. Miryam Shira Ohayon contó que la nave estaba “prácticamente fuera de control” cuando uno de los pilotos intentó apuñalar al otro mientras sobrevolaban Jordania en su trayecto de Dubái a Tel Aviv.

“El copiloto intentó asesinar al piloto y, básicamente, llevar a cabo un atentado suicida en el avión”, explicó a los periodistas a través del altavoz del teléfono que sostenía su madre, quien esperaba en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv.

“Estábamos a punto de estrellarnos” y se evitó ”sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron”, afirmó.

“También hubo un médico que prestó primeros auxilios y personas que atendieron a ambos. Aparte del piloto, no hubo heridos, pero el mayor temor era realmente que se estrellara, que es exactamente lo que él intentaba hacer”, añadió la pasajera.

Código 7500

Minutos antes, el piloto había transmitido el código 7500, secuestro de aeronave, e Israel lanzó de inmediato aviones de combate para aproximarse.

Israel dijo poco después que estaba organizando el regreso seguro de los pasajeros israelíes desde Arabia Saudita. “El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes”, indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Arabia Saudita arrestó al copiloto que presuntamente apuñaló al otro piloto e intentó estrellar la aeronave.

“El piloto que apuñaló a su compañero ha sido arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas”, dijo Netanyahu en un mensaje de video, al tiempo que ordenó preparativos ante posibles amenazas adicionales.

“El grave incidente ocurrido en el avión de flydubai fue un intento de ataque terrorista yihadista, que solo fue desbaratado gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación que se encontraba allí”, afirmó por su parte el ministro de Defensa Israel Katz, en un comunicado.

Israel califica al incidente de un ataque terrorista, una semana antes de conmemorarse tres años desde el criminal ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023.

El aterrizaje de emergencia se debió a un “terrorista” que quería estrellar el avión y matar a israelíes, aseveró el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, dijo en un comunicado el ministro.

El Canal 12 de Israel afirmó que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado estrellar el avión, algo que el otro piloto habría logrado impedir.

FUENTE:RFI