  • Cotizaciones
    lunes 01 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Israel mata al portavoz de Hamás e intensifica operaciones en Gaza

    Israel confirmó la muerte de Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, tras un operativo llevado a cabo por su Ejército

    Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, murió en un ataque, según Israel.

    Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, murió en un ataque, según Israel.

    FOTO

    AFP

    El anuncio llega en medio de la intensificación de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, donde continúa el asedio sobre Ciudad de Gaza, declarada “zona de combate” por Tel Aviv.

    En ese enclave, los bombardeos siguen golpeando a la población civil, mientras miles de personas intentan huir de la ciudad devastada.

    Leé además

    Edificios destruidos en la calle Saftawi, que separa Yabalia de la Ciudad de Gaza.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Gaza: el plan de Trump prevé desplazar a toda la población después de la guerra, dice el Washington Post

    Por RFI
    Cruz Roja advierte que evacuación de Ciudad de Gaza es “insegura e inviable”
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Cruz Roja advierte que evacuación de Ciudad de Gaza es “insegura e inviable”

    Por France 24
    Embed - Israel mata al portavoz de Hamás e intensifica operaciones en Gaza

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Oficialismo

    Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Educación

    ANEP suspende el plan piloto de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis tras críticas por uso de datos biométricos

    Por José Frugoni
    Oficialismo

    En el Día del Comité de Base, dirigentes frenteamplistas cargaron contra la gestión de Lacalle Pou y advirtieron que gobiernan “contra viento y marea”

    Por  Santiago Sánchez,  Leonel García  y Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema inicia trámites para una bancada propia en el Parlamento

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández