Israel mata al portavoz de Hamás e intensifica operaciones en Gaza

El anuncio llega en medio de la intensificación de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, donde continúa el asedio sobre Ciudad de Gaza, declarada “zona de combate” por Tel Aviv.
Israel confirmó la muerte de Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, tras un operativo llevado a cabo por su Ejército
El anuncio llega en medio de la intensificación de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, donde continúa el asedio sobre Ciudad de Gaza, declarada “zona de combate” por Tel Aviv.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En ese enclave, los bombardeos siguen golpeando a la población civil, mientras miles de personas intentan huir de la ciudad devastada.
FUENTE:FRANCE24