    Más de 80 estados miembros de la ONU condenan los planes de Israel de expandirse en Cisjordania

    Las misiones de la ONU de 85 Estados miembros condenaron lo que describieron como la expansión del control israelí en Cisjordania, advirtiendo que podría constituir una anexión de facto. En una declaración conjunta, afirmaron que las medidas unilaterales violaban el derecho internacional e instaron a Israel a revocarlas de inmediato

    Tropas israelíes toman posiciones en una calle principal del campamento de refugiados de Nur Shams durante una operación militar israelí cerca de la ciudad cisjordana de Tulkarem.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales israelíes destinadas a expandir la presencia ilegal de Israel en Cisjordania”, afirma la declaración. “Dichas decisiones contravienen las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y deben ser revocadas de inmediato. Subrayamos a este respecto nuestra firme oposición a cualquier forma de anexión“.

    Embed - Israel aprueba medidas que extenderían su control sobre Cisjordania ocupada

    La semana pasada, el gabinete de seguridad de Israel aprobó una serie de medidas respaldadas por ministros de extrema derecha para reforzar el control sobre las zonas de Cisjordania administradas por la Autoridad Palestina bajo los acuerdos de Oslo, vigentes desde la década de 1990.

    El domingo, el gobierno de Israel también aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como “propiedad estatal”, una medida que provocó otra condena internacional.

    “Reiteramos nuestro rechazo a todas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental”, continúa la declaración.

    “Esas medidas violan el derecho internacional, socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, contradicen el Plan Integral y ponen en peligro la perspectiva de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto”.

    La declaración fue emitida en nombre de 85 países miembros, incluidos Arabia Saudita, China y Rusia, así como de las organizaciones internacionales de la Unión Europea , la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica.

    El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el lunes a Israel que revierta su política de registro de tierras, calificándola de “desestabilizadora” e “ilegal”.

    Excluyendo Jerusalén Oriental, anexada por Israel, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos avanzados de Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional.

    Alrededor de tres millones de palestinos viven en el territorio, que Israel ocupa desde 1967.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

