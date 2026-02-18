Más de 80 estados miembros de la ONU condenan los planes de Israel de expandirse en Cisjordania

Las misiones de la ONU de 85 estados miembros emitieron una declaración conjunta el martes condenando el control invasor de Israel sobre Cisjordania, que según los críticos equivale a una anexión de facto del territorio palestino .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales israelíes destinadas a expandir la presencia ilegal de Israel en Cisjordania”, afirma la declaración. “Dichas decisiones contravienen las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y deben ser revocadas de inmediato. Subrayamos a este respecto nuestra firme oposición a cualquier forma de anexión“.

Comercio España: miles de agricultores con sus tractores protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

Colombia Colombia: Petro acepta que una comisión investigue posibles vínculos del ELN con el narcotráfico

La semana pasada, el gabinete de seguridad de Israel aprobó una serie de medidas respaldadas por ministros de extrema derecha para reforzar el control sobre las zonas de Cisjordania administradas por la Autoridad Palestina bajo los acuerdos de Oslo, vigentes desde la década de 1990.

Embed - Israel aprueba medidas que extenderían su control sobre Cisjordania ocupada

El domingo, el gobierno de Israel también aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como “propiedad estatal”, una medida que provocó otra condena internacional.

“Reiteramos nuestro rechazo a todas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental”, continúa la declaración.

“Esas medidas violan el derecho internacional, socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, contradicen el Plan Integral y ponen en peligro la perspectiva de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto”.

La declaración fue emitida en nombre de 85 países miembros, incluidos Arabia Saudita, China y Rusia, así como de las organizaciones internacionales de la Unión Europea , la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el lunes a Israel que revierta su política de registro de tierras, calificándola de “desestabilizadora” e “ilegal”.

Excluyendo Jerusalén Oriental, anexada por Israel, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos avanzados de Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional.

Alrededor de tres millones de palestinos viven en el territorio, que Israel ocupa desde 1967.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24