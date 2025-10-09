Israel y Hamás sellan el acuerdo de paz impulsado por Trump, pendiente de aprobación del gobierno israelí

Israel y Hamás dieron este jueves un paso decisivo hacia el fin de las hostilidades en la Franja de Gaza al firmar la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump . El acuerdo, alcanzado en la noche del miércoles y formalizado este mediodía en El Cairo (madrugada en Uruguay), prevé un alto el fuego inmediato, la retirada parcial del ejército israelí y la liberación de los rehenes israelíes retenidos en el enclave.

Según confirmó el canal egipcio Al Qahera, cercano al gobierno de El Cairo, el pacto fue rubricado por las delegaciones de Israel y Hamás en presencia de mediadores de Egipto, Catar y Turquía. La ratificación final por parte del gabinete de Seguridad israelí, presidido por Benjamín Netanyahu, está prevista para esta tarde (mediodía en Uruguay), momento en que el alto el fuego entrará formalmente en vigor.

“Un funcionario de la oficina del primer ministro confirmó que el alto el fuego comenzará una vez aprobado por el gobierno”, informó Reuters.

En las primeras 24 horas tras la entrada en vigor del acuerdo, Israel detendrá los ataques sobre la Franja y comenzará la primera fase de su retirada técnica de tropas, que alcanzará aproximadamente el 70% del territorio.

De acuerdo con fuentes israelíes citadas por Reuters, la liberación de los 48 rehenes israelíes —de los cuales la mayoría habrían muerto durante el conflicto— se desarrollará entre el domingo y el lunes. Los cuerpos serán entregados en etapas posteriores.

El pacto establece además un corredor humanitario para la entrada inmediata de ayuda alimentaria, médica y de emergencia, una demanda prioritaria de Naciones Unidas y de las agencias internacionales que operan en Gaza.

Reacciones internacionales: amplio respaldo y expectativas

La ONU celebró el acuerdo y anunció que sus equipos “están completamente movilizados” para ingresar al enclave. “Es una gran noticia. Saquemos a los rehenes y llevemos la ayuda alimentaria rápidamente”, escribió el coordinador humanitario de la organización, Tom Fletcher, en la red social X. La ONU advirtió, sin embargo, que aún se requieren garantías de seguridad para operar en las zonas devastadas, donde la escasez de alimentos ha provocado una hambruna que, según la OMS, ya causó más de 400 muertes.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, respaldó el entendimiento y prometió apoyo a su implementación. “La ONU acompañará el proceso y seguirá trabajando por una solución política que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad”, declaró.

En paralelo, Egipto —país anfitrión de las conversaciones en Sharm el-Sheij— calificó los resultados como “un punto de inflexión en el conflicto de Gaza” y anunció que su ministro de Exteriores, Badr Abdelatty, participará hoy en una reunión en París con representantes de Estados Unidos, Catar y Turquía para definir los próximos pasos diplomáticos.

Abbas y Macron llaman a una solución política duradera

Desde Ramala, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, consideró el acuerdo como “un paso hacia una solución política permanente” y reiteró su demanda de crear un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital.

Abbas reclamó la rápida implementación del alto el fuego y subrayó que “la soberanía sobre Gaza pertenece al Estado de Palestina, bajo instituciones y fuerzas de seguridad palestinas, con apoyo árabe e internacional”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también saludó el pacto, al que calificó de “gran esperanza para los rehenes, los palestinos en Gaza y toda la región”. Elogió los esfuerzos de Trump y de los mediadores regionales, y pidió que el acuerdo sea “el inicio del fin de la guerra y el comienzo de una solución política basada en dos Estados”. Macron adelantó que Francia “está dispuesta a contribuir activamente” y debatirá el tema esta tarde con sus socios internacionales en París.

FUENTE:FRANCE24