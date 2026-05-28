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    A días de cerrar el llamado, hay dos interesados en parador gestionado con pérdidas por el PIT-CNT

    El nuevo adjudicatario no sería una organización social, sino una empresa; un comité del Ministerio de Turismo tomará la decisión

    Parador y Hotel José D’Elía en la zona de Punta Gorda, Colonia.

    Parador y Hotel José D’Elía en la zona de Punta Gorda, Colonia.

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    Ministerio de Turismo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El establecimiento fue administrado durante una década por el PIT-CNT, hasta que, en agosto del año pasado, los números “en rojo” no permitieron continuar con la actividad.

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    En esta ocasión —y a partir de las dos compras del pliego de condiciones que se concretaron hasta el momento—, todo indica que el nuevo adjudicatario no será una organización social, sino una empresa, adelantó a Búsqueda el director nacional de Turismo, Cristian Pos. Fuentes cercanas al proceso añadieron que los oferentes son micro y pequeñas empresas.

    Una vez que finalice el llamado, un comité de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Turismo (Mintur) recibirá las propuestas y adjudicará la más “aceptable”, explicó el jerarca. En ese sentido, un comunicado oficial publicado en abril advirtió que “la singularidad natural y patrimonial del lugar exige una gestión turística responsable y ambientalmente sostenible, acorde con las políticas nacionales de conservación y desarrollo costero”.

    La zona del parador se ubica en una barranca donde confluyen los ríos Uruguay y Paraná, y cuenta con “valores históricos”, como la Pirámide de Solís (1888) y las ruinas de la Batería de Rivera (1841).

    En enero pasado, el Mintur también había señalado a Búsqueda que, para asegurar la viabilidad del parador, se solicitarían antecedentes de actividad hotelera, constancias de solvencia económica, referencias bancarias y un plan estratégico de negocios.

    A diferencia del 2015 —cuando, tras varios llamados a licitación sin oferentes, el Mintur otorgó la concesión al PIT-CNT—, el inmueble y los equipamientos se entregarán en condiciones que permiten su “explotación inmediata”.

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