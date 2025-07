Lula redobla su desafío a Trump: defiende el comercio en monedas locales y el papel de los BRICS

“No estoy obligado a comprar dólares para comerciar con Venezuela, Bolivia, Chile, Suecia, la Unión Europea ni China. Podemos hacerlo en nuestras propias monedas. ¿Por qué depender de un dólar que no controlo?”, se preguntó Lula en otra entrevista transmitida por Jornal da Record, de la cadena Record TV.

“Si [Trump] tuviera un desacuerdo, lo correcto sería plantearlo en una reunión del G20. Tengamos una discusión civilizada, convénzanos, discutámoslo. Lo que no puede hacer es actuar como si fuera dueño de otros”, fustigó Lula, aludiendo al tono unilateral y confrontativo del mandatario republicano.

Según dijo al Jornal Nacional, hasta el momento no tiene previsto llamar a Trump, pero aseguró que su gobierno responderá “abriendo nuevos mercados y defendiendo al sector manufacturero brasileño”. Además, calificó la actitud del estadounidense como “irrespetuosa”: “Podría haber llamado a Brasil para comunicar las medidas que tomaría. No lo hizo. Publicó todo en su sitio web, en una total falta de respeto, que es su comportamiento habitual. Y yo no estoy obligado a aceptar esa falta de respeto entre jefes de Estado”.