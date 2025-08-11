  • Cotizaciones
    Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial baleado hace dos meses en Colombia

    El senador, que resultó herido en un ataque armado durante un mitin político, murió tras pasar semanas en cuidados intensivos y someterse a varias cirugías. Su esposa, así como figuras políticas como Álvaro Uribe e Iván Duque, lamentaron la pérdida

    Una mujer sostiene una bandera durante la “marcha silenciosa” en apoyo a la salud del senador Miguel Uribe Turbay y en favor de la paz en el país, en Medellín, Colombia, el 15 de junio de 2025

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | France 24
    Por RFI y France 24

    El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien sobrevivió a un atentado a balazos en junio, murió la madrugada de este lunes luego de pasar dos meses en cuidados intensivos y someterse a varias intervenciones quirúrgicas, informó su esposa.

    “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor”, escribió María Claudia Tarazona en Instagram. “Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, añadió.

    El sábado, su estado de salud sufrió un giro crítico al presentar una nueva hemorragia cerebral, según la clínica que lo atendía. Tras una intervención programada en la madrugada, Uribe Turbay registró un sangrado intracerebral agudo que obligó a una cirugía de urgencia. Horas después, el centro médico informó que su condición era “extremadamente crítica” debido a un “edema cerebral persistente” y un sangrado de difícil control.

    La muerte del legislador provocó reacciones en la escena política. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático —partido al que pertenecía el senador—, expresó: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”. Por su parte, el exmandatario Iván Duque afirmó que “Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”.

    ¿En qué van las investigaciones del atentado?

    Hasta el momento, las autoridades judiciales colombianas han capturado a seis personas por estar presuntamente involucradas en el ataque contra Uribe Turbay.

    La Fiscalía de Colombia aseveró tras las pesquisas iniciales, que el homicidio fue ejecutado por un grupo de personas con roles determinados y organizados para llevar a cabo el ataque con un arma de fuego.

    Dentro de los detenidos se encuentra el joven de 15 años, quien presuntamente accionó la pistola, y que fue capturado momentos después de que Uribe Turbay resultara mortalmente herido a causa de los disparos.

    A su vez, dentro de los arrestos más relevantes se encuentra el de Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', quien habría sido el coordinador en terreno de la operación realizada en Bogotá contra el antiguo secretario de Gobierno de la capital.

    Así mismo, los servicios de inteligencia han logrado retener a personas ligadas con el transporte del presunto sicario y con la selección del mismo para realizar el atentado.

