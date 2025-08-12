Interpelan al ministro de Ganadería por compra de estancia María Dolores

Considerada “grave y urgente”, el martes 5 la Cámara de Senadores votó afirmativamente “la moción” por la cual se interpelará al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , debido a la compra de un campo en Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). El objetivo es que Fratti informe sobre la “oportunidad, conveniencia, planificación, desarrollo productivo y legalidad” de esa adquisición, según lo comunicado por el Senado. El miembro interpelante será el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva.

En mayo pasado, el directorio de ese ente estatal resolvió adquirir la estancia María Dolores, una extensión de 4.404 hectáreas, por un monto de US$ 32,5 millones, a un precio promedio de la hectárea de unos US$ 7.400.

Esta determinación fue cuestionada por integrantes de la oposición, específicamente de los partidos Nacional y Colorado, que advirtieron eventuales vicios de “ilegalidad” y la posible “nulidad” de la misma.

Los argumentos de la oposición se basaron principalmente en la inconstitucionalidad que significaba la designación del expresidente del INC, Eduardo Viera, en ese cargo, ya que es colono. El artículo 200 de la Constitución establece que “los miembros de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del instituto del que forman parte”.

“Tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”, dispone la norma.

En defensa de la decisión de Colonización de comprar ese campo en Florida, integrantes del gobierno justificaron que la medida se apoya en la intención de cumplir con el compromiso del gobierno y del programa del Frente Amplio (FA).

Esto lo señalaron en alusión a la meta de concretar la adquisición de 25.000 hectáreas en el actual período, con el objetivo de facilitar el acceso a la producción familiar, con énfasis en mujeres y jóvenes.

Consultado por periodistas sobre la primera interpelación que se realizará a un integrante del Poder Ejecutivo en esta administración, el presidente Yamandú Orsi declaró que “está bien”, porque “es un ejercicio de la democracia, (que) ojalá sea por muchos años”. El mandatario además respaldó la medida adoptada por el INC.

Pensando en que la interpelación podría concretarse a la brevedad, fuentes del Ministerio de Ganadería dijeron a Agro de Búsqueda que están concentrados en cumplir con el llamado de la Cámara de Senadores y dar las explicaciones del caso.

Sobre este asunto, Fratti, en declaraciones a la prensa, recordó la comparecencia en la Comisión de Ganadería del Senado. “No sé si fue útil, porque todo el mundo salió repitiendo lo mismo que había dicho antes, (aunque) estuvimos ocho horas explicando”.

La potestad del INC de comprar un campo se basa en que todo propietario, previo a la enajenación de un campo de una extensión igual o superior al equivalente de 500 hectáreas de Índice de productividad Coneat 100, está obligado a ofrecerlo al ente estatal, que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago, indica el artículo 35 de la ley de Colonización.