    Senadores oficialistas volvieron a postergar ascenso a coroneles del Ejército

    La bancada frenteamplista quiere una reunión con la ministra Sandra Lazo para tratar el tema

    Acto conmemorativo del 213er aniversario del Ejército Nacional

    Acto conmemorativo del 213er aniversario del Ejército Nacional

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    La Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores volvió a postergar el lunes 4 la votación sobre el ascenso de 19 tenientes coroneles del Ejército a coroneles, luego de un pedido de aplazamiento de la bancada oficialista.

    En la sesión, el presidente de la comisión, el senador nacionalista y exministro de Defensa Javier García, dijo que su bancada estaba en “condiciones” de votar los ascensos, pero quería consultarlo con los legisladores oficialistas. El frenteamplista Nicolás Viera sostuvo que estaban haciendo “lo máximo posible para que se tome una resolución y se pueda votar la semana que viene”, en particular porque el tema está “hace semanas” en el orden del día.

    Según dijeron fuentes oficialistas, los legisladores del Frente Amplio siguen creyendo pertinente realizar su propia pesquisa sobre los militares que el Poder Ejecutivo propone ascender, sobre todo después de que Búsqueda informara que entre las solicitudes de venia se encuentra la de un teniente coronel que compartió publicaciones del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el exdirigente cabildante Nicolás Quintana, además de una entrevista al conferencista argentino de extrema derecha Agustín Laje. “Nos debemos una reunión con la ministra (Sandra Lazo)”, sostuvo una fuente del Senado.

