Periodistas extranjeros bajo presión ante el plan de Trump de recortar visas

Cuando el presidente estadounidense, Donald Trump , reprendió a un periodista australiano por hacer una pregunta desagradable, sus colegas lo tomaron como una advertencia.

Mientras el gobierno planea recortar las visas de corresponsales y emite advertencias no tan veladas, los periodistas extranjeros se encuentran bajo presión en Estados Unidos .

A principios de esta semana, un periodista de la Australian Broadcasting Corporation le preguntó a Trump sobre sus negocios durante su mandato. Trump se mostró visiblemente irritado. “En mi opinión, estás perjudicando mucho a Australia ahora mismo, y quieren llevarse bien conmigo”, le dijo Trump al periodista John Lyons. “Tu líder vendrá a verme muy pronto. Voy a hablarle de ti. Has dado un mal ejemplo”.

El intercambio fue ampliamente discutido en los círculos mediáticos de Washington. Un corresponsal extranjero, que habló con AFP bajo condición de anonimato, dijo que la hostilidad de Trump hacia los medios no se concentraba en los extranjeros. “Cuando Trump insulta a un periodista, no le importa si es extranjero o no”, afirmó el corresponsal.

Lo que más preocupa al periodista es el plan de la administración de reducir el período de las visas de los periodistas a 240 días renovables, en lugar de cinco años (o sólo 90 días para los trabajadores de los medios chinos). “¿Cómo voy a alquilar un piso? ¿Sacar el carnet de conducir? ¿Matricular a mis hijos en la escuela con un visado de 240 días?”, se preguntó el corresponsal, añadiendo que construir una red de contactos en el país lleva tiempo.

“Va a ser una pesadilla”.

Visa H-1B: ¿Cómo podría remodelar los empleos en el sector de la tecnología en EE. UU.?

Trabajando “sin miedo”

Otro periodista, corresponsal de un medio de comunicación europeo, dijo que “la precariedad de los periodistas extranjeros no los convierte en objetivos prioritarios de esta administración”, sino que “es parte de un panorama general muy preocupante“.

La Casa Blanca prefiere a periodistas, vengan de donde vengan, “que estén comprometidos con sus historias o se autocensuren lo suficiente como para normalizar lo que está sucediendo”, dijo el corresponsal europeo.

AFP contactó a varios periodistas extranjeros para este artículo. Solo unos pocos respondieron, y todos lo hicieron bajo condición de anonimato. “El plazo acortado para las renovaciones de las visas I crea un marco para una posible censura editorial en la que la administración Trump puede negociar el acceso a cambio del cumplimiento en sus informes”, dijo Katherine Jacobsen, del Comité para la Protección del Periodismo, en un comunicado.

Mike Balsamo, presidente del Club Nacional de Prensa con sede en Washington, se hizo eco de esa opinión y añadió que esas acciones podrían conducir a represalias contra periodistas estadounidenses que trabajan en el extranjero. “La prensa libre no se detiene en las fronteras de Estados Unidos. Depende de corresponsales que puedan trabajar aquí sin temor a que se les acabe el tiempo”, escribió en X.

Si bien los corresponsales entrevistados para este artículo no notaron ninguna hostilidad particular de parte de la propia Casa Blanca hacia ellos, señalaron que las figuras políticas del movimiento “Make America Great Again” (MAGA) de Trump no han dudado en atacar a periodistas extranjeros.

Un estrecho colaborador de Donald Trump, el ex embajador en Alemania Richard Grenell, pidió recientemente revocar la visa de un periodista del canal de televisión alemán ZDF. “Este alemán radical de izquierdas no deja de incitar a la violencia contra personas con las que discrepa políticamente”, dijo Grenell en X, criticando la entrevista del periodista con el influyente asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller. “Se hace pasar por periodista en Washington, D. C. Deberían revocarle la visa. No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de incitador”.

This radical Lefty German keeps calling for violence against people he politically disagrees with.



He poses as a journalist in Washington, DC.



His visa should be revoked.



There is no place in America this type of inciter. — Richard Grenell (@RichardGrenell) September 13, 2025

Una advertencia para los extranjeros

Tras el asesinato la semana pasada del influyente conservador Charlie Kirk, estrecho colaborador del presidente estadounidense, un alto funcionario emitió una amplia advertencia a los extranjeros que sean vistos “elogiando, racionalizando o restándole importancia al acontecimiento”.

“Siéntanse libres de traer a mi atención tales comentarios hechos por extranjeros”, dijo el subsecretario de Estado Christopher Landau en X.

Pero el regreso de Trump al poder no ha sido una mala noticia para todos los medios de comunicación extranjeros. Algunos medios conocidos por compartir opiniones similares a las de Trump en sus países de origen han sido bien recibidos por la Casa Blanca.

El canal de televisión británico GB News, entre cuyas estrellas se encuentra el líder de extrema derecha Nigel Farage, fue recibido recientemente en la Oficina Oval, y a su periodista se le concedió un codiciado asiento en el avión presidencial estadounidense durante la visita de Trump al Reino Unido esta semana.

Cuando Trump apareció en la sala de prensa, el periodista dijo que los espectadores del canal le habían preguntado si quería “intercambiar trabajo” con el primer ministro Keir Starmer.

(FRANCIA 24 con AFP)

FUENTE:FRANCE24