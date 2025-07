‘South Park’ se enfrenta al “dictador Trump” y lleva la sátira política al siguiente nivel

No hay nada como un episodio de South Park para comprender Estados Unidos (EE.UU.). Si bien el mundo ha cambiado desde el estreno de esta serie de culto en 1997, sigue considerándose un buen indicador del clima social y político en EE.UU. En su gran regreso a la televisión estadounidense el miércoles 23 de julio, para su 27.ª temporada, volvió a dejar huella al retratar un país obsesionado con la religión, liderado por un dictador egocéntrico, infantil y libidinoso.

Aunque los guionistas Matt Stone y Trey Parker explicaron el año pasado que ya no sabían qué decir sobre Donald Trump , parecen haber encontrado nueva inspiración ante el frenético inicio del segundo mandato del presidente estadounidense. En el primer episodio de la nueva temporada, titulado “Sermón de la Montaña”, Trump luciendo un micropene, comparte su cama con Satanás y le ruega que se acueste con él. “¡No has estado trabajando! Has estado pasando el tiempo creando memes estúpidos y holgazaneando”, le dice el demonio antes de rechazar sus insinuaciones.