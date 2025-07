IM pidió declarar de interés departamental proyecto para urbanizar 226 hectáreas junto a Bañados de Carrasco

El PAI complementario es un instrumento de ordenamiento territorial previsto para transformar el suelo cuando este no cuenta con el atributo de potencialmente transformable, como en este caso, en el que la zona fue categorizada en 2013 como suelo rural de interfase sin prever su posible transformación. La empresa sostiene que “en el tiempo transcurrido se mantuvo la condición de suelo subutilizado, de espacios frágiles y sin aporte a la economía del departamento, a la vez que se dieron transformaciones dinámicas e importantes inversiones en otros espacios metropolitanos hacia el este”.

Consultado al respecto, el exintendente Zunino dijo a Búsqueda que es necesario estudiar la situación. Además, explicó que antes de poder avanzar hacia un posible cambio de uso de suelo, “una cuestión compleja” que determina el tipo de actividades que es posible desarrollar en la zona, la firma propone realizar un análisis exhaustivo sobre la estructura de los bañados. “Ahí hay algunas cosas que están deteriorándose, sobre todo porque además nosotros tenemos una cuestión de dejarlo bastante al natural; pero del otro lado del bañado (en referencia a Canelones) se está construyendo de todo, entonces tampoco hay una salvaguarda del bañado”, explicó Zunino.

En ese sentido, el economista afirmó que al declarar la iniciativa como de interés departamental lo que se hace es impulsar el proyecto de estudio planteado, que una vez culminado “permitirá ver si existe viabilidad o no para avanzar en el cambio de uso de suelo”.

Zunino reconoció que la iniciativa privada, a cargo del estudio Gómez Platero, no fue compartida por el director del Departamento de Planificación de la IM, Luis Oreggioni, quien incluso “manifestó que estaba en contra” del proyecto. Sin embargo, aseguró que “no hay ningún informe de Planificación al respecto sobre este punto”.

“Ha habido varios proyectos sobre bañados y esta es una versión que entró recientemente, pero no hay un informe de la intendencia en contra del proyecto, dado que en realidad se ingresó la solicitud a través de la Secretaría General” de la IM, señaló Zunino.

En la misma línea, explicó que la declaratoria de interés no habilita los permisos específicos para llevar adelante la elaboración de un proyecto, que en todo caso “requerirá aprobaciones concretas” por parte de esta administración en el caso de que así lo evalúe. “En definitiva, esto es el inicio de un proceso, pero no genera condiciones, ya que va a ser esta administración la que deberá evaluar si avanza o no y cuánto con este proyecto”, cerró. Desde la actual administración, ante consultas de Búsqueda, no hicieron declaraciones al respecto.