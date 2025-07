El gobierno busca liderar la discusión sobre seguridad y despierta dudas de la oposición

Situación fiscal El gobierno proyecta un “escueto” espacio fiscal de US$ 140 millones para 2026

Dudas de la oposición

Los dirigentes de la oposición expresaron su disposición al diálogo, aunque no está exenta de dudas.

Para el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, no hay un “plan” a corto plazo, sino una especie de “inercia” que se arrastra de la política de seguridad anterior. Recordó que muchas de esas políticas se generaron en el diálogo político que hubo en el año 2023, “donde se acordaron 16 medidas en materia de seguridad pública que deberían ser políticas de Estado, que se aplicaron y que este ministerio las está continuando al día de hoy”.

La “gestión propia” del gobierno en seguridad pública “está pensada a partir del año que viene”, advirtió en rueda de prensa. “Se está elaborando un plan que todavía no está diseñado”.

“Estamos abiertos a dialogar, pero por ahora no sabemos mucho más”, dijo a Búsqueda el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. “Nosotros vamos a acompañar con nuestros delegados en la medida en que esto sea algo serio. No puede ser excusa (el estudio del plan) para no hacerse cargo de los problemas de seguridad que hay hoy”, agregó.

La idea del gobierno, añadió Ojeda, es elaborar un plan nacional que sea “distinto a lo que en El Salvador ha llevado adelante (Nayib) Bukele”.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, señaló por su parte que en la reunión se limitó a “escuchar” al ministro y a sus asesores. “El lunes asistiremos a la presentación sobre la situación actual y el plan de trabajo. Nuestra idea es participar, como lo hicimos en 2023, y aportar nuestras propuestas”, dijo en diálogo con Búsqueda.

Cambios al código e intercambio de información

Mientras inicia el trabajo sobre ese plan, el gobierno elabora proyectos que tienen impacto en seguridad, un tema que considera “prioritario”. Envió al Parlamento un proyecto para cambiar aspectos de la ley antilavado de activos y prepara otro para modificar el Código del Proceso Penal. Este último será presentado “en aproximadamente dos meses”, dijo, el miércoles 23, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, en el ciclo Desayunos Búsqueda.

Díaz dijo que además están trabajando en un plan para que todos los organismos del Estado que deben intercambiar información en materia de seguridad “lo puedan hacer a través de un sistema seguro”.