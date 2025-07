Senadores que impulsan impuesto al 1% más rico buscan ampliar apoyos en la bancada oficialista

El legislador ha tomado algunas posturas que, según informó El Observador el miércoles 16, lo desmarcan del gobierno y del sector mayoritario, el Movimiento de Participación Popular (MPP). Pese a haber conseguido un lugar en la Cámara Alta, el sector de Carballo es el único en el Senado sin presencia en el gabinete.

Por lo pronto, el apoyo a esta propuesta alinea en una zona común a parte de la bancada frenteamplista que no pertenece al MPP, con quienes, según fuentes de la bancada oficialista, habrá una disputa discursiva. Si bien el sector no ha tomado una postura oficial, algunos de sus dirigentes, como el exsenador Charles Carrera, no se han mostrado entusiasmados. En declaraciones a El País el 13 de julio, advirtió que algunos ajustes tributarios pueden encarecer aún más al país.

El senador del MPP Nicolás Viera dijo a Búsqueda que su sector no tomó una posición, en la medida en que no recibió una propuesta formal sobre el tema, aunque resaltó que el Poder Ejecutivo ya “descartó” la posibilidad de abordarlo próximamente. “No está en el programa del Frente Amplio ni en la agenda del gobierno, pero eso no quiere decir que no se pueda introducir”, consideró.

Mientras, la propuesta comienza a ganar apoyos dentro de la izquierda, por fuera de los dirigentes del bloque que respaldó a Cosse. Por ejemplo, el exsenador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio se mostró a favor de dar el debate. El viernes 18, en un hilo en la red social X recordó cómo el exministro de Economía Danilo Astori había propuesto gravar transitoriamente todos los activos de uruguayos en el exterior con un 2% en 2021 y “no hubo ningún ruido”.

“Todo el mundo sabe que ningún gobierno puede atarse de manos si las circunstancias varían. Y variaron: el mundo es un pandemonio y aparecieron 970 millones (de dólares) en el debe que no estaban computados”, planteó.

El senador de ese sector, Eduardo Brenta, también está a favor de que se plantee la discusión: “Compartimos que un debate que contribuya a la generación de igualdad y priorice la pobreza en la primera infancia es de recibo. Las formas y mecanismos estarán en debate. Estamos intercambiando con todos los que se han expresado”, dijo, al ser consultado por Búsqueda.

Hay diferencias sobre si dar la discusión en la bancada o en la fuerza política

En una entrevista con el programa de Canal 12 Desayunos informales, la senadora Moreira dijo que el objetivo es instalar la discusión en el Frente Amplio más que en la bancada, ya que no se trata de una discusión solo parlamentaria.

Detrás hay una discusión no menor en la izquierda, que toma más temperatura cuando el Frente Amplio está en el oficialismo: qué debates deben darse en la bancada y cuáles en la Mesa Política y los órganos de la fuerza de izquierda.

Mientras sectores mayoritarios como el MPP creen que la bancada debe ser un ámbito importante en la toma de decisiones, otros grupos más pequeños buscan llevar algunos debates a la Mesa Política. El tema estuvo presente el lunes 21 en el Secretariado del Frente Amplio, cuando fue mencionado lateralmente por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que había asistido al organismo encabezando una delegación de la central sindical que pidió ser recibida.

Más allá de esta discusión, los promotores de la iniciativa no se han amputado la vía parlamentaria y les hicieron llegar propuestas de adhesión a otros senadores. Entre ellos el senador Brenta de la Vertiente Artiguista y el actual titular de la banca de La Amplia en la Cámara Alta, Daniel Borbonet.

En cambio, todavía no hubo una invitación concreta a la vicepresidenta Cosse, pese a que la propuesta provino del núcleo que respaldó su precandidatura. “No se descarta a nadie, pero queremos que el tema se vaya procesando”, dijo a Búsqueda González, que especificó que la propuesta va a ser llevada, en su momento, a la bancada del Frente Amplio para que sea discutida allí.

Y si bien Orsi ha dicho que su administración no creará más impuestos, uno de los argumentos de los legisladores impulsores del impuesto es que el programa del Frente Amplio, a diferencia de lo dicho por Viera, sí incluye la posibilidad de concretar una medida de este tipo. Así, Andrade sostuvo en declaraciones a la diaria que el programa del Frente plantea “hablar de revisar la estructura tributaria para que tributen más”. En tanto, Moreira también considera que la propuesta está contemplada indirectamente en el programa. “Pero como todo, el programa es una línea muy general que dice que hay que estudiar la posibilidad de ir a reformas tributarias de segunda generación”, dijo en la entrevista con Desayunos informales.

El programa del Frente Amplio propone “avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad”. Sostiene la necesidad de “estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior”. También dice que las “modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen”.