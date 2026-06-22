Irán-EE.UU.: Suiza ve avances en las conversaciones y anuncia una “reanudación inmediata” del diálogo

Irán y Estados Unidos (EE.UU.) acordaron el lunes establecer líneas de comunicación para mantener abierto el estrecho de Ormuz y detener los combates en Líbano, tras sus primeras conversaciones en Suiza para terminar con la guerra en Oriente Medio.

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Los mediadores Pakistán y Catar destacaron la “atmósfera positiva y constructiva” de las deliberaciones iniciadas el domingo.

Los equipos negociadores encabezados por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, iniciaron en Suiza un proceso de dos meses con miras al fin del conflicto.

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Las partes definieron “una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas”, indicó un comunicado de los mediadores.

“Se han logrado avances alentadores, incluyendo la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas”, agregaron al citar un canal de contactos establecido para “evitar incidentes y fallas de comunicación” en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito de petróleo y gas.

El lunes a primera hora, la delegación iraní emprendió su regreso a Teherán “tras 18 horas de intensas discusiones”, informó la agencia de prensa Irna.

Desde Teherán, el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, dijo a la agencia Irna que durante las conversaciones en Suiza “tuvo lugar un diálogo muy breve sobre la cuestión nuclear” pero insistió en que no se trató de “negociaciones”.

Por su parte el Ministerio suizo de Exteriores anunció en un comunicado que tras el “avance constructivo” de las negociaciones se dan “las condiciones para la reanudación inmediata de nuevas discusiones técnicas”.

Irán bloqueó el estrecho al estallar la guerra el 28 de febrero con los bombardeos de Israel y EE.UU. sobre su territorio.

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Se creó también una célula de gestión del conflicto en Líbano, donde Israel enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá.

Líbano se vio arrastrado al conflicto cuando Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo a raíz de la guerra en Irán.

Los repetidos enfrentamientos en Líbano amenazaron con descarrilar las conversaciones, con amenazas iraníes de volver a bloquear el estrecho de Ormuz.

“La incansable mediación pakistaní y catarí propició grandes avances para terminar la guerra en Líbano”, comentó en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, tras la cita en Suiza.

Equipos técnicos de los países continuarán las conversaciones unos días más en ese país.

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Prueba real

“Se eximen las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se levanta el bloqueo, se levantan algunos activos congelados y se pone en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán”, agregó Araqchi sobre los acuerdos.

Pero agregó que la primera “prueba real” será el fin del conflicto en Líbano.

El clima positivo propició una nueva baja en el precio del petróleo.

El West Texas Intermediate, referencia del mercado petrolero estadounidense, cayó 0,5% a 75,47 dólares el barril, mientras el Brent del mar del Norte, referencia mundial, caía 1,5% a 79,38 dólares en el comercio matinal asiático.

Las conversaciones en un lujoso hotel de montaña en Burgenstock tuvieron un inicio tambaleante, cuando la delegación iraní se retiró en respuesta a la amenaza del presidente Donald Trump de atacar a Irán por su apoyo a Hezbolá.

Irán respondió con una nueva amenaza. “Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera”, advirtió el jefe del equipo negociador iraní, Qalibaf.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este domingo que el ejército israelí permanecerá en el sur de Líbano "el tiempo que sea necesario".

Pero para la noche del domingo no se reportaron bombardeos israelíes o combates.

Según el último balance del Ministerio de Salud de Líbano, desde el 2 de marzo, las operaciones israelíes han matado a 4.106 personas. En el mismo periodo de tiempo, el ejército israelí reportó el deceso de 36 militares.

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Nueva página

Aun así, Vance calificó la cita de “histórica” y expresó su esperanza en “pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní”.

Acompañado por los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, Vance destacó que “la pregunta que enfrentamos es ¿cuánto más podemos lograr juntos?”

“¿Podemos pasar a una nueva página? ¿Podemos cambiar permanentemente las relaciones en Oriente Medio? O volvemos a hacer las cosas a la antigua, lo cual no es nuestra preferencia”, agregó.

No obstante, persisten temas difíciles en la agenda, como la cuestión nuclear iraní. Al respecto, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó el domingo que su país no renunciaría a su derecho de enriquecer uranio, aunque insistió en que no desea tener armas nucleares.

FUENTE:RFI