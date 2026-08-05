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    Trump amenaza con “golpear muy duramente” a Irán si no respeta un acuerdo de apertura de Ormuz

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz podría concretarse el miércoles, pero advirtió a Irán que sería “golpeado muy duramente” si las negociaciones fracasan

    Donald Trump habla durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, el 3 de agosto de 2026.

    Donald Trump habla durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, el 3 de agosto de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/Allison Robbert / POOL
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima en el centro de las tensiones en Oriente Medio, ha sido un punto conflictivo en las negociaciones y es el detonante de las nuevas ofensivas de ambos bandos tras el alto el fuego de abril.

    Washington y Teherán están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos (EE.UU.) e Israel lanzaron ataques sorpresa contra Irán. Pese a un alto el fuego y un acuerdo preliminar, la diplomacia no ha logrado poner fin al conflicto.

    Trump dijo el martes que un acuerdo con Irán para reabrir Hormuz podría ocurrir “mañana o pasado”, y comentó a periodistas en California que los negociadores “tuvieron un día muy bueno”.

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    Sin embargo, aseguró en una entrevista a Fox News que Irán sería “golpeado muy duramente” si no se reabra “muy pronto” el estrecho.

    Irán quiere controlar esta vía y cobrar peajes, algo que no hacía antes de la guerra y a lo que que EE.UU. se opone.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní negó estar negociando con Washington, mientras Trump insiste en que las conversaciones están en curso.

    El jefe de la diplomacia de EE.UU., Marco Rubio, destacó el martes “avances” en las negociaciones con Irán y Omán, cuyas costas bordean el estrecho, sobre el tráfico por Ormuz.

    “No se ha concluido ningún acuerdo definitivo todavía. Esperamos que esto ocurra muy pronto”, afirmó.

    Axios citó en condición de anonimato a funcionarios regionales y a un funcionario estadounidense sobre un eventual arreglo de 60 días para el paso seguro por el estrecho.

    “Acercar a ambas partes”

    Catar, mediador en las negociaciones, afirmó que los contactos diplomáticos seguían en marcha, pero que no se preveían conversaciones directas entre Irán y EE.UU.

    Los objetivos diplomáticos de Washington incluyen la reapertura de Ormuz y la desnuclearización de Irán, algo que Trump aceptó que podría “llevar un poco de tiempo”.

    Más de cinco meses después del inicio de una guerra que ha costado a Washington miles de millones de dólares, Irán sigue siendo capaz de lanzar misiles y drones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región, así como contra buques comerciales.

    En la madrugada del martes, un carguero no identificado fue alcanzado por un proyectil desconocido en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán. Un miembro de la tripulación está desaparecido, según la empresa de seguridad británica Vanguard Tech.

    Irán mantiene un bloqueo de facto en Ormuz y exige que los barcos coordinen los cruces con sus autoridades.

    El sultanato de Omán, que había desatado la ira de Teherán en junio al abrir una ruta alternativa en el estrecho de Ormuz, no se pronunció por el momento.

    Ataque en el mar Rojo

    Las perturbaciones del tránsito en Ormuz aumentaron la importancia de las rutas marítimas por el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, declararon el 20 de julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudita y atacaron infraestructuras petroleras del reino.

    El puerto saudita de Yanbu, en el mar Rojo, le ha permitido a Riad, aliado de Washington, mantener sus envíos a los mercados globales, eludiendo por completo Ormuz. Pero desde que los hutíes anunciaron su bloqueo, han reivindicado ataques contra múltiples buques que, según ellos, lo violan.

    El martes, el buque indio MSV Faize Noore Oliya se hundió en el mar Rojo frente a Yemen tras haber sido atacado, dijo a la AFP un funcionario local yemenita.

    Las autoridades indias señalaron que los 14 miembros de la tripulación fueron rescatados, mientras que el gobierno de Yemen, reconocido por la comunidad internacional, atribuyó el ataque a los hutíes.

    También el martes, un aeropuerto del suroeste de Arabia Saudita, cerca de la frontera con Yemen, suspendió sus operaciones después que los rebeldes hutíes afirmaron haberlo atacado.

    FUENTE:RFI

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