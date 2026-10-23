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    Jared Kushner, el yerno de Trump, acusado de conflictos de intereses en beneficio de varios países

    Jared Kushner, yerno del presidente Trump, desmintió categóricamente las acusaciones que presenta un libro del cual la revista Vanity Fair publicó algunos extractos

    Jared Kushner.

    Jared Kushner.

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    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El yerno de Donald Trump gestionó, según denuncia un libro, cerca de 700 millones de dólares depositados en una cuenta secreta en Dubái. Los fondos, aportados por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, beneficiaron, según la investigación, a un mercenario, a un señor de la guerra, a un antiguo asesino a sueldo… y al propio yerno de Trump, que por entonces se desempeñaba como asesor presidencial para Oriente Medio.

    El asunto se remonta a 2017. En su libro Princes and thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East [Príncipes y ladrones: El complot secreto de Jared Kushner y Mohamed ben Zayed para remodelar Oriente Medio], el periodista de investigación Matthew Cole relata cómo un hacker del servicio de inteligencia militar ruso, el GRU, fue detenido en el Reino Unido por los servicios secretos neerlandeses y recibió amenazas si no colaboraba con ellos.

    Al parecer, el hombre facilitó entonces el acceso a un servidor ruso, en el que se encontraban capturas de pantalla del iPhone de Jared Kushner. En aquel momento, Kushner era asesor principal de la Casa Blanca y uno de los responsables de la política exterior estadounidense en Oriente Medio.

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    Transferencias sospechosas

    Los holandeses empezaron a seguir su pantalla en tiempo real y le vieron consultar una cuenta del First Abu Dhabi Bank, a nombre de una fundación financiada con 750 millones de dólares por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Jared Kushner no es el titular de la cuenta, pero tiene acceso a ella y puede realizar transferencias. También se ha detectado una cuenta similar, ubicada en Israel, con mil millones de dólares.

    Para Matthew Cole, estas cuentas financiadas por el príncipe heredero emiratí Mohamed ben Zayed y el príncipe heredero saudí Mohamed ben Salman estaban destinadas a servir a la política exterior estadounidense en la región. Gracias a ellas, Jared Kushner habría transferido dinero a un mercenario, un señor de la guerra y un antiguo asesino a sueldo, por ejemplo. También habría realizado transferencias a otros destinos para poder retirar el dinero sin que se le pudiera rastrear.

    Jared Kushner y su abogado han rechazado de plano todas estas acusaciones el jueves 22 de octubre.

    FUENTE:RFI

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