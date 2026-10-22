  • Cotizaciones
    jueves 22 de octubre de 2026
    • Temas del día

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Puerto de Montevideo: navieras solicitarán al gobierno que favorezca la “libre competencia” en contenedores

    La “preocupación general” que transmitirán con una carta que entregarán en Torre Ejecutiva es que las regulaciones y la estructura que las autoridades definan a futuro para el recinto portuario aseguren la “competencia efectiva” y ofrezcan “alternativas operativas reales” para los usuarios y los operadores

    El Puerto de Montevideo.

    El Puerto de Montevideo.

    FOTO

    Nicolás Celaya/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las principales navieras que operan carga en contenedores del Puerto de Montevideo redactaron una carta que entregarán en las próximas horas en Torre Ejecutiva donde solicitan que, en las decisiones que las autoridades definan en torno a la futura “estructura” de la terminal capitalina, “se preserve y promueva un marco que favorezca la libre competencia” y la existencia de alternativas “verdaderas, eficientes y operacionalmente viables”.

    Según el borrador de la misiva, al que accedió Búsqueda, los representantes de las líneas navieras aclaran que no es su intención “tomar partido en las controversias” que en este momento existen entre los operadores portuarios, las empresas privadas, la Administración Nacional de Puertos y el gobierno, sino que buscan transmitir una “convicción compartida” como “usuarios directos y permanentes” del Puerto de Montevideo y responsables de servicios marítimos que “requieren eficiencia, previsibilidad, continuidad y alternativas operativas reales”.

    Aluden de manera directa a lo que establece el decreto 114, uno de los que reglamentó el acuerdo que firmó en 2021 el gobierno uruguayo con el grupo belga Katoen Natie, el accionista mayoritario de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), concesionaria de la terminal especializada de contenedores hasta el año 2081. Alegan que según esa norma la eventual habilitación de una nueva terminal especializada se condicionaba a que la existente “superara el 85% de su capacidad anual durante dos años consecutivos”.

    Leé además

    Terminal Cuenca del Plata, en el Puerto de Montevideo.
    Logística

    Katoen Natie advierte “condiciones de alta fragilidad” en el Puerto de Montevideo por falta de dragado y tren

    Por Ana Morales
    Render de la terminal de contenedores propuesta por Neltume Ports.
    Transporte marítimo

    Neltume Ports (Montecon): otra terminal aportaría “resiliencia y más robustez” al Puerto de Montevideo

    Por Redacción Búsqueda

    Las navieras plantean que desde una perspectiva “estrictamente operativa” un nivel de utilización de tal magnitud significa un “margen” muy reducido para “absorber” desvíos o picos de demanda que, de forma inevitable, la actividad marítima presenta por distintas circunstancias. También se refieren al régimen de prioridad establecido en el artículo 14 del decreto 115, e indican que no refleja la lógica con la que funciona un servicio marítimo regular desde el punto de vista operativo y comercial.

    La “preocupación general” que transmiten las navieras, indica el texto borrador (que está dirigido al presidente de la República, Yamandú Orsi, al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al prosecretario Jorge Díaz y a los respectivos titulares de las carteras de Transporte, Economía, Trabajo, Industria, Ganadería y Relaciones Exteriores), es que la “revisión o definición del modelo portuario futuro debería procurar que las disposiciones regulatorias, además de perseguir objetivos jurídicamente legítimos, sean operacionalmente aplicables y compatibles con las necesidades de quienes efectivamente utilizan el Puerto de Montevideo”.

    Afirman que “Uruguay necesita operadores fuertes, infraestructura moderna, inversiones de largo plazo y terminales eficientes y confiables”. Y añaden: “Entendemos, sin embargo, que todo ello es perfectamente compatible con la existencia de competencia efectiva y alternativas operativas reales”.

    Alegan que eso también “reduce la vulnerabilidad que naturalmente supone depender de una única instalación ante contingencias operativas, laborales, técnicas o de cualquier otra naturaleza”. “Solicitamos que exista competencia”, indican más adelante y abundan en sus argumentaciones.

    El borrador, en el que participaron técnicos y expertos en la temática de los representantes de las navieras, está a la espera de la firma de los ejecutivos de esas compañías. Entre ellas se encuentran ONE, Maersk, MSC, Hapag Lloyd y otras vinculadas al grupo Neltume Ports, accionista de Montecon, según dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.

    A mediados de setiembre, Neltume Ports presentó al Poder Ejecutivo una iniciativa privada para construir una segunda terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo que prevé el desarrollo de infraestructura y la instalación de equipamiento por US$ 900 millones. El grupo, de capitales chilenos y canadienses, lo hizo luego de desistir de las reclamaciones que había iniciado en tribunales internacionales.

    En tanto, Katoen Natie advirtió que autorizar una segunda terminal especializada en el recinto portuario violaría el contrato de concesión vigente que explota TCP. También advirtió que de prosperar el proyecto la multinacional belga avanzaría con un arbitraje internacional de mayor cuantía que el que anunció promovería años atrás, por US$ 1.500 millones.

    Selección semanal
    Cuestionamientos a la Jutep

    Blancos pondrán en la mira a los integrantes del oficialismo de la Junta Anticorrupción en sesión especial en el directorio

    Por Federico Castillo
    ANP

    Puerto: ANP acordó pagar más de US$ 600.000 por adeudo en el servicio de control de acceso al tren de UPM

    Por Redacción Búsqueda
    Petróleo

    Justicia desestimó cautelar contra la búsqueda de petróleo ‘offshore’ al entender que no se probó “peligro de lesión”

    Partido Nacional

    Subido a la ola azul de la región, Da Silva recorre Uruguay con el eslogan “Te da la derecha”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Carolina Cosse junto a Yamandú Orsi.

    Presidencia siente alivio tras Congreso del Frente Amplio, mientras Cosse se desmarca del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Un oficial de la Policía Nacional custodia una esquina durante un operativo contra bandas de narcotráfico en el barrio Villa Española.

    Otros dos abogados que defendieron narcos están concursando para ingresar a Fiscalía y se extiende la preocupación en el sistema político

    Por Victoria Fernández
    Presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García.

    Cámara de Industrias: los empresarios “no son bobos”, invierten si hay condiciones y rentabilidad

    Por Ana Morales
    Eduardo Díaz (al fondo) acompañado por su abogada, Patricia Mango.

    Tras una prueba de ADN que descartó vínculo biológico, un padre y una hija quieren anular su parentesco legal, pero la Justicia no lo permite

    Por Leonel García