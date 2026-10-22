Puerto de Montevideo: navieras solicitarán al gobierno que favorezca la “libre competencia” en contenedores

La “preocupación general” que transmitirán con una carta que entregarán en Torre Ejecutiva es que las regulaciones y la estructura que las autoridades definan a futuro para el recinto portuario aseguren la “competencia efectiva” y ofrezcan “alternativas operativas reales” para los usuarios y los operadores

Las principales navieras que operan carga en contenedores del Puerto de Montevideo redactaron una carta que entregarán en las próximas horas en Torre Ejecutiva donde solicitan que, en las decisiones que las autoridades definan en torno a la futura “estructura” de la terminal capitalina, “se preserve y promueva un marco que favorezca la libre competencia” y la existencia de alternativas “verdaderas, eficientes y operacionalmente viables”.

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Según el borrador de la misiva, al que accedió Búsqueda, los representantes de las líneas navieras aclaran que no es su intención “tomar partido en las controversias” que en este momento existen entre los operadores portuarios, las empresas privadas, la Administración Nacional de Puertos y el gobierno, sino que buscan transmitir una “convicción compartida” como “usuarios directos y permanentes” del Puerto de Montevideo y responsables de servicios marítimos que “requieren eficiencia, previsibilidad, continuidad y alternativas operativas reales”.

Aluden de manera directa a lo que establece el decreto 114, uno de los que reglamentó el acuerdo que firmó en 2021 el gobierno uruguayo con el grupo belga Katoen Natie, el accionista mayoritario de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), concesionaria de la terminal especializada de contenedores hasta el año 2081. Alegan que según esa norma la eventual habilitación de una nueva terminal especializada se condicionaba a que la existente “superara el 85% de su capacidad anual durante dos años consecutivos”.

Las navieras plantean que desde una perspectiva “estrictamente operativa” un nivel de utilización de tal magnitud significa un “margen” muy reducido para “absorber” desvíos o picos de demanda que, de forma inevitable, la actividad marítima presenta por distintas circunstancias. También se refieren al régimen de prioridad establecido en el artículo 14 del decreto 115, e indican que no refleja la lógica con la que funciona un servicio marítimo regular desde el punto de vista operativo y comercial.

La “preocupación general” que transmiten las navieras, indica el texto borrador (que está dirigido al presidente de la República, Yamandú Orsi, al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al prosecretario Jorge Díaz y a los respectivos titulares de las carteras de Transporte, Economía, Trabajo, Industria, Ganadería y Relaciones Exteriores), es que la “revisión o definición del modelo portuario futuro debería procurar que las disposiciones regulatorias, además de perseguir objetivos jurídicamente legítimos, sean operacionalmente aplicables y compatibles con las necesidades de quienes efectivamente utilizan el Puerto de Montevideo”.