Mario Lubetkin acumula reclamos en Cancillería mientras su relación con el equipo está desgastada

Mario Lubetkin convocó a todos los equipos de las direcciones generales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Diplomáticos y personal administrativo. Fue una reunión de “diálogo e intercambio”, publicaría más tarde el ministerio en su perfil de X, planteada por el canciller para “conocer de primera mano su trabajo y recoger propuestas que contribuyan a mejorar el funcionamiento del ministerio”.

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El encuentro, desarrollado a un año y medio de iniciado el gobierno, tiene un trasfondo que lo explica. La renuncia del director de Asuntos Económicos, Ricardo Baluga, no fue un hecho aislado, sino la expresión del desgaste en la relación de Lubetkin con buena parte de la estructura de esa secretaría de Estado, dijeron a Búsqueda varias fuentes consultadas.

El deterioro responde a una combinación de problemas. En la interna hay quejas por lo que consideran destratos del canciller hacia sus funcionarios más cercanos, falta de apoyo a los diplomáticos y hasta la ausencia de una defensa presupuestal del ministerio que dejó a la secretaría con una crisis de funcionamiento.

El gremio que nuclea a los trabajadores del servicio exterior tiene una agenda cargada desde hace semanas. La Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior (Afuseu) mantuvo una reunión el viernes 16 con Lubetkin, la viceministra Valeria Csukasi y el director general de secretaría, Andrés Peláez, para transmitirles la “profunda preocupación” del gremio por “cuestiones presupuestarias” que afectan el trabajo de los embajadores. Se trataba de una “situación crítica”, según el gremio.

En una comunicación que envió a sus socios después del encuentro, fechada el lunes 19 y a la que accedió Búsqueda , la directiva de Afuseu informó que uno de los puntos discutidos fue el retraso en los giros de las “partidas de arrendamiento”. El gremio agradeció “los esfuerzos” de las autoridades para “resolver la situación crítica” que los funcionarios en el exterior “están padeciendo”, pero “se señaló la importancia de trabajar en una anticipación más efectiva de este problema, dada la disrupción y el perjuicio que los actuales atrasos generan, incluso para la imagen del país”.

Días antes de esa reunión, la Cancillería había emitido una circular en la que habilitaba a las embajadas a emplear cualquier sobrante de otras partidas para “adelantar arrendamientos de ayudas de vivienda de funcionarios”.

Las autoridades, decía la circular, estaban en conversaciones con el Ministerio de Economía para conseguir un refuerzo presupuestal para cubrir los gastos hasta fin de año. Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron que hubo un acuerdo entre las secretarías de Estado y que la Cancillería recibirá el dinero, lo que no implica que el problema no se pueda repetir en 2027.

Afuseu planteó a la cúpula del Ministerio de Relaciones Exteriores su preocupación por la “lentitud y la poca previsibilidad respecto a las salidas al exterior, hecho que genera una gran incertidumbre entre los funcionarios que están en condiciones de prestar funciones en el extranjero”, dice el resumen de la reunión. “Se trata de un aspecto crucial y básico tanto para el buen funcionamiento de la Cancillería en sus representaciones en el exterior como para lograr el equilibrio elemental entre las condiciones prevalentes en capital y en destino para el personal diplomático”.

El gremio sostuvo que no hay “una correlación medianamente adecuada” entre el “esfuerzo” que se les pide a los trabajadores del ministerio para llevar adelante la agenda de política exterior “amplísima” del gobierno y las “herramientas” que poseen para llevar adelante sus tareas. “Los funcionarios del Servicio Exterior siguen cumpliendo, a un altísimo costo personal, con los exigentes objetivos propuestos, a través de un trabajo profesional y dedicado en condiciones difíciles”, añadió la directiva.

Afuseu pidió a las autoridades que desarrollen una mejor “defensa” de la situación presupuestal del ministerio en el ámbito político. En el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas, meses atrás, entre los diplomáticos y los funcionarios hubo malestar por la reducción presupuestal que sufrió el ministerio. Para 2027, el Poder Ejecutivo dispuso un recorte de $ 21 millones para funcionamiento y $ 36 millones en “protocolo y misiones oficiales”. En 2028 y 2029 la disminución proyectada para el segundo rubro es de $ 37 millones cada año.

En el resumen, la directiva de Afuseu reconoció la “apertura” al diálogo de las autoridades y expresó que estaría en sesión permanente para dar seguimiento al tema.

Poca defensa

El planteo por los problemas económicos llegó apenas dos semanas después de que Afuseu le mandara una nota al canciller para expresarle su “profunda preocupación” por la falta de apoyo a su trabajo y el “desconocimiento” de sus capacidades técnicas.

La nota, fechada el 3 de octubre, dice que en los últimos meses hubo “diversos episodios” en los cuales “el servicio exterior en su conjunto o algunos de sus integrantes se han visto expuestos públicamente en la prensa nacional de manera negativa, no profesional, afectando la dignidad institucional y personal de los funcionarios, así como afectando el debido resguardo que corresponde a los funcionarios en el ejercicio de su labor”.

El comunicado de Afuseu dice que el “respaldo” de la “superioridad” al trabajo de los diplomáticos es “fundamental” para desempeñar la tarea y también en el marco de una relación de confianza “más allá de la naturaleza jerárquica propia de esta institución”.

El gremio “observa con preocupación situaciones en las que la experiencia, el conocimiento técnico y la trayectoria profesional de los funcionarios diplomáticos de carrera no parecen ser debidamente valorados al momento de adoptar determinadas decisiones, realizar anuncios o definir orientaciones que inciden directamente sobre el funcionamiento del ministerio y sobre el ejercicio de la política exterior de la República; una observación que se aprecia, por ejemplo, cuando se quiere justificar la designación de embajadores políticos”, dice la nota.

La directiva de Afuseu asegura que su planteo no implica “desconocer las potestades” de las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo, sino señalar “que una Cancillería sólida requiere que la conducción política y el servicio exterior profesional se complementen”.

La mala relación

La nota del 3 de octubre de poco sirvió para evitar la renuncia del director de Asuntos Económicos. El Observador informó la semana pasada que Baluga dejó su cargo por los problemas de relacionamiento con el ministro.

Desde Cancillería subrayaron a Búsqueda que en su carta de renuncia, presentada el 9 de octubre, el diplomático argumentó “motivos personales” para tomar la decisión.

Varias fuentes dijeron a Búsqueda que la relación de Baluga con Lubetkin se había vuelto insostenible. Baluga había sido antes jefe de gabinete de Lubetkin, lugar que también abandonó en su momento por el desgaste en la relación. Por ese cargo, que implica una relación directa con el canciller, pasó antes el actual embajador en Italia, Alfredo Bogliaccini, y ahora es ocupado por Imelda Smolcic.

Baluga no es el único que se alejó del entorno del ministro. Al menos cuatro personas —entre administrativos y diplomáticos, y sin contar aquellos embajadores que fueron designados en el exterior— han pedido cambiar de área de trabajo para no quedar en la órbita directa de Lubetkin, según los informantes, que pidieron mantener sus nombres en reserva por temor a represalias. Los planteos se repiten entre los funcionarios: “malos tratos”, “mensajes a cualquier hora del día”, “comentarios despectivos”.

Uno de los consultados dijo que el ministro puede parecer “poco empático”, pero aclaró que no ha habido ningún tipo de denuncias de acoso en su contra. Además, sostuvo que, en el encuentro con los equipos de las direcciones generales, Lubetkin “abrió el juego” para que los funcionarios dieran su opinión y preguntó si había “algún problema de funcionamiento” que alguien quisiera plantear. “Fue un intercambio fructífero y en ningún momento hubo críticas”, resumió.

El canciller, @MinLubetkinUy mantuvo un encuentro de diálogo e intercambio con los equipos de las direcciones de Asuntos Consulares, Asuntos Políticos, Asuntos Económicos y Mercosur, para conocer de primera mano su trabajo y recoger propuestas que contribuyan a mejorar el funcionamiento del Ministerio.En el futuro continuará manteniendo reuniones con otras áreas de la Cancillería para seguir dialogando e intercambiando sobre oportunidades de mejora. — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) October 20, 2026

Mientras que para algunos diplomáticos la instancia fue positiva y una señal en el camino correcto, para otros no colmó las expectativas y no tuvo una instancia real para plantear críticas, según las consultas de Búsqueda.

La experiencia pareció tan buena para las autoridades que el ministerio anunció en una publicación en X que Lubetkin “en el futuro continuará manteniendo reuniones con otras áreas de la Cancillería para seguir dialogando e intercambiando sobre oportunidades de mejora”.