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    La carrera por el poder de los Bolsonaro se vuelca en el sur de Brasil

    Flávio no es el único Bolsonaro que hace campaña con el apellido familiar. Sus hermanos Carlos y Renan también son candidatos al Congreso, en un estado donde el respaldo a Jair Bolsonaro sigue siendo fuerte

    Un vendedor ofrece artículos de campaña en apoyo al candidato presidencial Flavio Bolsonaro frente al Congreso Nacional en Brasilia el 15 de setiembre de 2026, durante una audiencia en el Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil sobre la investigación de los supuestos vínculos entre el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro.

    Un vendedor ofrece artículos de campaña en apoyo al candidato presidencial Flavio Bolsonaro frente al Congreso Nacional en Brasilia el 15 de setiembre de 2026, durante una audiencia en el Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil sobre la investigación de los supuestos vínculos entre el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro.

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    EVARISTO SA / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Los esperaron durante horas bajo la lluvia y el frío de este invierno que no acaba nunca en Joinville, en el sur de Brasil, el sábado 19 de septiembre. En el recinto ferial de esta ciudad del estado de Santa Catarina, que en su día acogió la mayor feria de armas del país, los activistas no daban crédito a lo que veían.

    Hay que decir que los votantes de esta poderosa familia de tendencia de extrema derecha estaban de enhorabuena: en el escenario no tenían a uno, sino a tres Bolsonaro. El hijo mayor, Flavio (45 años), designado por su padre, Jair, como candidato del Partido Liberal a las elecciones presidenciales, estaba acompañado por sus hermanos: Carlos (43 años), que se presenta a las elecciones al Senado, y Jair Renan (28 años), candidato a diputado federal.

    “¿Por qué su estado es ejemplar? ¡Porque nunca ha sido gobernado por el Partido de los Trabajadores!”, corea Flavio, instando al público a votar por su hermano Carlos, que se presenta por primera vez al Senado por esta región del sur.

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    Concejal de Río de Janeiro desde hace más de 20 años, Carlos es un auténtico carioca trasladado a esta zona y del que se burlan habitualmente por su acento, en el que destaca demasiado la “ch”.

    Decidió mudarse al sur hace unos meses, guiado, según él, por los valores de la población de esta región. Y, sobre todo, para aspirar a un escaño en el Senado federal que le resultaría mucho más difícil de conseguir en la capital turística del país, donde el panorama político es demasiado competitivo.

    Una implantación estratégica en el sur de Brasil

    Carol de Toni, compañera de candidatura de Carlos Bolsonaro, aprovecha su experiencia en Joinville. “Ha ayudado a gestionar una ciudad como Río, así que nuestro estado vecino es todo un regalo. Somos un pueblo trabajador y conservador, que se adhiere a los valores que defendía Jair Bolsonaro”. Lo dice como si el carisma de su padre, condenado el año pasado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado y con la prohibición de participar en la campaña, viajara en el cuerpo de su hijo.

    “Soy muy religiosa. No llegaría a decir que es un poco como el Espíritu Santo, pero hay algo de eso. Jair Bolsonaro es el héroe de todos nosotros. Así que, si puede estar un poco con nosotros a través de sus hijos, ¡mucho mejor!”, afirma Carole de Toni. De hecho, el retrato del expresidente, a modo de talismán, preside cada acto de la campaña.

    Carlos Bolsonaro y la estrategia de “volcarlo todo en sus redes sociales”

    Detrás de Flávio, Carlos pasa un poco más desapercibido. Incluso en ausencia de su hermano mayor, sus intervenciones en los medios son escasas. En la sede de la campaña recuerdan que “las agendas de los candidatos Bolsonaro no se hacen públicas por motivos de seguridad”.

    Para Felipe Pereira, periodista del portal Universo Online (UOL), se trata sobre todo de una estrategia de campaña. “Guardar silencio ante los medios nacionales y volcarlo todo en sus redes sociales es una petición explícita de Jair Bolsonaro”, explica.

    Su terreno no es, por tanto, el de los mítines. Aunque menos carismático que su padre o que sus dos hermanos mayores, se dirige directamente a los militantes y mantiene con la base bolsonarista, bastante radical, una relación de desconfianza hacia las instituciones.

    En el estado de Santa Catarina, donde casi el 70 % de los votantes apoyó a Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022, este método ha encontrado un público fiel. Los mensajes circulan por los grupos de WhatsApp familiares y profesionales. Un vídeo de TikTok en el que se critica a Lula, al Tribunal Supremo o a las políticas medioambientales del Gobierno puede difundirse en cuestión de minutos.

    Joao Feres, politólogo especialista en el bolsonarismo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, explica por qué este desplazamiento hacia el sur es estratégico: “La familia apuesta por una marca nacional. Se trata de candidaturas sin un arraigo local real, que cuentan con el apellido Bolsonaro para compensar la falta de vínculo con el territorio”. La campaña se organiza menos en torno a un programa que a una comunidad política cuidadosamente seleccionada: un sur conservador, formado por grandes propiedades agrícolas, que se identifica con la bandera, la fe en Dios, los valores del trabajo y el espíritu emprendedor, pero que, sobre todo, rechaza visceralmente las políticas sociales de izquierda.

    Jair Renan, el benjamín en prácticas

    A una hora de la capital de Santa Catarina se encuentra Balneario Camboriú, conocida como el “Dubái brasileño”. Esta localidad costera, que cuenta con los rascacielos más altos de América Latina, vive principalmente del dinero del sector agroalimentario. Un público que ya está convencido de la causa del expresidente.

    Jair Renan, el benjamín de la familia, se siente allí como pez en el agua. Vino a estudiar Derecho en el Centro Universitario Avantis. Jair Renan Bolsonaro fue bautizado en la iglesia evangélica y, hace tres años, resultó elegido concejal por amplia mayoría. ¿Su punto fuerte? Dirigirse a los jóvenes.

    En su local de campaña, repleto de fotos tanto del padre como del hijo, los militantes incluso se divierten con su parecido físico con su patriarca. Aseguran que es “el mejor candidato del estado”, al verlo como un joven con ganas de comerse el mundo y que "da vida a su padre, que ya no tiene derecho a expresarse", afirman. Sin embargo, apenas toma la palabra en el pleno del ayuntamiento y, cuando se expresa en las redes sociales, su tono y su discurso parecen escritos a máquina. En abril pasado, pronunció un discurso confuso sobre la dictadura militar brasileña, en el que mencionó a políticos de más edad para quienes "esa fue la mejor época de Brasil".

    Frente a la sede del partido, el peluquero y barbero Eduardo Souza ha recibido peticiones de cortes de pelo “al estilo Renan”. Lo cuenta con una sonrisa, antes de que una mueca se dibuje en su rostro. “Puede aprovecharse del apellido e incluso del nombre de su padre, pero solo él puede salvar a nuestro país del comunista Lula”.

    No obstante el apoyo, para el politólogo João Feres, la moderación contribuiría a “diluir” la marca Bolsonaro. No obstante, "la radicalización la preserva, pero limita el techo electoral", explica, y anima a desconfiar de la idea de un legado automático.

    “El capital político de Jair Bolsonaro no se transmite por herencia”, opina. Sus hijos llevan el apellido y, con él, “el acceso a un electorado ya consolidado”. Pero ninguno ha construido aún “una línea propia que pueda mantenerse sin la referencia al padre”.

    Detrás de las banderas y las consignas, empieza a imponerse una pregunta: ¿puede el bolsonarismo sobrevivir a Jair Bolsonaro sin quedarse atrapado en su sombra?

    FUENTE:FRANCE24

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