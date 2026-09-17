El Frente Amplio está “alerta” para “reaccionar inmediatamente” si surgen indicios “golpistas” de Trump en Brasil

La elección presidencial de Brasil se vive en el Frente Amplio como si fuera propia. “Es como si fuéramos una cosa sola” con el Partido de los Trabajadores, que busca la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, dijo Fernando Gambera, presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), a Búsqueda . “Como si todos, tanto ellos como nosotros, estuviéramos viviendo una elección que nos involucra de igual manera y que nos va la vida de igual manera”.

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La hermandad entre el Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores se traduce en trabajo conjunto de cara a la jornada electoral y también en un estado de alerta compartido.

El despliegue del Frente Amplio se da durante esta campaña en tres niveles: militancia en los cuatro departamentos de frontera con Brasil —Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha—, “el comité de aguante a Lula”, que opera principalmente desde Montevideo, y el acompañamiento de dirigentes frenteamplistas a la dirección del Partido de los Trabajadores en Brasil durante la jornada electoral. “Todo ese andamiaje tiene que estar especialmente alerta para reaccionar inmediatamente“ ante “una probabilidad o algún tipo de indicio de parte de (Donald) Trump y de Estados Unidos de volver a reeditar intenciones golpistas”, sostuvo Gambera.

El presidente de la Carifa destacó que el 4 de octubre, cuando se realice la primera vuelta electoral, debe vivirse como “una fiesta de la democracia”, pero advirtió que al mismo tiempo “hay que estar alerta porque quienes comparecen tienen antecedentes golpistas probados: en el caso interno de Brasil, Bolsonaro, la familia, padre e hijo, y Trump es claramente un presidente golpista”.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó en setiembre de 2025 a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 con Lula. Ese tribunal condenó en junio de 2026 a uno de sus hijos, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, a cuatro años de prisión en régimen semiabierto por el delito de coacción en el curso del proceso. Bolsonaro dejó su banca, se radicó en Estados Unidos y, según la Justicia brasileña, desde allí orquestó la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos contra las exportaciones brasileñas con el fin de evitar la condena de su padre.

Uno de sus hermanos, Flávio, es quien compite cabeza a cabeza con Lula por la presidencia. Un sondeo de Quaest publicado el lunes 17 y encargado por O Globo muestra un empate técnico en segunda vuelta, que será el 25 de octubre. Incluso, dentro del margen de error, la medición presenta a Bolsonaro por primera vez liderando, con 42% frente a 40% del actual mandatario.

Cuando Bolsonaro fue condenado, Trump declaró que fue “muy parecido” a lo que intentaron hacer con él, “pero no lo consiguieron”, y definió al expresidente como “un buen hombre”. Un comité especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluyó en 2022 que el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue un intento de golpe de Estado orquestado por Trump, pero la acusación no prosperó y el exmandatario volvió a la presidencia en 2025.

Mientras las alertas se encienden en el Frente Amplio, su dirigencia coordina acciones con el Partido de los Trabajadores. Preparan una reunión virtual con el senador Humberto Costa, secretario de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores, y Misiara Oliveira, la secretaria adjunta, y una actividad en conjunto de los partidos para los últimos días de setiembre, que probablemente será en la Huella de Seregni. Gambera remarcó que lo clave es que quienes estén habilitados a votar visualicen la importancia de ir a las urnas, no solo porque es una elección pareja, sino por lo que está en juego y por “la injerencia y la intromisión en la soberanía de los países de Trump y el gobierno de Estados Unidos”.

El acuerdo estratégico entre el Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores llevó a que las autoridades de ambos partidos, Fernando Pereira y Edinho Silva, planificaran un encuentro de movimientos sociales el próximo 3 de diciembre en Montevideo, con actividades en el Velódromo y entre la fuente luminosa del parque de los Aliados y el Obelisco. Pereira y Silva coincidieron en Barcelona en abril, en la IV Reunión en Defensa de la Democracia que agrupó a presidentes progresistas como Lula y Yamandú Orsi, y allí comenzaron a diseñar este encuentro, que será de carácter internacional y tendrá un homenaje a Lula.

En el marco de este vínculo interpartidario, un referente del Partido de los Trabajadores presentará en Montevideo en las próximas semanas los resultados de un estudio del Observatorio de Juventudes contra el Extremismo, una iniciativa que impulsaron en 2025 cinco presidentes progresistas: Orsi, Lula, Pedro Sánchez (España), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia). Los últimos dos ya no están en funciones.

Acuerdo con comunistas chinos

En paralelo a estos movimientos regionales, el Frente Amplio firmó en los últimos días un acuerdo de intercambio y cooperación con el Partido Comunista de China, informaron varias fuentes a Búsqueda. Pereira, que visitó China el año pasado, fue quien forjó el acuerdo.

La fuerza política despliega una agenda internacional que llevó este miércoles 16 al presidente del Frente Amplio a Colombia, donde gobierna el ultraderechista Abelardo de la Espriella desde el 7 de agosto. Pereira tiene en agenda una reunión con el senador Iván Cepeda, el candidato del oficialismo que perdió en el balotaje.

Por su parte, la vicepresidenta Carolina Cosse participó la semana pasada de la 11ª Cumbre de la Franja y la Ruta en Hong Kong, una iniciativa global impulsada por China que conecta a más de 150 países. Cosse informó en la red social X que se reunió con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, y con la presidenta del Consejo Legislativo, Starry Lee, y que tuvo “el honor” de participar del discurso de apertura de la cumbre. Además, visitó el Parque de la Ciencia y la Tecnología, al que definió como “el mayor ecosistema de innovación y tecnología” de Hong Kong, con más de 2.500 empresas tecnológicas de 26 países.

Estos lazos se estrechan días antes de que Orsi hable en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

En ese marco, el excanciller Omar Paganini planteó que “hay que mantener las excelentes relaciones con China”, pero que el gobierno debería “tener cuidado con generar gestos públicos en una sola dirección”. A su juicio, a “Uruguay le han faltado señales hacia Estados Unidos”. El segundo canciller de Luis Lacalle Pou dijo el martes 15 en Cinco sentidos de Canal 5 que “en diplomacia se necesitan gestos públicos” más “equilibrados” y que el mandatario debería ir a Washington, como ha hecho Lula.

Paganini valoró como positivo el acercamiento diplomático de Uruguay a India, aunque cuestionó que el canciller Mario Lubetkin haya participado como observador de una cumbre de los Brics, al que definió como “una alineación política de las nuevas potencias no occidentales”.