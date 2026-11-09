La COP31 arranca en Turquía con el desafío de avanzar hacia compromisos climáticos concretos

Esta nueva COP (Conferencia de las Partes o Conference of the Parties, en inglés) del clima comienza con una comunidad internacional sacudida por el estruendo de las balas, las bombas y las botas militares. Turquía se encuentra en la encrucijada geográfica de las tres principales zonas de conflicto: Rusia y Ucrania, del lado del mar Negro; los territorios palestinos, a 700 kilómetros de Antalya; e Irán y Medio Oriente, en su frontera oriental.

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Las guerras en Ucrania desde 2022 y, posteriormente, en el Golfo desestabilizaron el suministro de gas y petróleo y provocaron “la crisis energética más grave de la historia”, recordó en abril Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Desde la crisis del estrecho de Ormuz, las importaciones de combustibles fósiles supusieron un sobrecosto de 104.000 millones de euros para los Estados europeos. Esta dinámica inflacionaria sería insostenible para la población sin ayudas públicas masivas. En septiembre, 94 países subsidiaban el consumo de combustibles, según los cálculos del Financial Times.

“Estas guerras no son ajenas a la cuestión climática”, sostiene la Red de Acción Climática (RAC) de Francia, que agrupa a decenas de ONG. “Dejan al descubierto los callejones sin salida de un orden internacional en el que el poder militar, los intereses geopolíticos y la dependencia de los combustibles fósiles siguen estructurando las relaciones entre los Estados. Al mismo tiempo, las sequías, las inundaciones, las olas de calor y otros fenómenos extremos potenciados por El Niño podrían alcanzar una intensidad sin precedentes en las próximas semanas”. Y alimentar los conflictos armados y las migraciones. El calentamiento superará el umbral simbólico de 1,5 °C dentro de unos años, reconoció recientemente la ONU. Cada fracción adicional de grado afecta a las sociedades, los recursos —agua y energía— y las infraestructuras.

Con casi todos los Estados y decenas de miles de delegados y observadores reunidos, “esta COP de ninguna manera se desarrolla en una burbuja aislada, sino que se construye a la luz del contexto internacional”, subraya Gaïa Febvre, responsable de políticas internacionales de la sección francesa de la RAC. Ese contexto "nos recuerda que nuestra dependencia de los combustibles fósiles es un factor de vulnerabilidad".

Legisladores del Congreso estadounidense

En el plano político, la señal no es alentadora: se anunció la presencia de 77 jefes de Estado y de gobierno en la cumbre del miércoles 11 y el jueves 12. La gran mayoría procede de África y de los pequeños Estados insulares del Pacífico, las regiones más vulnerables al cambio climático.

A seis meses de dejar el poder, Emmanuel Macron brillará por su ausencia, al igual que sus pares de Alemania, Italia, Canadá y Japón. La representación del G7 quedará así reducida al primer ministro británico, Andy Burnham. Estados Unidos, que directamente se retiró del Acuerdo de París, no enviará a ningún representante oficial, al igual que el año pasado. Sin embargo, algunos legisladores del nuevo Congreso, que pasó a manos de los demócratas, anunciaron su presencia, al igual que el exvicepresidente John Kerry. Se espera que sus intervenciones despierten interés, como ocurrió con las del californiano Gavin Newsom, que asistió a la COP de Brasil el año pasado. La Unión Europea presentará la posición de los Veintisiete, pero la Comisión Europea aclaró que no espera una “revolución” en materia climática.

Entre las grandes economías emergentes estarán presentes China, con el vicepresidente Han Zheng, y Brasil, con su presidente Lula, recientemente reelegido y muy activo el año pasado. Más incierto es el viaje de Narendra Modi, primer ministro de la India, el tercer mayor emisor mundial.

Lo que está en juego en la COP31 “no es simplemente saber si los países pueden ponerse de acuerdo sobre una nueva declaración [de cierre de la COP], sino si esta puede contribuir a acelerar la acción sobre el terreno, para que sea más rápida, más justa y resiliente”, resume Marta Torres Gunfaus, directora del programa de clima del Instituto de Relaciones Internacionales y Desarrollo Sostenible (Iddri). No cabe esperar anuncios espectaculares, pero los próximos quince días dirán si el contexto energético provocó un cortocircuito en el multilateralismo o si, por el contrario, sirvió de electrochoque.

Electrificar sí, pero ¿cómo?

La presidencia de la COP puso la electricidad en el centro de su propuesta: elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo final de energía mundial para 2035, frente a poco más del 20% actual. “La crisis de Ormuz y sus consecuencias en los mercados del petróleo y del gas impulsaron enormemente a países de muchas regiones del mundo a avanzar hacia la descarbonización del transporte y el desarrollo de las energías renovables. Creo que es una señal que va a perdurar”, analiza Laurence Tubiana, diplomática especializada en negociaciones climáticas.

Aunque la meta es loable, parece poco ambiciosa, ya que la AIE mostró que esa era ya la trayectoria actual. Luego, la dificultad será precisar en el texto las características de la electricidad producida: si no se añade el adjetivo “limpia” a “electricidad”, el esfuerzo sería en vano, a juicio de los expertos. Francia y la UE apoyan ese término, que incluye la energía nuclear junto con las renovables. “Es importante que este tema quede incluido en una decisión adoptada por todas las partes y no solo por un grupo de Estados. Eso tendría mucho más impacto”, asegura el equipo de la ministra francesa de Medioambiente, Monique Barbut. La batalla semántica volverá a marcar el ritmo de las conversaciones para alcanzar una declaración conjunta.

“Desarrollar las renovables está bien, pero, si no logramos reducir el uso de los combustibles fósiles, no va a funcionar”, advierte Fanny Petitbon. Porque la expansión masiva de la electricidad no supone, por sí sola, una disminución de la producción y el consumo de esos combustibles. “Si la red eléctrica no es limpia, la electrificación no elimina las emisiones: las desplaza del tubo de escape a la chimenea de la central”, explica Alexis Normand, director de Greenly, una empresa emergente especializada en contabilidad de carbono que estudió la situación, muy dispar, de las 38 economías de la OCDE frente a esta meta. “Sin una condición que exija electricidad de bajas emisiones de carbono, es una política a medias”.

Por lo tanto, la meta “35 para el 35” exige analizar con detenimiento qué hace falta para pasar del eslogan a una verdadera descarbonización. Para Marta Torres Gunfaus, "una meta no bastará por sí sola para producir esta transformación: debe ir acompañada de un conjunto de medidas que faciliten su implementación y mantenerse dentro de una transición más amplia de abandono de los combustibles fósiles". Y eso no está garantizado.

Una doble presidencia fosilizada

Por primera vez, la presidencia de la COP tendrá dos cabezas. Turquía se encargará de la logística del encuentro y de la "Agenda de Acción". Esta expresión de la jerga climática designa todas las iniciativas voluntarias que gobiernos, empresas u ONG emprenden al margen de las negociaciones para acelerar la implementación del Acuerdo de París. Un ejemplo es la conferencia de Santa Marta sobre el abandono de los combustibles fósiles. Ante el evidente fracaso de las COP a la hora de poner en marcha sus decisiones, Colombia invitó en abril a 56 países "sinceros" en su voluntad de abandonar los combustibles fósiles. Queda por ver hasta qué punto la iniciativa marcará un hito, cuando este país, referente en materia climática, está ahora en manos de la extrema derecha.

Por su parte, Australia, encargada de representar de la mejor manera posible los intereses de los pequeños Estados insulares del Pacífico, conducirá las negociaciones oficiales. Según los especialistas, ambas vertientes, la agenda y las negociaciones, tienen ahora casi la misma importancia.

"¿Esta división de tareas resistirá la realidad de las negociaciones?", se pregunta Gaïa Febvre, mientras Turquía ha declarado que pretende tener la última palabra sobre su resultado.

"Esperamos que la COP31 inste a cada país a presentar un plan con plazos y financiamiento para abandonar los combustibles fósiles de aquí a 2040, y a poner fin a los subsidios a esas energías, protegiendo al mismo tiempo a los hogares de bajos ingresos", explica Fanny Petitbon, responsable de la ONG 350.org en Francia.

Sin embargo, ambas copresidencias tienen en común estar cubiertas de hollín. Australia es el tercer mayor exportador mundial de combustibles fósiles y el segundo de carbón. Concentra más de la mitad de las minas de este combustible en desarrollo en el mundo. "Su apoyo a la industria de los combustibles fósiles sigue siendo inquebrantable", señala la Red de Acción Climática, que recuerda que es "uno de los poquísimos países industrializados que no han fijado ninguna fecha para abandonar el carbón". El sitio Climate Action Tracker califica su política climática de "insuficiente".

Turquía es el mayor productor de electricidad a partir del carbón en Europa. Su hoja de ruta energética para 2040, presentada el jueves, prevé inversiones de decenas de miles de millones en renovables, pero no menciona el abandono del carbón. El ministro turco de Energía acaba de anunciar su intención de multiplicar por diez la producción de petróleo y gas mediante la explotación de nuevos yacimientos, en particular en África y Medio Oriente, para dejar de depender de las importaciones.

Los dos países están vinculados por una relación comercial que la ONG 350.org sacó a la luz: entre 2015 y 2025, Australia vendió a Turquía más de 28 millones de toneladas de carbón. También pretenden reforzar sus intercambios de gas.

Ninguna de sus cartas, que tradicionalmente se envían a los Estados antes de una COP, menciona los combustibles fósiles.

Sin embargo, serán los ministros de Clima y Medioambiente Chris Bowen y Murat Kurum quienes deberán velar por que el mundo cumpla su promesa de "abandonar progresivamente los combustibles fósiles", "de manera justa, equitativa y ordenada", según los términos del acuerdo alcanzado… en Emiratos Árabes Unidos, un pilar del oro negro. Una muestra de que todo es posible. "Turquía puso mucha energía en conseguir esta COP", señala Laurence Tubiana, "y Erdogan quiere un éxito: pronto habrá elecciones".

¿Hacia una reforma de las COP?

Podrían enviarse algunas señales el 11 de noviembre, durante un diálogo político de alto nivel sobre el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Luego, el 18 de noviembre, a dos días del cierre, se celebrará una reunión ministerial de la "coalición de voluntarios" de Santa Marta. Solo tres países —Francia, Alemania y Países Bajos— presentaron una hoja de ruta para abandonar las energías contaminantes en el marco de esta iniciativa. En paralelo, la semana pasada, la presidencia brasileña de la COP30 también presentó su metodología para orientar al conjunto de los países, que recibió elogios.

Las iniciativas brasileña y colombiana se retroalimentan. Laurence Tubiana ve en ellas "una señal económica fundamental" que "muestra a los sectores del petróleo y del gas que nos acercamos al final, que les convendría reconvertirse a otras actividades y que tendrán que pagar por las externalidades negativas que generan".

No faltarán resistencias. La India declaró, a través de su ministro de Medioambiente, que se opondrá a cualquier iniciativa de abandono de los combustibles fósiles, que necesita para cumplir sus objetivos de desarrollo.

Del mismo modo, la influencia de los intereses del sector de los hidrocarburos, con una fuerte presencia en las salas de negociación, volverá previsiblemente a generar polémica. Las ONG reclaman una verdadera política sobre conflictos de intereses para las COP.

"Las COP siguen siendo un espacio absolutamente esencial porque es el único lugar donde todavía se puede avanzar en temas como el financiamiento climático, el abandono de los combustibles fósiles o la planificación de la adaptación", explica Marine Pouget, experta en gobernanza climática internacional de la RAC. "Pero observamos fallas y bloqueos que no se van a resolver solos". Entre ellos, la toma de decisiones por consenso: a diferencia de una votación, permite que uno o dos países bloqueen cualquier decisión. Y "fabrica lentitud", en palabras de los expertos en gobernanza climática Stefan Aykut y Amy Dahan.

Está previsto que la idea de una reforma sea objeto de consultas en Antalya. La reclaman negociadores, ministros y, desde hace varios años, personalidades como el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon, que piden una "reestructuración fundamental". La primera exigencia: "excluir [de la presidencia de las COP] a los países que no apoyan el abandono progresivo de los combustibles fósiles".

El financiamiento climático, más allá de las COP

Los países menos desarrollados pagan el precio más alto por un cambio climático al que han contribuido poco. El ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, recordará la urgencia de corregir esta injusticia, dos meses después del derrumbe de un glaciar que dejó víctimas mortales en el país, cuyas necesidades rondarían los 5.000 millones de dólares. El nuevo y raquítico Fondo de Pérdidas y Daños aportará 20 millones.

El dinero destinado a la adaptación volverá a ocupar un lugar central, aunque la UE ya advirtió que no habrá nuevos compromisos financieros en esta COP. Francia facilitará juntamente con Filipinas, un país muy vulnerable, las conversaciones sobre financiamiento.

Los Estados se comprometieron a conseguir 300.000 millones de dólares anuales en fondos públicos para 2035 con el fin de ayudar a los países en desarrollo, con la idea de alcanzar 1,3 billones entre recursos públicos y privados, el monto de las necesidades estimadas por los países del Sur. Según la OCDE, el financiamiento movilizado por los países desarrollados en 2024 superó los 100.000 millones de dólares por tercer año consecutivo.

El financiamiento sigue siendo el principal obstáculo para cualquier avance. Los Estados se enfrentan, en particular, por la clasificación de los países en desarrollo, que no ha cambiado en 30 años. Los países del Norte quieren que las grandes economías emergentes también contribuyan: "Será una prioridad", señalan en el ministerio francés.

La cuestión recurrente de los grandes recursos financieros excede el mandato de las COP del clima. Pero estas sirven de caja de resonancia para quienes promueven una reforma global de las instituciones de Bretton Woods de 1945 —el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial—, que no están adaptadas a las nuevas realidades climáticas ni a la espiral de la deuda, agravada por los préstamos. La principal referente de este movimiento, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, volverá a hacerse oír desde la tribuna.

La COP31 se considera una etapa de transición antes de un balance mundial, dentro de dos años, en un país aún por determinar. La India se había postulado antes de dar marcha atrás sin explicaciones. El año próximo, la COP32 se celebrará en Adís Abeba, Etiopía. En el Cuerno de África, adaptarse a un cambio climático cuyos efectos se ven multiplicados por El Niño es una cuestión de supervivencia.

FUENTE:RFI