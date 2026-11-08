  • Cotizaciones
    domingo 08 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    León XIV pide ante Milei que el crecimiento económico alcance a los sectores más vulnerables

    En su primera visita a Argentina, el papa defendió una economía al servicio de las personas, reclamó atención para jubilados y personas con discapacidad y pidió diálogo para fortalecer la democracia; el presidente argentino recordó a Francisco y destacó su figura ante el pontífice

    León XIV durante el encuentro con el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el 8 de noviembre de 2026.

    León XIV durante el encuentro con el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el 8 de noviembre de 2026.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El papa León XIV aprovechó su primer encuentro con Javier Milei para transmitir un mensaje sobre la situación económica y social de Argentina. Sin cuestionar directamente las medidas del gobierno, pidió que el crecimiento alcance a quienes tienen mayores dificultades y advirtió que la economía no debe estar por encima de las necesidades de las personas.

    “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó este domingo en Buenos Aires, durante su discurso ante las autoridades, con el presidente argentino presente.

    El pontífice también reclamó atención para quienes, pese a trabajar, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares. Sus palabras llegaron en un momento de tensión entre la Iglesia argentina y el gobierno por el impacto social de las políticas de ajuste.

    Leé además

    leon xiv en florida, una misa marcada por el calor y la emocion
    Visita León XIV

    León XIV en Florida, una misa marcada por el calor y la emoción
    El papa León XIV saluda a los fieles en Florida.
    Video
    León XIV en Uruguay

    El papa León XIV se despidió de Uruguay y elogió a las madres y abuelas que “mantienen abierta” la fe en Dios

    Un mensaje para los sectores más vulnerables

    León XIV pidió una “especial preocupación” por los jubilados, las personas enfermas y quienes viven con alguna discapacidad. También reclamó que el crecimiento económico alcance a “quienes encuentran mayores dificultades” y no quede limitado a los sectores que tienen mejores condiciones.

    “A pesar de trabajar duro, tienen dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares”, señaló el pontífice al referirse a las familias que no llegan a fin de mes. Sus palabras llegaron en medio de las críticas de la Iglesia argentina a las políticas de austeridad del gobierno.

    Aunque no mencionó directamente los recortes de Milei, sus referencias a la protección social se producen en un contexto de reducción del gasto público que alcanza a áreas como la salud, las universidades y los programas de asistencia.

    La Iglesia argentina ha expresado su preocupación por las consecuencias de esas medidas, en particular para las personas con discapacidad y otros sectores que dependen de la ayuda estatal. El papa evitó una confrontación directa con el presidente, pero dejó planteada su posición sobre el papel de la economía y la necesidad de proteger a quienes atraviesan mayores dificultades.

    El papa pidió diálogo para fortalecer la democracia

    Durante su discurso, León XIV también se refirió a las divisiones políticas y sociales de Argentina. Sostuvo que la democracia necesita disposición para escuchar, cuidado en el uso de las palabras y una búsqueda paciente de acuerdos.

    “Se fortalece con disposición a escuchar, con el cuidado de la palabra, con la búsqueda paciente de acuerdos y con la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta”, expresó ante Milei.

    El planteo tuvo lugar en un país atravesado por fuertes enfrentamientos políticos y un discurso público marcado por los ataques entre dirigentes. Milei ha mantenido un estilo confrontativo desde su llegada al poder, con frecuentes críticas a la oposición y a los medios de comunicación.

    Sin mencionar esos episodios, el pontífice defendió la necesidad de reconocer al que piensa diferente y construir acuerdos. Fue otro de los mensajes de su primera intervención pública en el país.

    Milei recordó a Francisco y su legado

    En su intervención, el presidente argentino comenzó con un homenaje a Jorge Bergoglio, el papa Francisco, fallecido en 2025. “Quiero comenzar recordando a nuestro querido Jorge Bergoglio, el papa Francisco, el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano”, afirmó.

    Milei sostuvo que su muerte dejó “un vacío enorme” en la sociedad argentina, tanto entre los fieles católicos como entre quienes no pertenecen a la Iglesia.

    El reconocimiento tuvo un significado particular por la relación que mantuvo con Francisco. Durante la campaña electoral, Milei había insultado al pontífice por sus posiciones en defensa de los pobres y la justicia social. Una vez en el gobierno, moderó sus críticas y mantuvo un trato cordial con él.

    León XIV, que ha expresado su intención de seguir los pasos de Francisco, llegó a Argentina después de visitar Uruguay. Su presencia también representa una oportunidad para recomponer los vínculos entre el Vaticano y el país natal de su antecesor.

    Una visita esperada durante décadas

    El pontífice aterrizó en Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, a las 16.34, procedente de Uruguay. En el aeropuerto Jorge Newbery fue recibido por Milei, con quien posteriormente se trasladó a la Casa Rosada.

    En la sede del gobierno mantuvieron una reunión y posaron ante los fotógrafos en el Salón Blanco. Después saludaron a integrantes del gabinete, miembros de la comitiva papal y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

    Es la primera visita de un papa a Argentina en casi cuatro décadas y la primera de León XIV al país natal de Francisco. La llegada despertó expectativas entre los argentinos, en una sociedad dividida por las políticas económicas del gobierno y con una presencia católica en retroceso respecto de décadas anteriores.

    La agenda del pontífice incluye una visita a una residencia para personas con discapacidad y a una prisión, además de tres misas al aire libre. La Iglesia espera una importante concurrencia en las distintas actividades de la gira.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Estafa

    Caso Goldring: tras condena a corredora, acreedores pueden oponerse al acuerdo y abogados llegan a Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Viajes oficiales

    Polémica en el Senado por viajes de legisladores: proyecto que obliga a devolver viáticos derivó en acusaciones de “demagogia” y “vergüenza”

    Por Victoria Fernández
    Tecnología

    Gurméndez reclama aprobar la ley contra los ‘deepfakes’ sexuales y advierte que pueden ocurrir “hechos graves”

    Por Redacción Búsqueda
    Política exterior

    Uruguay criticó las sanciones impuestas a los integrantes de la Corte Penal Internacional y expresó su apoyo “inequívoco” al organismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    León XIV durante el encuentro con el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el 8 de noviembre de 2026.
    Video

    León XIV pide ante Milei que el crecimiento económico alcance a los sectores más vulnerables

    Por France 24
    Surtidor en una estación de servicio de combustible.

    Por avance de la electromovilidad, se avecina un “tsunami” para las estaciones de servicio

    Por Ana Morales
    Raúl Rodríguez, expresidente del Casmu.

    Informe jurídico recomienda denunciar en Fiscalía posible estafa durante la administración anterior del Casmu

    Por Paula Barquet
    Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay del expresidente de Paraguay Santiago Peña e sábado 7 de noviembre, en la audiencia de imposición de medidas ante el juez, en Asunción (Paraguay).
    Video

    Juez de Paraguay ordena prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña

    Por France 24