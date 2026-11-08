León XIV pide ante Milei que el crecimiento económico alcance a los sectores más vulnerables

El papa León XIV aprovechó su primer encuentro con Javier Milei para transmitir un mensaje sobre la situación económica y social de Argentina . Sin cuestionar directamente las medidas del gobierno, pidió que el crecimiento alcance a quienes tienen mayores dificultades y advirtió que la economía no debe estar por encima de las necesidades de las personas.

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“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó este domingo en Buenos Aires, durante su discurso ante las autoridades, con el presidente argentino presente.

El pontífice también reclamó atención para quienes, pese a trabajar, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares. Sus palabras llegaron en un momento de tensión entre la Iglesia argentina y el gobierno por el impacto social de las políticas de ajuste.

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León XIV pidió una “especial preocupación” por los jubilados, las personas enfermas y quienes viven con alguna discapacidad. También reclamó que el crecimiento económico alcance a “quienes encuentran mayores dificultades” y no quede limitado a los sectores que tienen mejores condiciones.

“A pesar de trabajar duro, tienen dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares”, señaló el pontífice al referirse a las familias que no llegan a fin de mes. Sus palabras llegaron en medio de las críticas de la Iglesia argentina a las políticas de austeridad del gobierno.

Aunque no mencionó directamente los recortes de Milei, sus referencias a la protección social se producen en un contexto de reducción del gasto público que alcanza a áreas como la salud, las universidades y los programas de asistencia.

La Iglesia argentina ha expresado su preocupación por las consecuencias de esas medidas, en particular para las personas con discapacidad y otros sectores que dependen de la ayuda estatal. El papa evitó una confrontación directa con el presidente, pero dejó planteada su posición sobre el papel de la economía y la necesidad de proteger a quienes atraviesan mayores dificultades.

El papa pidió diálogo para fortalecer la democracia

Durante su discurso, León XIV también se refirió a las divisiones políticas y sociales de Argentina. Sostuvo que la democracia necesita disposición para escuchar, cuidado en el uso de las palabras y una búsqueda paciente de acuerdos.

“Se fortalece con disposición a escuchar, con el cuidado de la palabra, con la búsqueda paciente de acuerdos y con la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta”, expresó ante Milei.

El planteo tuvo lugar en un país atravesado por fuertes enfrentamientos políticos y un discurso público marcado por los ataques entre dirigentes. Milei ha mantenido un estilo confrontativo desde su llegada al poder, con frecuentes críticas a la oposición y a los medios de comunicación.

Sin mencionar esos episodios, el pontífice defendió la necesidad de reconocer al que piensa diferente y construir acuerdos. Fue otro de los mensajes de su primera intervención pública en el país.

Milei recordó a Francisco y su legado

En su intervención, el presidente argentino comenzó con un homenaje a Jorge Bergoglio, el papa Francisco, fallecido en 2025. “Quiero comenzar recordando a nuestro querido Jorge Bergoglio, el papa Francisco, el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano”, afirmó.

Milei sostuvo que su muerte dejó “un vacío enorme” en la sociedad argentina, tanto entre los fieles católicos como entre quienes no pertenecen a la Iglesia.

El reconocimiento tuvo un significado particular por la relación que mantuvo con Francisco. Durante la campaña electoral, Milei había insultado al pontífice por sus posiciones en defensa de los pobres y la justicia social. Una vez en el gobierno, moderó sus críticas y mantuvo un trato cordial con él.

León XIV, que ha expresado su intención de seguir los pasos de Francisco, llegó a Argentina después de visitar Uruguay. Su presencia también representa una oportunidad para recomponer los vínculos entre el Vaticano y el país natal de su antecesor.

Una visita esperada durante décadas

El pontífice aterrizó en Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, a las 16.34, procedente de Uruguay. En el aeropuerto Jorge Newbery fue recibido por Milei, con quien posteriormente se trasladó a la Casa Rosada.

En la sede del gobierno mantuvieron una reunión y posaron ante los fotógrafos en el Salón Blanco. Después saludaron a integrantes del gabinete, miembros de la comitiva papal y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Es la primera visita de un papa a Argentina en casi cuatro décadas y la primera de León XIV al país natal de Francisco. La llegada despertó expectativas entre los argentinos, en una sociedad dividida por las políticas económicas del gobierno y con una presencia católica en retroceso respecto de décadas anteriores.

La agenda del pontífice incluye una visita a una residencia para personas con discapacidad y a una prisión, además de tres misas al aire libre. La Iglesia espera una importante concurrencia en las distintas actividades de la gira.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24